Китайцы могут обрушить цены на автомобили, но чего-то ждут. Выясняем, куда делись дешевые чайнакары
Машины из КНР достигли небывалой популярности, но облегчения России это не принесло
К середине 2022 года сборочный автопром в России впал в кому, и из иностранных марок производство и активный импорт в страну сохраняют лишь китайские бренды, включая тройку лидеров — Haval, Chery и Geely. О перспективах «чайнозамещения» любят порассуждать и российские чиновники, называя его панацеей от дефицита машин. При этом цены в самой Поднебесной настолько привлекательны, что автомобили из КНР могли бы вернуть прайс-листы ко временам десятилетней давности — это когда добротная иномарка стоила этак 500–600 тысяч рублей. Но какова реальная стратегия китайцев? На деле, как водится, всё не так однозначно.
Захватывают ли китайцы авторынок России?
И да, и нет. С точки зрения удельных показателей китайские марки достигли небывалого прогресса: их рыночная доля впервые превысила 20%, хотя еще в марте не дотягивала до 10%, а в прежние годы составляла 4–5%. В третью неделю июля, по данным «Автостата», три китайские марки (Geely, Chery и Haval) попали в топ-6 российского рынка, пропустив вперед только АВТОВАЗ и альянс Kia и Hyundai — дилеры двух последних марок распродают остатки машин. А в середине июля самой продаваемой иномаркой в России оказался Chery Tiggo 4.
До кризиса подобные результаты казались невообразимыми. Доля чайнакаров уверенно росла всю пандемию коронавируса, но по итогам 2021 года успехом считалось попадание двух китайских брендов, Haval и Chery, в топ-10 рынка. Сейчас же, по мере исчерпания запасов корейских машин, они начнут претендовать на место в первой тройке сразу за АВТОВАЗом.
Но в абсолютных величинах продажи китайских автомобилей рекордными не назовешь: например, по итогам июня Haval и Geely показали двукратное падение в сравнении с июнем 2021 года. За первую половину 2022-го китайские марки продали 33,3 тысячи автомобилей, что выглядит неплохим результатом на фоне общего коллапса рынка, но с учетом докризисного объема эквивалентно доле в 4% — примерно такова она и была в последние годы.
Поэтому пока правильнее говорить не о наступлении китайских марок в России, а о стремительном отступлении их конкурентов.
Всё дело в цене?
Во многом да. В последние годы марки из КНР делали акцент на среднеразмерные кроссоверы, и сегодня цена многих китайских моделей колеблется в районе 3 миллионов рублей — запредельная величина для большинства россиян. Из относительно недорогих китайских автомобилей можно упомянуть считанные модели, например, Chery Tiggo 4 (от 1,7 миллиона рублей), Geely Atlas и Coolray (от 1,8 миллиона), Haval Jolion (от 2 миллионов), Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 7 Pro (от 2,3 миллиона). Это в любом случае недешево, тем более речь далеко не о топовых машинах с точки зрения инженерии, репутации и надежности.
Китайские марки не торопятся завалить Россию аналогами «Лады Гранты». Тенденция как раз обратная: в последние месяцы сразу несколько чайнабрендов объявило о выводе новых моделей, но дешевых среди них нет. Так, начнутся продажи люксовой марки Hongqi, которая планирует поставлять три премиальных седана H5, H7, H9 и электрический кроссовер E-HS9. Заказы на последний уже принимаются, но цены стартуют от 10 миллионов рублей.
Great Wall, владеющий маркой Haval, готовится привезти в Россию автомобили под брендом Tank, которые составят конкуренцию внедорожникам Toyota Land Cruiser и стоить будут соответственно.
Changan, до сих пор торговавший относительно недорогими седанами и кроссоверами, также пошел на повышение и объявил цену на кроссовер Uni-K, которая начинается от 3,2 миллиона рублей.
Chery объявила о выходе еще одного суббренда Omoda в дополнении к уже действующей марке Exeed. Первой моделью для россиян станет небольшой кроссовер C5. Цена неизвестна, но если ориентироваться на его китайских конкурентов, ходовые версии вряд ли будут дешевле 2 миллионов рублей.
Плюсом к Omoda компания Chery рассматривает вывод еще одного суббренда Jetour, под которым планирует выпускать кроссоверы и внедорожники.
Почему китайцы не везут к нам дешевые машины?
Нынешний курс юаня в районе 8–9 рублей позволяет Китаю обрушить стоимость автомобилей в России. Например, популярный у нас Chery Tiggo 4 (в Китае — Tiggo 5X) стоит от 66 тысяч юаней, или около 600 тысяч рублей. Даже с учетом таможенных пошлин и утилизационного сбора его стоимость в РФ составит чуть более миллиона рублей, тогда как нынешний прайс выше в 1,7 раза.
Но есть и более доступные модели. Один из самых популярных в Китае автомобилей называется Wuling Hongguang S — это семиместный микроавтобус длиной 4,4 метра, по концепции близкий к Lada Largus: универсальная машина для семьи и мелкого бизнеса. Цена в КНР стартует от 50 тысяч юаней, то есть без учета пошлин он стоил бы в РФ в районе 450 тысяч рублей — за эти деньги не купить даже Lada Granta без АБС. Пошлина с утилизационным сбором (в сумме 360 тысяч) подняла бы цену до 800 тысяч, но и это было бы конкурентоспособно даже на фоне продукции АВТОВАЗа: тот же Largus сейчас не купить дешевле 1,236 миллиона рублей.
Но марки из КНР уже не первый год избегают прямой конкуренции с АВТОВАЗом, что связано как с политическим чутьем, так и ставкой на сегменты с большей маржинальностью. В условиях обедневшего рынка китайским компаниям выгоднее продавать меньше автомобилей по более высокой цене, чем бросать вызов АВТОВАЗу. У правительства РФ достаточно рычагов, чтобы притормозить модели, мешающие продажам «Грант» и «Нив».
Кроме того, наступление в лоукост-сегменте предполагает создание российского производства, как сделали в свое время, например, Hyundai и Kia — это позволяет экономить на пошлинах и других сборах. Из китайских марок на строительство полноценного завода решился только Haval, выпускающий под Тулой свои кроссоверы, но у Haval в принципе нет дешевых моделей.
Другие марки пока осторожничают: чтобы получить льготы правительства, нужно подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), а в условиях неопределенности рассчитать риски и выгоды весьма непросто. К рискам относится и позиция западных партнеров Китая, которые могут задействовать свои рычаги в случае, если КНР в обход санкций наводнит Россию автомобилями или технологиями для их производства.
Кстати, костяк китайского автопрома составляют не столько известные у нас чайнабренды, вроде Chery и Haval, сколько множество совместных производств с Volkswagen, General Motors, Nissan, Toyota и другими глобальными брендами. Экспорт их продукции долгое время был ограничен, а применительно к России в принципе вряд ли возможен — поставки условного Volkswagen Lavida вызовут раздражение Запада и будут угрожать партнерству внутри самой Поднебесной.
Плюс для налаживания поставок требуется немало времени: автомобиль нужно сертифицировать, адаптировать, обучить дилеров. Когда речь о массовой модели, проблем еще больше, ведь нужны надежные каналы поставок, а проблемы с логистикой есть у всех.
Получается, китайцы не идут в Россию?
Идут, просто не так стремительно. Есть множество признаков автомобильной экспансии Китая, но она происходит осторожно, в режиме разведки боем. Результаты этой работы мы увидим в перспективе 2–3 лет.
Так, например, по данным агентства «Автостат», общее число автодилеров в России к середине июля 2022 года снизилось на 101: с 3,2 до 3,1 тысячи. При этом расторгнуто 160 дилерских контрактов, заключено новых — 59. И среди этих 59 доминируют именно китайские бренды: дилерство Exeed получили 13 компаний, FAW — 9, Chery — 7, Geely — 5, у Haval и JAC — по два. Марка Exeed (подразделение Chery) не останавливается на достигнутом и ищет партнеров еще в 20 городах России, включая Екатеринбург, Казань и Тюмень.
На китайские автомобили переходят каршеринговые компании, и планы их закупок на будущий год измеряются десятками тысяч машин. Расчет сугубо прагматичный — для каршеринга важна доступность запчастей, а перспективы китайцев в этом аспекте лучше.
О ставке на машины для каршеринга и такси не раз заявляло руководство столичного завода «Москвич» (бывший Renault), где на первых порах планируют освоить выпуск китайских автомобилей, а позже перейти на свои. Во время презентации проекта авторы сбили всех с толку демонстрацией слайдов с автомобилями JAC, которые сейчас производятся в Казахстане, но впоследствии руководство «Москвича» заявило, что изображения приведены лишь для примера. Из других потенциальных партнеров называют марки FAW и BYD, а первые 600 автомобилей планируют собрать уже до конца года.
Китайцы внедряются в российский автопром и через компоненты: так, и АВТОВАЗ, и УАЗ рассматривает возможность установки на свои автомобили китайских АБС.
При этом до конца неясны отношения китайских автобрендов с российским правительством: с одной стороны, партнеров из Поднебесной вроде бы приветствуют, с другой, давать им преференции не спешат. Недавно запущенная программа помощи авторынку из легковых производителей касается лишь АВТОВАЗа и УАЗа, тогда как тульский Haval в нее не попал — по официальной версии, потому что недобрал баллы локализации производства.
Другие же марки из Китая о собственных производствах в России пока не говорят. Пока помимо тульского Haval на территории Таможенного союза расположено еще два производства чайнакаров: это Geely в Белоруссии и JAC в Казахстане, но если первые действительно пользуется спросом, то с «Джаками» всё непросто: компания даже не публикует статистику продаж. По данным регистраций, в среднем продается по 53 автомобиля JAC в месяц, то есть немного. Осенью 2022 года ожидается дебют липецких электрокаров на китайской базе, но информации о них так мало, что пока проект выглядит сомнительным.
В целом же китайские марки пока лишь оценивают обстановку. Возможность продавать без конкуренции автомобили с наценкой этак в 70% их, кажется, вполне устраивает, а небольшие объемы даже на руку — меньше внимания Запада. Китайские марки действуют так, как выгодно им, а не российскому рынку, дилерам или покупателям. И это логичном— наивно было думать, что они заместят выпавшие Volkswagen Polo аналогичными моделями за полцены.
Насытить рынок правительство планирует с помощью параллельного импорта, интерес к которому проявляются даже крупные автохолдинги.
Цены на автомобили в России перестали расти — это случилось впервые за долгое время.
Интересной перспективой является ввоз автомобилей из Казахстана, с которым у нас действует беспошлинный режим.