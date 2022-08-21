В Новосибирске колонну машин ГИБДД застукали за массовым нарушением — показываем, каким и где
Новые фото от наших читателей на тему парковки
Представляем новый, 291-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Неправильная массовая парковка ДПС на тротуаре. Место действия — ул. Немировича-Данченко, 133, — пишет читатель Константин (фото выше).
Ну что же вы, товарищ, раз стоят, значит надо! Может, у них там офис или своя стоянка? Давайте проверим.
Вот на фото дом на Немировича-Данченко, 133, организованной стоянкой что-то никак не пахнет. Конструктивно это явно тротуар. В этом доме расположены пункт Wildberries, два автомагазина, столовая — может, инспекторы приехали похарчеваться?
— На улице Щетинкина, возле сквера Водного университета. Весь газон заставлен, — сообщает читательница Светлана.
— Каждый год администрация Октябрьского района пытается сделать газон на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Лескова. Завозит чернозем, сеет траву, но «особо приближенные к императору» решили, что в этом месте для них парковка, — рассказывает Олег.
— Рядом с БЦ «Аврора», ул. Семьи Шамшиных, 64. Занял полтротуара, а пешеходы как-нибудь пройдут, осталось же немного места, — недовольна Татьяна.
«Камри» спряталась за остановкой на пешеходной дорожке.
— На постоянной основе перекрывает тротуар, — жалуются очевидцы.
Огороженный кусок тротуара, зачем ему пропадать — пойдет под стоянку.
— Заехал частично на тротуар, оставил автомобиль и ушел. Мешает проезду и проходу, — возмущены водители и пешеходы.
Встал на траве, ну хоть пешеходную дорожку не занял.
Удачно примостился на тротуарной плитке.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на