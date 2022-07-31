Показываем, как паркуется хозяин «тонированной в хлам» «Камри» с блатными номерами О250ОО

Представляем новый, 288-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Парковка на тротуаре. Госномер О250ОО 54. Представитель администрации или особь приближенная? Давайте спросим ответственное лицо за выдачу госномеров серии ООО, как они попали к данному водителю? — пишут наши читатели.
— Улица Зорге, ржавое корыто на газоне, хотя вокруг полно места, — сообщает Валерий.
— Очередной автохам на улице Давыдова, — информирует Евгений.
— За безнаказанностью на дороге welcome на Первомайку. Полоса движения на участке улицы Марии Ульяновой между улицами Красный Факел и Героев Революции полностью отведена под парковку. В том числе и для хранения автохлама, — рассказывают местные жители.
«Газель» забралась пешеходную дорожу.
— В Кольцово на тротуаре на выделенной полосе для велосипедистов припаркован таким образом автомобиль — как хотите, так и обходите, — сообщает очевидец.
— Неправильная парковка на проспекте Дзержинского, 5 — во дворе. Паркуются на тротуарах пешеходных, перегораживая дорогу жильцам дома, — недовольна Анна.
— Промышленная, 1. Парковочное место для инвалидов, — уточняют читатели.
— И опять улица Ленина, 13, но уже с другой стороны дома. И опять прохожие жмутся к зданию. И где же доблестные сотрудники ГИБДД? — вопрошает читатель Юрий.
— На Фрунзе, 2 занят весь тротуар, — пишет Софья.