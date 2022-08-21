В Новосибирске колонну машин ГИБДД застукали за массовым нарушением — показываем, каким и где

Представляем новый, 291-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Неправильная массовая парковка ДПС на тротуаре. Место действия — ул. Немировича-Данченко, 133, — пишет читатель Константин (фото выше).

Ну что же вы, товарищ, раз стоят, значит надо! Может, у них там офис или своя стоянка? Давайте проверим.