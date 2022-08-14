Красавцы недели: хозяин «Прадо» ААА, «субарист» с прицепом и «Жигули» с блатным номером
Новые факты неправильной парковки на городских улицах
Представляем новый, 290-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
Этот внедорожник застукали на тротуаре на улице Ленина (фото выше).
— Новый гений парковки на «Чистой Слободе», — уточняет Алексей.
— Автомобиль припаркован на улице Инженерной, 5, прямо на пешеходном переходе. Людям приходится обходить ее, машинам — объезжать, — жалуется Дарья.
— Перекрыл дорогу пешеходам на светофоре на Танковой у «Арбуза», — пишет Маргарита.
— На «Тойоте» припарковался, как ему удобно, а на остальных насрать. Как они будут проезжать? — вопрошает Александра.
— Мало того, что на газоне, так там выезд и тоже не проехать/не развернуться. Зато номерок блатной, 777, едет-катит фраерок, — пишут очевидцы.
— Учительская, 19. Массовое заблуждение: путают знак «Жилая зона» и «Пешеходная зона». Тут парковка под знаком «Пешеходная зона», где движение и парковка запрещены, — информирует Денис.
— На остановке «Молодежная» переходила дорогу по светофору, и проход буквально перегородил автомобиль, стоящий на «зебре». Причем в машине за рулем сидела девушка и спокойно смотрела в телефон, — жалуется Светлана.
— Горького, 32. Женщина каждое утро ставит так машину и идет на работу. И пусть весь мир обойдет! — ведет наблюдение Константин.
— На площади Сибиряков-Гвардейцев около автобусной остановки припарковался на бордюрной ленте тротуара водитель. Включил аварийку и пошел по своим делам, — сообщает Лариса.