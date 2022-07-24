Что вытворяют девушки на «Лэнд Крузерах» и «Лексусах». Одна блокировала детсад, другая «завалилась» в «Вайлдберриз»
Свежая коллекция фото с фактами неправильной парковки
Представляем новый, 287-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— В «Европейском береге» загородила проезд в детский сад, несмотря на знак, — пишут местные жители (фото выше).
— Женщина-водитель с подругами вывалились на тротуар в «Вайлдберриз», — сообщает читатель Лев.
— И снова парковка на Фрунзе, 2 под знаком на газоне, — ведет наблюдение Софья.
— Каждый день блокирует выход из двора Максима Горького, 12 на тротуаре, так что приходится его обходить по проезжей части, — недовольны читатели.
— Остановка «Центральный рынок», гости из ближнего зарубежья занимаются предпринимательской деятельностью прямо на остановке. Троллейбусы сигналят, не могут остановиться и высадить пассажиров — торговцам вообще плевать: открытые машины стоят все утро, — рассказывает Анна.
— Шевченко, 25, прикорнул на половине зебры, — сообщают пешеходы.
— Танкистов, 23, южные люди открыли базар на газоне, — информируют местные жители.
— Улица Мира. Мечеть. Каждую пятницу. На всех прилегающих газонах, — телеграфируют из Кировского района.
— Облюбовали тротуар возле «Додо пицца» на Кирова, — пишут очевидцы.
Просто грузовик, просто на детской площадке.