Купить или продать машину теперь можно через «Госуслуги» — это спасет от перекупов

На «Госуслугах» появилась функция оформления купли-продажи транспортных средств. Сервис разработали МВД России и Минцифры. Договор о продаже автомобиля теперь можно заключить онлайн — он будет иметь ту же юридическую значимость, что и бумажный. Юристы приветствуют новшество, тогда как серые участники рынка (перекупщики) ему совсем не рады.
— Переход на «цифру» — хорошее начинание, — уверен руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов. — Несмотря на то что договор купли-продажи автомобиля является юридически простым документом, периодически возникают случаи, когда люди допускают ошибки в заполнении. Из-за этого им отказывают в регистрации транспортного средства.
С ходу новшеством вряд ли будут пользоваться массово. Участникам сделки так или иначе придется встретиться для передачи ключей и денег. Однако Едрышов уверен, что в этом нет ничего плохого — переход к цифровому укладу всегда должен быть плавным.
Пауза при переходе к «цифре» сыграет на руку тем, кто привык зарабатывать на перепродаже подержанных автомобилей. Других хороших новостей внедрение соответствующего функционала на «Госуслугах» перекупам не сулит.
Несколько серых участников рынка на условиях анонимности рассказали MSK1.RU, что не привыкли регистрировать сделки в госструктурах.
Несмотря на то что внушительная часть сделок приходится на перекупщиков, их вытеснение с рынка — хорошая новость для рядовых участников.
— Перекупов мы не жалеем ни в коем случае, — говорит Максим Едрышов. — Это те паразиты, из-за которых цена на автомобиль повышается. Сейчас очень много сервисов, где можно без помощи посторонних третьих лиц продать транспортное средство без всяких проблем. Если люди грустят, что не смогут уйти от налогов, наверное, это всё-таки правильная инициатива.
В ГИБДД напоминают, что для регистрации транспортных средств обязательно наличие полиса ОСАГО на нового владельца и действующая диагностическая карта (для автомобилей старше