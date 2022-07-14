Два миллиона на «Гранту»: в России вернули льготные кредиты на отечественные авто
Их можно получить на модели Lada, УАЗ и ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей
С сегодняшнего дня, 14 июля, Минпромторг возобновил льготное автокредитование и лизинг — об этом сообщают РИА Новости. Теперь льготные кредиты можно получить на все модели Lada, УАЗ и ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей, а также на электромобили Evolute (их производство пока не началось).
Скидка для автокредитования будет составлять 20% от стоимости машины (раньше было 10%), на Дальнем Востоке — 25%, чтобы компенсировать доставку из европейской части России. На электромобили Evolute будет действовать повышенная скидка в 35% (не более 925 тысяч рублей). Сами электромобили, как заявили в Минпромторге, начнут производить и продавать в сентябре. Это будет первое серийное производство легковых электрических автомобилей в России.
Программа льготного автокредитования была запущена в России в апреле 2009 года, чтобы стимулировать спрос на покупку отечественных автомобилей. В июне 2021 года Минпромторг отказался от перезапуска программы из-за ограниченности спроса на автомобили на фоне сильного предложения. В марте мы писали о том, что на авторынке начался хаос: россияне спешили купить автомобили по старым прайсам, но предложений всё меньше — многие иностранные компании объявили о приостановке продаж и отгрузки машин.
В июне этого года впервые за почти 15 лет ни одна автомобильная марка не увеличила стоимость своих моделей. мы разбирались, что нас ждет после этого периода стагнации: обвал цен или волна удорожания.