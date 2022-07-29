Китайцы могут обрушить цены на автомобили, но чего-то ждут. Выясняем, куда делись дешевые чайнакары

Поэтому пока правильнее говорить не о наступлении китайских марок в России, а о стремительном отступлении их конкурентов.



Всё дело в цене?

Во многом да. В последние годы марки из КНР делали акцент на среднеразмерные кроссоверы, и сегодня цена многих китайских моделей колеблется в районе 3 миллионов рублей — запредельная величина для большинства россиян. Из относительно недорогих китайских автомобилей можно упомянуть считанные модели, например, Chery Tiggo 4 (от 1,7 миллиона рублей), Geely Atlas и Coolray (от 1,8 миллиона), Haval Jolion (от 2 миллионов), Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 7 Pro (от 2,3 миллиона). Это в любом случае недешево, тем более речь далеко не о топовых машинах с точки зрения инженерии, репутации и надежности.

