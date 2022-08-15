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У Центрального парка культуры и отдыха в Новосибирске запретят парковать автомобили

На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

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На участке запретят парковаться с 29 августа

На участке запретят парковаться с 29 августа

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В Новосибирске с 29 августа запретят парковать машины на улице Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— На участке нечетной стороны улицы Фрунзе от Каменской до улицы Мичурина установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», — уточнили в муниципалитете.

На участке установят запрещающие дорожные знаки

На участке установят запрещающие дорожные знаки

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Как пояснили в мэрии, ограничения установили «для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда пассажирского транспорта».

В Центральном районе Новосибирска с 20 июня до 20 сентября ограничили движение на улице Ипподромской.

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