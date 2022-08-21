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Я паркуюсь как чудакОбзор

В Новосибирске колонну машин ГИБДД застукали за массовым нарушением — показываем, каким и где

Новые фото от наших читателей на тему парковки

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Машины ДПС стоят на тротуаре

Машины ДПС стоят на тротуаре

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Представляем новый, 291-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Неправильная массовая парковка ДПС на тротуаре. Место действия — ул. Немировича-Данченко, 133, — пишет читатель Константин (фото выше).

Ну что же вы, товарищ, раз стоят, значит надо! Может, у них там офис или своя стоянка? Давайте проверим.

Конструктивно это тротуар

Конструктивно это тротуар

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Вот на фото дом на Немировича-Данченко, 133, организованной стоянкой что-то никак не пахнет. Конструктивно это явно тротуар. В этом доме расположены пункт Wildberries, два автомагазина, столовая — может, инспекторы приехали похарчеваться?

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— На улице Щетинкина, возле сквера Водного университета. Весь газон заставлен, — сообщает читательница Светлана.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Каждый год администрация Октябрьского района пытается сделать газон на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Лескова. Завозит чернозем, сеет траву, но «особо приближенные к императору» решили, что в этом месте для них парковка, — рассказывает Олег.

Раз джип, чего бы не заехать

Раз джип, чего бы не заехать

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— Рядом с БЦ «Аврора», ул. Семьи Шамшиных, 64. Занял полтротуара, а пешеходы как-нибудь пройдут, осталось же немного места, — недовольна Татьяна.

Еще одна стоянка на тротуаре

Еще одна стоянка на тротуаре

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«Камри» спряталась за остановкой на пешеходной дорожке.

Стоянка на тротуаре — опять

Стоянка на тротуаре — опять

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— На постоянной основе перекрывает тротуар, — жалуются очевидцы.

И снова паркуются на тротуаре

И снова паркуются на тротуаре

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Огороженный кусок тротуара, зачем ему пропадать — пойдет под стоянку.

Ни пройти ни проехать

Ни пройти ни проехать

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— Заехал частично на тротуар, оставил автомобиль и ушел. Мешает проезду и проходу, — возмущены водители и пешеходы.

Стоянка на траве

Стоянка на траве

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Встал на траве, ну хоть пешеходную дорожку не занял.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Удачно примостился на тротуарной плитке.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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