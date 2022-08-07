Инвалид на BMW X7 с номерами ААА и водители-мазохисты на Вокзальной магистрали — что с ними делает ГИБДД

Представляем новый, 289-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



BMW на фото выше — как в фильме «Операция Ы» 1965 года:

— Где этот чертов инвалид?

— Не шуми! Я инвалид!