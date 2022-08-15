У Центрального парка культуры и отдыха в Новосибирске запретят парковать автомобили
На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»
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В Новосибирске с 29 августа запретят парковать машины на улице Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— На участке нечетной стороны улицы Фрунзе от Каменской до улицы Мичурина установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», — уточнили в муниципалитете.
Как пояснили в мэрии, ограничения установили «для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда пассажирского транспорта».
В Центральном районе Новосибирска с 20 июня до 20 сентября ограничили движение на улице Ипподромской.