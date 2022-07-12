Купить или продать машину теперь можно через «Госуслуги» — это спасет от перекупов

На «Госуслугах» появилась функция оформления купли-продажи транспортных средств. Сервис разработали МВД России и Минцифры. Договор о продаже автомобиля теперь можно заключить онлайн — он будет иметь ту же юридическую значимость, что и бумажный. Юристы приветствуют новшество, тогда как серые участники рынка (перекупщики) ему совсем не рады.



— Переход на «цифру» — хорошее начинание, — уверен руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов. — Несмотря на то что договор купли-продажи автомобиля является юридически простым документом, периодически возникают случаи, когда люди допускают ошибки в заполнении. Из-за этого им отказывают в регистрации транспортного средства.

