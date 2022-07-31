СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 61.31
eur 62.57
Тема дняКакой будет погода в августе? Изучаем прогноз
Все новости
Все новости
Обзор

Показываем, как паркуется хозяин «тонированной в хлам» «Камри» с блатными номерами О250ОО

Новые фото с нарушением правил парковки в городе

1 219
Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

Представляем новый, 288-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Парковка на тротуаре. Госномер О250ОО 54. Представитель администрации или особь приближенная? Давайте спросим ответственное лицо за выдачу госномеров серии ООО, как они попали к данному водителю? — пишут наши читатели.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Поделиться

— Улица Зорге, ржавое корыто на газоне, хотя вокруг полно места, — сообщает Валерий.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Поделиться

— Очередной автохам на улице Давыдова, — информирует Евгений.

Заняли полосу движения

Заняли полосу движения

Поделиться

— За безнаказанностью на дороге welcome на Первомайку. Полоса движения на участке улицы Марии Ульяновой между улицами Красный Факел и Героев Революции полностью отведена под парковку. В том числе и для хранения автохлама, — рассказывают местные жители.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

«Газель» забралась пешеходную дорожу.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

— В Кольцово на тротуаре на выделенной полосе для велосипедистов припаркован таким образом автомобиль — как хотите, так и обходите, — сообщает очевидец.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

— Неправильная парковка на проспекте Дзержинского, 5 — во дворе. Паркуются на тротуарах пешеходных, перегораживая дорогу жильцам дома, — недовольна Анна.

На месте инвалида

На месте инвалида

Поделиться

— Промышленная, 1. Парковочное место для инвалидов, — уточняют читатели.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

— И опять улица Ленина, 13, но уже с другой стороны дома. И опять прохожие жмутся к зданию. И где же доблестные сотрудники ГИБДД? — вопрошает читатель Юрий.

Заняли весь двор

Заняли весь двор

Поделиться

— На Фрунзе, 2 занят весь тротуар, — пишет Софья.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме

парковка«Я паркуюсь как чудак»
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2