Чудеса парковки. Хозяин «Рендж Ровера» ААА приехал за пенсией, а водитель «Инфинити» стал инвалидом
Новая подборка фотофактов неправильной парковки в Новосибирске
Представляем новый, 286-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Парковка на тротуаре: видимо, в Пенсионный фонд очень надо пенсионеру, — сообщают наши читатели (фото выше).
— И таких «инвалидов» пачками около «Ленты» на ул. Мясниковой. Вот где надо рейды устраивать, — пишут очевидцы.
— Чкалова, 74. Главное, что бы себе было удобно, — сообщает Евгений.
— Не смогла подойти на коляске с грудным ребенком к детской поликлинике. Во дворе на проходе 2 авто перегородили дорогу к поликлинике 27, — жалуется Алена.
— Обидно за газон! Действительно зеленый газон, а не одно название, — негодуют жители.
Встал на разметке парковки на Красном проспекте.
Встал на аварийке на разгрузку — объезжайте его, как хотите.
— И тротуар заузил, и клумбу окончательно испортил, — возмущен Анатолий.
— Припарковался на повороте с проспекта Димитрова, — информирует Елена.
Просто уже целый ряд стоит вторым рядом. Давайте уже узаконим это.