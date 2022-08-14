Красавцы недели: хозяин «Прадо» ААА, «субарист» с прицепом и «Жигули» с блатным номером

Представляем новый, 290-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Этот внедорожник застукали на тротуаре на улице Ленина (фото выше).