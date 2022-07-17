Чудеса парковки. Хозяин «Рендж Ровера» ААА приехал за пенсией, а водитель «Инфинити» стал инвалидом

Представляем новый, 286-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Парковка на тротуаре: видимо, в Пенсионный фонд очень надо пенсионеру, — сообщают наши читатели (фото выше).

