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Кризис-2022Подробности

Китайцы могут обрушить цены на автомобили, но чего-то ждут. Выясняем, куда делись дешевые чайнакары

Машины из КНР достигли небывалой популярности, но облегчения России это не принесло

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Большинство автодилеров сегодня смотрит в сторону брендов из КНР

Большинство автодилеров сегодня смотрит в сторону брендов из КНР

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К середине 2022 года сборочный автопром в России впал в кому, и из иностранных марок производство и активный импорт в страну сохраняют лишь китайские бренды, включая тройку лидеров — Haval, Chery и Geely. О перспективах «чайнозамещения» любят порассуждать и российские чиновники, называя его панацеей от дефицита машин. При этом цены в самой Поднебесной настолько привлекательны, что автомобили из КНР могли бы вернуть прайс-листы ко временам десятилетней давности — это когда добротная иномарка стоила этак 500–600 тысяч рублей. Но какова реальная стратегия китайцев? На деле, как водится, всё не так однозначно.

Захватывают ли китайцы авторынок России?


И да, и нет. С точки зрения удельных показателей китайские марки достигли небывалого прогресса: их рыночная доля впервые превысила 20%, хотя еще в марте не дотягивала до 10%, а в прежние годы составляла 4–5%. В третью неделю июля, по данным «Автостата», три китайские марки (Geely, Chery и Haval) попали в топ-6 российского рынка, пропустив вперед только АВТОВАЗ и альянс Kia и Hyundai — дилеры двух последних марок распродают остатки машин. А в середине июля самой продаваемой иномаркой в России оказался Chery Tiggo 4.

До кризиса подобные результаты казались невообразимыми. Доля чайнакаров уверенно росла всю пандемию коронавируса, но по итогам 2021 года успехом считалось попадание двух китайских брендов, Haval и Chery, в топ-10 рынка. Сейчас же, по мере исчерпания запасов корейских машин, они начнут претендовать на место в первой тройке сразу за АВТОВАЗом.

Летом 2022 года Haval начал продажи нового кроссовера Dargo тульской сборки, который стоит 3,2–3,8 миллиона рублей

Летом 2022 года Haval начал продажи нового кроссовера Dargo тульской сборки, который стоит 3,2–3,8 миллиона рублей

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Но в абсолютных величинах продажи китайских автомобилей рекордными не назовешь: например, по итогам июня Haval и Geely показали двукратное падение в сравнении с июнем 2021 года. За первую половину 2022-го китайские марки продали 33,3 тысячи автомобилей, что выглядит неплохим результатом на фоне общего коллапса рынка, но с учетом докризисного объема эквивалентно доле в 4% — примерно такова она и была в последние годы.

Поэтому пока правильнее говорить не о наступлении китайских марок в России, а о стремительном отступлении их конкурентов.

Всё дело в цене?


Во многом да. В последние годы марки из КНР делали акцент на среднеразмерные кроссоверы, и сегодня цена многих китайских моделей колеблется в районе 3 миллионов рублей — запредельная величина для большинства россиян. Из относительно недорогих китайских автомобилей можно упомянуть считанные модели, например, Chery Tiggo 4 (от 1,7 миллиона рублей), Geely Atlas и Coolray (от 1,8 миллиона), Haval Jolion (от 2 миллионов), Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 7 Pro (от 2,3 миллиона). Это в любом случае недешево, тем более речь далеко не о топовых машинах с точки зрения инженерии, репутации и надежности.

Китайские марки не торопятся завалить Россию аналогами «Лады Гранты». Тенденция как раз обратная: в последние месяцы сразу несколько чайнабрендов объявило о выводе новых моделей, но дешевых среди них нет. Так, начнутся продажи люксовой марки Hongqi, которая планирует поставлять три премиальных седана H5, H7, H9 и электрический кроссовер E-HS9. Заказы на последний уже принимаются, но цены стартуют от 10 миллионов рублей.

Hongqi E-HS9 — флагманский электрокроссовер китайской марки, ранее доступной только политическим элитам КНР. Длина превышает 5,2 метра, суммарная мощность электромоторов в топовой версии — 551 л. с.

Hongqi E-HS9 — флагманский электрокроссовер китайской марки, ранее доступной только политическим элитам КНР. Длина превышает 5,2 метра, суммарная мощность электромоторов в топовой версии — 551 л. с.

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Great Wall, владеющий маркой Haval, готовится привезти в Россию автомобили под брендом Tank, которые составят конкуренцию внедорожникам Toyota Land Cruiser и стоить будут соответственно.

Tank T500 — это полноценный рамный внедорожник с турбодвигателем V6 мощностью 354 л. с. и девятиступенчатым автоматом

Tank T500 — это полноценный рамный внедорожник с турбодвигателем V6 мощностью 354 л. с. и девятиступенчатым автоматом

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В арсенале «Танка» есть и более компактный внедорожник T300 — первая модель, выпущенная под этим брендом. Если Haval Dargo — это кроссовер, то похожий на него внешне T300 — полноценный внедорожник с рамой, «жестким» полным приводом и блокировкой дифференциалов на обеих осях

В арсенале «Танка» есть и более компактный внедорожник T300 — первая модель, выпущенная под этим брендом. Если Haval Dargo — это кроссовер, то похожий на него внешне T300 — полноценный внедорожник с рамой, «жестким» полным приводом и блокировкой дифференциалов на обеих осях

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Changan, до сих пор торговавший относительно недорогими седанами и кроссоверами, также пошел на повышение и объявил цену на кроссовер Uni-K, которая начинается от 3,2 миллиона рублей.

Changan Uni-K — довольно крупный кроссовер, конкурирующий, например, с Hyundai Santa Fe. С двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатым автоматом он стоит 3,2–3,5 миллиона рублей

Changan Uni-K — довольно крупный кроссовер, конкурирующий, например, с Hyundai Santa Fe. С двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатым автоматом он стоит 3,2–3,5 миллиона рублей

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Chery объявила о выходе еще одного суббренда Omoda в дополнении к уже действующей марке Exeed. Первой моделью для россиян станет небольшой кроссовер C5. Цена неизвестна, но если ориентироваться на его китайских конкурентов, ходовые версии вряд ли будут дешевле 2 миллионов рублей.

Omoda C5 внешне похожа на Changan Uni-K, но компактнее: по размерам этом конкурент автомобилям вроде Kia Seltos

Omoda C5 внешне похожа на Changan Uni-K, но компактнее: по размерам этом конкурент автомобилям вроде Kia Seltos

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Плюсом к Omoda компания Chery рассматривает вывод еще одного суббренда Jetour, под которым планирует выпускать кроссоверы и внедорожники.

Почему китайцы не везут к нам дешевые машины?


Нынешний курс юаня в районе 8–9 рублей позволяет Китаю обрушить стоимость автомобилей в России. Например, популярный у нас Chery Tiggo 4 (в Китае — Tiggo 5X) стоит от 66 тысяч юаней, или около 600 тысяч рублей. Даже с учетом таможенных пошлин и утилизационного сбора его стоимость в РФ составит чуть более миллиона рублей, тогда как нынешний прайс выше в 1,7 раза.

Chery Tiggo 4 стоит в России от 1,7 миллиона, в Китае — от 600 тысяч рублей. Но даже с такой дикой наценкой он выбился в лидеры среди иномарок в России

Chery Tiggo 4 стоит в России от 1,7 миллиона, в Китае — от 600 тысяч рублей. Но даже с такой дикой наценкой он выбился в лидеры среди иномарок в России

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Но есть и более доступные модели. Один из самых популярных в Китае автомобилей называется Wuling Hongguang S — это семиместный микроавтобус длиной 4,4 метра, по концепции близкий к Lada Largus: универсальная машина для семьи и мелкого бизнеса. Цена в КНР стартует от 50 тысяч юаней, то есть без учета пошлин он стоил бы в РФ в районе 450 тысяч рублей — за эти деньги не купить даже Lada Granta без АБС. Пошлина с утилизационным сбором (в сумме 360 тысяч) подняла бы цену до 800 тысяч, но и это было бы конкурентоспособно даже на фоне продукции АВТОВАЗа: тот же Largus сейчас не купить дешевле 1,236 миллиона рублей.

Wuling Hongguang S — далеко не образец стиля, но автомобиль практичный. В Китае он пользуется бешеной популярностью и расходится тиражами до 750 тысяч машин в год

Wuling Hongguang S — далеко не образец стиля, но автомобиль практичный. В Китае он пользуется бешеной популярностью и расходится тиражами до 750 тысяч машин в год

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Но марки из КНР уже не первый год избегают прямой конкуренции с АВТОВАЗом, что связано как с политическим чутьем, так и ставкой на сегменты с большей маржинальностью. В условиях обедневшего рынка китайским компаниям выгоднее продавать меньше автомобилей по более высокой цене, чем бросать вызов АВТОВАЗу. У правительства РФ достаточно рычагов, чтобы притормозить модели, мешающие продажам «Грант» и «Нив».

Кроме того, наступление в лоукост-сегменте предполагает создание российского производства, как сделали в свое время, например, Hyundai и Kia — это позволяет экономить на пошлинах и других сборах. Из китайских марок на строительство полноценного завода решился только Haval, выпускающий под Тулой свои кроссоверы, но у Haval в принципе нет дешевых моделей.

Снимок, приуроченный к выпуску 30-тысячного автомобиля под Тулой в 2021 году — через два года после запуска. Объемы выпуска и уровень локализации завода пока уступают прежним лидерам, вроде питерского завода Hyundai, калужского Volkswagen или московского Renault

Снимок, приуроченный к выпуску 30-тысячного автомобиля под Тулой в 2021 году — через два года после запуска. Объемы выпуска и уровень локализации завода пока уступают прежним лидерам, вроде питерского завода Hyundai, калужского Volkswagen или московского Renault

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Другие марки пока осторожничают: чтобы получить льготы правительства, нужно подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), а в условиях неопределенности рассчитать риски и выгоды весьма непросто. К рискам относится и позиция западных партнеров Китая, которые могут задействовать свои рычаги в случае, если КНР в обход санкций наводнит Россию автомобилями или технологиями для их производства.

На этом графике мы сравнивали стоимость автомобилей в России и других странах. Правда, он справедлив для курса доллара в районе 55–60. Если доллар опять взлетит к 70–80 рублей, выгода растворится

На этом графике мы сравнивали стоимость автомобилей в России и других странах. Правда, он справедлив для курса доллара в районе 55–60. Если доллар опять взлетит к 70–80 рублей, выгода растворится

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Кстати, костяк китайского автопрома составляют не столько известные у нас чайнабренды, вроде Chery и Haval, сколько множество совместных производств с Volkswagen, General Motors, Nissan, Toyota и другими глобальными брендами. Экспорт их продукции долгое время был ограничен, а применительно к России в принципе вряд ли возможен — поставки условного Volkswagen Lavida вызовут раздражение Запада и будут угрожать партнерству внутри самой Поднебесной.

Volkswagen Lavida — модель, близкая к привычной нам Jetta. В Китае ее делает совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Модель входит в топ-3 самых популярных в КНР. Цена составляет 110–160 тысяч юаней (1–1,5 млн рублей), то есть примерно как наша Skoda Octavia до всей ценовой вакханалии

Volkswagen Lavida — модель, близкая к привычной нам Jetta. В Китае ее делает совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Модель входит в топ-3 самых популярных в КНР. Цена составляет 110–160 тысяч юаней (1–1,5 млн рублей), то есть примерно как наша Skoda Octavia до всей ценовой вакханалии

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Плюс для налаживания поставок требуется немало времени: автомобиль нужно сертифицировать, адаптировать, обучить дилеров. Когда речь о массовой модели, проблем еще больше, ведь нужны надежные каналы поставок, а проблемы с логистикой есть у всех.

Получается, китайцы не идут в Россию?


Идут, просто не так стремительно. Есть множество признаков автомобильной экспансии Китая, но она происходит осторожно, в режиме разведки боем. Результаты этой работы мы увидим в перспективе 2–3 лет.

Так, например, по данным агентства «Автостат», общее число автодилеров в России к середине июля 2022 года снизилось на 101: с 3,2 до 3,1 тысячи. При этом расторгнуто 160 дилерских контрактов, заключено новых — 59. И среди этих 59 доминируют именно китайские бренды: дилерство Exeed получили 13 компаний, FAW — 9, Chery — 7, Geely — 5, у Haval и JAC — по два. Марка Exeed (подразделение Chery) не останавливается на достигнутом и ищет партнеров еще в 20 городах России, включая Екатеринбург, Казань и Тюмень.

Дилерам интересно работать с китайскими марками: например, Chery удалось наладить железнодорожный импорт в Россию, и как такового дефицита машин нет. Есть проблема космической цены

Дилерам интересно работать с китайскими марками: например, Chery удалось наладить железнодорожный импорт в Россию, и как такового дефицита машин нет. Есть проблема космической цены

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На китайские автомобили переходят каршеринговые компании, и планы их закупок на будущий год измеряются десятками тысяч машин. Расчет сугубо прагматичный — для каршеринга важна доступность запчастей, а перспективы китайцев в этом аспекте лучше.

О ставке на машины для каршеринга и такси не раз заявляло руководство столичного завода «Москвич» (бывший Renault), где на первых порах планируют освоить выпуск китайских автомобилей, а позже перейти на свои. Во время презентации проекта авторы сбили всех с толку демонстрацией слайдов с автомобилями JAC, которые сейчас производятся в Казахстане, но впоследствии руководство «Москвича» заявило, что изображения приведены лишь для примера. Из других потенциальных партнеров называют марки FAW и BYD, а первые 600 автомобилей планируют собрать уже до конца года.

По одной из версий, так будут выглядит новые «Москвичи». На снимке Sehol A5 — модель китайской компании JAC. Но это не точно: похоже, завод еще не определился, с кем ему пожениться и что выпускать

По одной из версий, так будут выглядит новые «Москвичи». На снимке Sehol A5 — модель китайской компании JAC. Но это не точно: похоже, завод еще не определился, с кем ему пожениться и что выпускать

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Китайцы внедряются в российский автопром и через компоненты: так, и АВТОВАЗ, и УАЗ рассматривает возможность установки на свои автомобили китайских АБС.

При этом до конца неясны отношения китайских автобрендов с российским правительством: с одной стороны, партнеров из Поднебесной вроде бы приветствуют, с другой, давать им преференции не спешат. Недавно запущенная программа помощи авторынку из легковых производителей касается лишь АВТОВАЗа и УАЗа, тогда как тульский Haval в нее не попал — по официальной версии, потому что недобрал баллы локализации производства.

Другие же марки из Китая о собственных производствах в России пока не говорят. Пока помимо тульского Haval на территории Таможенного союза расположено еще два производства чайнакаров: это Geely в Белоруссии и JAC в Казахстане, но если первые действительно пользуется спросом, то с «Джаками» всё непросто: компания даже не публикует статистику продаж. По данным регистраций, в среднем продается по 53 автомобиля JAC в месяц, то есть немного. Осенью 2022 года ожидается дебют липецких электрокаров на китайской базе, но информации о них так мало, что пока проект выглядит сомнительным.

Липецкие электрокары Evolute — проект крайне амбициозный и рассчитанный на небедную аудиторию: кроссоверы мощностью под 700 л. с. нужны не каждому

Липецкие электрокары Evolute — проект крайне амбициозный и рассчитанный на небедную аудиторию: кроссоверы мощностью под 700 л. с. нужны не каждому

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В целом же китайские марки пока лишь оценивают обстановку. Возможность продавать без конкуренции автомобили с наценкой этак в 70% их, кажется, вполне устраивает, а небольшие объемы даже на руку — меньше внимания Запада. Китайские марки действуют так, как выгодно им, а не российскому рынку, дилерам или покупателям. И это логичном— наивно было думать, что они заместят выпавшие Volkswagen Polo аналогичными моделями за полцены.

Насытить рынок правительство планирует с помощью параллельного импорта, интерес к которому проявляются даже крупные автохолдинги.

Цены на автомобили в России перестали расти — это случилось впервые за долгое время.

Интересной перспективой является ввоз автомобилей из Казахстана, с которым у нас действует беспошлинный режим.

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