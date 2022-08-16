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Бесплатных 12 часов больше не будет: в «Сан Сити» поднимут цену на парковку

Цена одного часа составит 50 рублей после 4 бесплатных

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Бесплатные 12 часов парковки продолжат действовать только для некоторых арендаторов

Бесплатные 12 часов парковки продолжат действовать только для некоторых арендаторов

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В Новосибирске поднимут цену на парковку машин в МФК «Сан Сити». Как сообщили НГС в отделе аренды, новый тариф начнет действовать с 23 августа.

— Первые 4 часа будут бесплатными, цена последующего часа будет 50 рублей. Система, которая была раньше, бесплатные 12 часов, сейчас уже не работает. Однако она продолжит действовать только для наших арендаторов и то в ограниченном количестве, — пояснили в администрации парковки.

Сообщение об изменении тарифа расстроило местных жителей. Читательница НГС Юлия отметила, что после того, как парковку сделают платной ей станет дорого оставлять там машину.

— Я в ужасе от происходящего и думаю, что не только я. Знаю, что утром там много людей оставляли машины и ехали на метро, ну кто в центре работает. Я живу за городом и работаю в центре, где тоже нет парковок. Я спокойно ставила машину и добиралась на метро, что я буду делать сейчас, я не знаю. К общественному транспорту я не склоняюсь, потому что я живу за городом добираться очень проблематично, — пояснила Юлия.

Как отметила женщина, ей придется выезжать раньше на работу, чтобы найти свободное место для парковки на улице.

Ранее перехватывающую парковку на площади Маркса в Новосибирске сделали полностью платной.

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