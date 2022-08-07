Инвалид на
BMW X7 с номерами ААА и водители-мазохисты на Вокзальной магистрали — что с ними делает ГИБДД
Свежие фото с неправильной парковкой в Новосибирске
Представляем новый, 289-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
BMW на фото выше — как в фильме «Операция Ы» 1965 года:
— Где этот чертов инвалид?
— Не шуми! Я инвалид!
«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Водителей увозили-увозили эвакуаторами, а они всё равно лезут стоять на выделенной полосе на Вокзальной магистрали. А эвакуаторы работают.
— Новую тротуарную плитку в ЖК «Облака» по ул. Кирова, 11 облюбовали автохамы, здесь заоблачная концентрация чудаков, — сообщает читатель Вячеслав.
Знак висит, предупреждение об эвакуации висит, но водители ничего не боятся.
Здесь тоже не боятся стоять под знаком, а зря: эвакуаторы заезжают регулярно.
Занять любой свободный квадратный метр, откусить любой кусочек газона.
В тихом скверике массово паркуются там, где должен быть газон, люди уже даже не задумываются об этом.
Хозяин внедорожника, наверное, думает, что его не увезут. А его увезут: до «зебры» менее 5 метров.
Ну встань хотя бы на тротуар, зачем же травку-то вытаптывать.
— Высоцкого, 40. Без слов, — пишут местные жители.