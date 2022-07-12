«Новые нигде не достать». Дерзкие похитители автомобильных фар атаковали парковки по всей стране

Во многих регионах страны активизировались похитители автомобильных фар. Чаще всего, по данным страховщиков, кражи фиксируют в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане. Много сигналов и из Екатеринбурга — пострадавшие автомобилисты практически каждый день сообщают о новых случаях.

Сначала воры охотились на запчасти KIA Soul. Но вскоре, как сообщает E1.RU, они переключились на машины и других марок. Фары снимают с Hyundai и Volvo. Помимо этого забирают зеркала и запасные колеса.