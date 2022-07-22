Сколько стоят «параллельные» автомобили: оцениваем новые послабления для импорта

До сих пор ввозом подержанных машин из-за границы занимались в основном частники. Иногда они действовали от лица специализированной фирмы, но проводили сделку как физические лица, чтобы не оформлять ОТТС и экономить на пошлинах. Однако ввозить таким образом большие партии машин невозможно, поэтому объем частного импорта очень ограничен. Теперь же «юрики» получили возможность наладить массовый ввоз автомобилей — как новых, так и подержанных.

Мнения о преимуществах новой схемы расходятся. Так, Александр, занимающийся ввозом автомобилей из Эмиратов и ряда других стран, называет отмену ЭРА-ГЛОНАСС непринципиальным моментом:



— Да, она стоит порядка 50 тысяч рублей и выше, но это несущественные деньги для тех автомобилей, которые сейчас выгодно импортировать. Дешевые машины сейчас не везут из-за таможенных пошлин, а для дорогих машин разница в цене между нашим рынком и теми же Эмиратами составляет 3–4 миллиона рублей, так что экономия 50 тысяч не делает погоды. Основные сложности сейчас — с логистикой, и чтобы добиться такой разницы в цене, приходится использовать очень сложные схемы, о которых я вам не расскажу — это наше ноу-хау.



Генеральный директор АО «СТС-автомобили» Павел Костенко считает, что шаг сделан в правильном направлении:



— Стоимость систем ЭРА-ГЛОНАСС выросла, кроме того, сама процедура занимает несколько дней — есть ряд фирм, которые этим занимаются, и срок может отличаться по разным регионам, но это в любом случае лишнее препятствие.



Что касается отмены ОТТС, Павел Костенко осторожен в прогнозах:



— Нужно посмотреть, как это будет работать: пока анонсированы какие-то решения, но насколько согласованы все детали, можно узнать только на практике, — говорит он. — Думаю, будут пробные партии машин, которые покажут, насколько новая схема выгодна.



Коммерческий директор группы компаний «Регинас» Сергей Попов считает, что параллельный импорт автомобилей — интересное направление и для крупных дилерских центров. Интерес, например, представляют импортированные Skoda и Volkswagen, а также машины премиальных брендов, на которые сохраняется высокий спрос.



— Но говорить о том, что завтра мы начинаем массово возить такие автомобили, нельзя: да, есть постановление правительства, но остается много вопросов по процедуре, — указывает он.



При этом отмену ОТТС, если она все же состоится в полном объеме, Сергей Попов считает важным подспорьем для параллельного импорта:



— Получение СБКТС — процедура достаточно простая, которую проходили и частники, а вот для получения ОТТС нужна полноценная сертификация, поэтому ей занимались в основном сами импортеры, и, конечно, это упрощение очень важно, — объясняет он. — Но все-таки нужно смотреть, как это будет выглядеть на практике.

