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Я паркуюсь как чудакОбзор

Что вытворяют девушки на «Лэнд Крузерах» и «Лексусах». Одна блокировала детсад, другая «завалилась» в «Вайлдберриз»

Свежая коллекция фото с фактами неправильной парковки

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Стоянка в проезде

Стоянка в проезде

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Представляем новый, 287-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— В «Европейском береге» загородила проезд в детский сад, несмотря на знак, — пишут местные жители (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Женщина-водитель с подругами вывалились на тротуар в «Вайлдберриз», — сообщает читатель Лев.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— И снова парковка на Фрунзе, 2 под знаком на газоне, — ведет наблюдение Софья.

Мотоцикл помешал жителям

Мотоцикл помешал жителям

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— Каждый день блокирует выход из двора Максима Горького, 12 на тротуаре, так что приходится его обходить по проезжей части, — недовольны читатели.

Стоянка на остановке

Стоянка на остановке

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— Остановка «Центральный рынок», гости из ближнего зарубежья занимаются предпринимательской деятельностью прямо на остановке. Троллейбусы сигналят, не могут остановиться и высадить пассажиров — торговцам вообще плевать: открытые машины стоят все утро, — рассказывает Анна.

Стоянка на зебре

Стоянка на зебре

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— Шевченко, 25, прикорнул на половине зебры, — сообщают пешеходы.

Заехал на газон

Заехал на газон

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— Танкистов, 23, южные люди открыли базар на газоне, — информируют местные жители.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Улица Мира. Мечеть. Каждую пятницу. На всех прилегающих газонах, — телеграфируют из Кировского района.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Облюбовали тротуар возле «Додо пицца» на Кирова, — пишут очевидцы.

Заехал на траву

Заехал на траву

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Просто грузовик, просто на детской площадке.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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