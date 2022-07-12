«Новые нигде не достать». Дерзкие похитители автомобильных фар атаковали парковки по всей стране

Во многих регионах страны активизировались похитители автомобильных фар. Чаще всего, по данным страховщиков, кражи фиксируют в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане. Много сигналов и из Екатеринбурга — пострадавшие автомобилисты практически каждый день сообщают о новых случаях.
Сначала воры охотились на запчасти KIA Soul. Но вскоре, как сообщает E1.RU, они переключились на машины и других марок. Фары снимают с Hyundai и Volvo. Помимо этого забирают зеркала и запасные колеса.
Один из воров даже засветился на камерах видеонаблюдения (эти кадры, снятые на одной из парковок Екатеринбурга, смотрите в нашем видеосюжете). Он снял фары с Volvo за три минуты.
— Все эти кражи происходят именно по причине дефицита запчастей. Это именно то, что их подстегивает, — объясняет автоэксперт Дмитрий Ларионов. — Человек, с машины которого украли фару, столкнется с той же самой проблемой: он нигде не сможет ее достать.
По словам сотрудников автосалонов, такие кражи влетают в копеечку владельцам пострадавших машин. Даже если запчасть удастся найти, купить ее не каждому по карману.
— Цены достаточно заметно выросли, фары стоят там от 50 тысяч рублей, а на современные новые автомобили — и за 100, — рассказал технический директор автосалона Алексей Кислицын. — Еще часто снимают противотуманки, их вырезают вместе с бампером. Это тоже стоит приличных денег.