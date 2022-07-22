Сколько стоят «параллельные» автомобили: оцениваем новые послабления для импорта
Правительство отменило часть юридических препон для ввоза машин «замороженных» марок
Формально параллельный импорт для ряда автомобильных марок разрешили еще весной, а выгодные курсы валют и колоссальный дефицит сделали его особенно привлекательным. Но до сих пор ввозом машин в Россию занимались только частники, поскольку для юрлиц процесс был осложнен. В середине июля правительство внесло изменения в правила сертификации автомобилей, что существенно облегчило массовый ввоз в страну моделей: как новых, так и подержанных. Мы разобрались, как это скажется на авторынке и ценах.
1
Что именно отменило правительство?
Во-первых, для ввозимых автомобилей отменено обязательное требование об оснащении их системой ЭРА-ГЛОНАСС, причем послабление касается как юрлиц, так и частников: упрощенный порядок действует до 1 февраля 2023 года, но может быть продлен. Из-за дефицита микроэлектроники системы ЭРА-ГЛОНАСС попали в разряд дефицитных, и обязательную установку тревожной кнопки для самих производителей отменили еще раньше. Но для ввозимых машин требование оставалось, в результате стоимость установки ЭРА-ГЛОНАСС возросла до 50–100 тысяч рублей.
Во-вторых, правительство разрешило ввозить автомобили без одобрения типа транспортного средства (ОТТС) — документа, который выдается по результатам полной сертификации автомобиля в специализированных лабораториях и подтверждает его соответствие требованиям безопасности. Например, ОТТС оформляли официальные импортеры, когда готовились ввозить в Россию новую модель или модификацию машины: документ распространялся на всю партию однотипных автомобилей. Теперь процедура перестала быть обязательной.
Однако при параллельном ввозе автомобиля по-прежнему нужен другой документ — СБКТС (свидетельство о безопасности колесного транспортного средства). Его получают в сертифицированных лабораториях при ввозе единичных автомобилей или при изменении конструкции (включая установку ГБО). При этом для ввозимых машин процедура достаточно проста, и остается лишь вопрос пропускной способности сертификационных центров в случае массового ввоза машин.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что теперь параллельный импорт может заработать по-настоящему:
— Как мы и просили, правительство де-факто отменило разделы техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» в части ввода автомобилей в обращение. Теперь юридические лица смогут ввозить авто без ОТТС, разрешения правообладателей и прочего. Единственное ограничение — это пропускная способность экспертной организации, ФГУП НАМИ. В ближайшее время будет понятно, как институт собирается проводить оценку соответствия таких автомобилей, сколько времени займет выдача документов. В любом случае это большой шаг вперед. Осталось добиться снижения таможенных ставок и утилизационных сборов.
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2
Для каких марок разрешен параллельный импорт?
Их список Минпромторг утвердил еще весной (приказ 1532 от 19.04.2022). В него попали автобренды, которые или ушли из России, или приостановили деятельность. Из популярных в России марок в списке значатся Volkswagen, Skoda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Honda, а также ряд премиальных брендов: BMW (и Mini), Audi, Mercedes-Benz (и Smart), Volvo, Land Rover, Jaguar, Lexus, Infinity, Porsche, Tesla, Acura.
Ввозить без разрешения владельцев бренда можно почти все американские машины (Chrysler, Jeep, General Motors, Chevrolet, Cadillac, Dodge, GMC, Hummer, Lincoln) и многие автомобили люксовых брендов: Bentley, Hummer, Maybach, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce, Maserati, Bugatti. Есть в списке и марки, которые не были представлены в России до начала спецоперации, например, Rover и Seat, а также производители грузовой техники (DAF, Kenworth, Freightliner).
Китайские марки в список параллельного импорта не попали и продолжают работать на прежних условиях. То же касается южнокорейских брендов Hyundai и Kia: завод под Петербургом пока не работает, но обе марки заявили о желании остаться в России. Интересно, что в «параллельном» списке нет американской марки Ford, а также французских брендов Citroen и Peugeot, равно как и немецкого Opel. Вероятно, эти марки также обозначили правительству РФ свою заинтересованность в местном рынке, хотя, например, тот же Ford выпускал у нас лишь коммерческие автомобили (легковые модели ушли в 2019 году).
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3
Насколько облегчается импорт автомобилей?
До сих пор ввозом подержанных машин из-за границы занимались в основном частники. Иногда они действовали от лица специализированной фирмы, но проводили сделку как физические лица, чтобы не оформлять ОТТС и экономить на пошлинах. Однако ввозить таким образом большие партии машин невозможно, поэтому объем частного импорта очень ограничен. Теперь же «юрики» получили возможность наладить массовый ввоз автомобилей — как новых, так и подержанных.
Мнения о преимуществах новой схемы расходятся. Так, Александр, занимающийся ввозом автомобилей из Эмиратов и ряда других стран, называет отмену ЭРА-ГЛОНАСС непринципиальным моментом:
— Да, она стоит порядка 50 тысяч рублей и выше, но это несущественные деньги для тех автомобилей, которые сейчас выгодно импортировать. Дешевые машины сейчас не везут из-за таможенных пошлин, а для дорогих машин разница в цене между нашим рынком и теми же Эмиратами составляет 3–4 миллиона рублей, так что экономия 50 тысяч не делает погоды. Основные сложности сейчас — с логистикой, и чтобы добиться такой разницы в цене, приходится использовать очень сложные схемы, о которых я вам не расскажу — это наше ноу-хау.
Генеральный директор АО «СТС-автомобили» Павел Костенко считает, что шаг сделан в правильном направлении:
— Стоимость систем ЭРА-ГЛОНАСС выросла, кроме того, сама процедура занимает несколько дней — есть ряд фирм, которые этим занимаются, и срок может отличаться по разным регионам, но это в любом случае лишнее препятствие.
Что касается отмены ОТТС, Павел Костенко осторожен в прогнозах:
— Нужно посмотреть, как это будет работать: пока анонсированы какие-то решения, но насколько согласованы все детали, можно узнать только на практике, — говорит он. — Думаю, будут пробные партии машин, которые покажут, насколько новая схема выгодна.
Коммерческий директор группы компаний «Регинас» Сергей Попов считает, что параллельный импорт автомобилей — интересное направление и для крупных дилерских центров. Интерес, например, представляют импортированные Skoda и Volkswagen, а также машины премиальных брендов, на которые сохраняется высокий спрос.
— Но говорить о том, что завтра мы начинаем массово возить такие автомобили, нельзя: да, есть постановление правительства, но остается много вопросов по процедуре, — указывает он.
При этом отмену ОТТС, если она все же состоится в полном объеме, Сергей Попов считает важным подспорьем для параллельного импорта:
— Получение СБКТС — процедура достаточно простая, которую проходили и частники, а вот для получения ОТТС нужна полноценная сертификация, поэтому ей занимались в основном сами импортеры, и, конечно, это упрощение очень важно, — объясняет он. — Но все-таки нужно смотреть, как это будет выглядеть на практике.
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4
Как соотносятся пошлины для физических и юридических лиц?
Расчет платежей при ввозе автомобиля достаточно путан и зависит от возраста машины, таможенной стоимости или объема двигателя, а также от того, кто именно ввозит: частное лицо или фирма. При этом расчет отличается кардинально: например, для юрлиц ниже пошлины, но гораздо выше утилизационные сборы.
Так, для автомобиля c двухлитровым мотором в возрасте до трех лет и таможенной стоимостью $30 тысяч при его ввозе частным лицом придется оставить на таможне 807 тысяч рублей, юрлицам — 828 тысяч рублей. Но если возраст машины от трех до пяти лет, разница получается трёхкратной: частник заплатит 318 тысяч рублей, «юрик» — 1,06 миллиона. Но если речь о машине с пятилитровым мотором, выгода для частника уже не столь велика: 1,03 миллиона против 1,45 миллиона.
Таким образом, для крупных организаций выгоднее возить новые автомобили, причем процесс более рентабельный для дорогих машин. Скажем, прибывший из Эмиратов Toyota Land Cruiser 300 стоит порядка 7–10 миллионов рублей, в России его цена составляет 13–15 миллионов, а предложение ограничено — официального импорта таких машин нет. При этом для автомобилей среднего и дешевого сегментов разница уже не столь существенна или даже нулевая: за 2,5 миллиона рублей, в которые обойдется «эмиратская» Toyota Corolla, в России можно купить ее одноклассника или даже саму «Короллу».
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5
Как скажется на ценах параллельный импорт?
Поскольку рынок охладел, а высокая стоимость автомобилей объясняется их дефицитом, приток «параллельных» машин почти наверняка снизит цены. Дилеры, наладившие каналы поставки, смогут работать «на объем», конкурирую между собой.
Но реальная ситуация зависит от множества факторов: от объема параллельного импорта, от курсов валют, от сложности логистики. Кроме того, параллельный импорт более значим для дорогих машин, тогда как подержанные и дешевые иномарки по-прежнему невыгодно везти из-за таможенных пошлин и прочих сборов (утилизационного, акцизов и так далее).
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6
Насколько значима возможная отмена таможенных пошлин?
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин с весны этого года продвигает идею отмены пошлины:
— Это единственный путь насытить наш дефицитный рынок и снизить цены, — убежден он. — Без этого шага мы рискуем превратиться в автомобильную Кубу, где одни автомобили разбирают, чтобы другие ездили.
Пока никакой конкретики в вопросе нет, поскольку потенциальная отмена пошлин прежде всего интенсифицирует ввоз автомобилей, представляющих конкуренцию для оставшихся местных производителей — АВТОВАЗ и УАЗ. Правительство же намерено поддерживать их, что видно, например, по возобновлению программы субсидированного кредитования, в которую попали только российские бренды. Кроме того, снижение сборов осложнит жизнь тем же китайским производителям, которые быстро осваивают российский рынок. На уровне деклараций правительство РФ поддерживает эти усилия.
При этом отмена пошлин и утилизационных сборов (аналога пошлин) сделала бы выгодным ввоз автомобилей из Японии, Эмиратов, Китая и даже Южной Кореи. Вот сравнение цен автомобилей в России и за границей с учетом пошлин и без них — разница более чем существенная.
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