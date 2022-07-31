Показываем, как паркуется хозяин «тонированной в хлам» «Камри» с блатными номерами О250ОО

Представляем новый, 288-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Парковка на тротуаре. Госномер О250ОО 54. Представитель администрации или особь приближенная? Давайте спросим ответственное лицо за выдачу госномеров серии ООО, как они попали к данному водителю? — пишут наши читатели.

