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Я паркуюсь как чудакОбзор

Красавцы недели: хозяин «Прадо» ААА, «субарист» с прицепом и «Жигули» с блатным номером

Новые факты неправильной парковки на городских улицах

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 290-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Этот внедорожник застукали на тротуаре на улице Ленина (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Новый гений парковки на «Чистой Слободе», — уточняет Алексей.

В зоне перехода

В зоне перехода

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— Автомобиль припаркован на улице Инженерной, 5, прямо на пешеходном переходе. Людям приходится обходить ее, машинам — объезжать, — жалуется Дарья.

Помеха пешеходам

Помеха пешеходам

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— Перекрыл дорогу пешеходам на светофоре на Танковой у «Арбуза», — пишет Маргарита.

Помеха проезду

Помеха проезду

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— На «Тойоте» припарковался, как ему удобно, а на остальных насрать. Как они будут проезжать? — вопрошает Александра.

«Лада» на газоне

«Лада» на газоне

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— Мало того, что на газоне, так там выезд и тоже не проехать/не развернуться. Зато номерок блатной, 777, едет-катит фраерок, — пишут очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Учительская, 19. Массовое заблуждение: путают знак «Жилая зона» и «Пешеходная зона». Тут парковка под знаком «Пешеходная зона», где движение и парковка запрещены, — информирует Денис.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— На остановке «Молодежная» переходила дорогу по светофору, и проход буквально перегородил автомобиль, стоящий на «зебре». Причем в машине за рулем сидела девушка и спокойно смотрела в телефон, — жалуется Светлана.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Горького, 32. Женщина каждое утро ставит так машину и идет на работу. И пусть весь мир обойдет! — ведет наблюдение Константин.

Заехал на бордюр

Заехал на бордюр

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— На площади Сибиряков-Гвардейцев около автобусной остановки припарковался на бордюрной ленте тротуара водитель. Включил аварийку и пошел по своим делам, — сообщает Лариса.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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