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Я паркуюсь как чудакОбзор

Инвалид на BMW X7 с номерами ААА и водители-мазохисты на Вокзальной магистрали — что с ними делает ГИБДД

Свежие фото с неправильной парковкой в Новосибирске

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Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

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Представляем новый, 289-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

BMW на фото выше — как в фильме «Операция Ы» 1965 года:

— Где этот чертов инвалид?

— Не шуми! Я инвалид!

Авто на Вокзальной

Авто на Вокзальной

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«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Водителей увозили-увозили эвакуаторами, а они всё равно лезут стоять на выделенной полосе на Вокзальной магистрали. А эвакуаторы работают.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Новую тротуарную плитку в ЖК «Облака» по ул. Кирова, 11 облюбовали автохамы, здесь заоблачная концентрация чудаков, — сообщает читатель Вячеслав.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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Знак висит, предупреждение об эвакуации висит, но водители ничего не боятся.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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Здесь тоже не боятся стоять под знаком, а зря: эвакуаторы заезжают регулярно.

Захватил газон

Захватил газон

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Занять любой свободный квадратный метр, откусить любой кусочек газона.

Массово стоят на газоне

Массово стоят на газоне

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В тихом скверике массово паркуются там, где должен быть газон, люди уже даже не задумываются об этом.

Стоянка в зоне перехода

Стоянка в зоне перехода

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Хозяин внедорожника, наверное, думает, что его не увезут. А его увезут: до «зебры» менее 5 метров.

И на тротуаре, и на траве

И на тротуаре, и на траве

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Ну встань хотя бы на тротуар, зачем же травку-то вытаптывать.

Протиснуться будет сложно

Протиснуться будет сложно

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— Высоцкого, 40. Без слов, — пишут местные жители.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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