Что вытворяют девушки на «Лэнд Крузерах» и «Лексусах». Одна блокировала детсад, другая «завалилась» в «Вайлдберриз»

Представляем новый, 287-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— В «Европейском береге» загородила проезд в детский сад, несмотря на знак, — пишут местные жители (фото выше).

