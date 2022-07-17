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Я паркуюсь как чудакОбзор

Чудеса парковки. Хозяин «Рендж Ровера» ААА приехал за пенсией, а водитель «Инфинити» стал инвалидом

Новая подборка фотофактов неправильной парковки в Новосибирске

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 286-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Парковка на тротуаре: видимо, в Пенсионный фонд очень надо пенсионеру, — сообщают наши читатели (фото выше).

Встал на место инвалида

Встал на место инвалида

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— И таких «инвалидов» пачками около «Ленты» на ул. Мясниковой. Вот где надо рейды устраивать, — пишут очевидцы.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Чкалова, 74. Главное, что бы себе было удобно, — сообщает Евгений.

Не пройти с коляской

Не пройти с коляской

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— Не смогла подойти на коляске с грудным ребенком к детской поликлинике. Во дворе на проходе 2 авто перегородили дорогу к поликлинике 27, — жалуется Алена.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Обидно за газон! Действительно зеленый газон, а не одно название, — негодуют жители.

Стоянка на разметке

Стоянка на разметке

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Встал на разметке парковки на Красном проспекте.

Перегородил полосу

Перегородил полосу

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Встал на аварийке на разгрузку — объезжайте его, как хотите.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— И тротуар заузил, и клумбу окончательно испортил, — возмущен Анатолий.

Стоянка в проезде

Стоянка в проезде

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— Припарковался на повороте с проспекта Димитрова, — информирует Елена.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Просто уже целый ряд стоит вторым рядом. Давайте уже узаконим это.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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