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Проблема

«Новые нигде не достать». Дерзкие похитители автомобильных фар атаковали парковки по всей стране

Эксперты рассказали, какие убытки терпят автомобилисты

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Во многих регионах страны активизировались похитители автомобильных фар. Чаще всего, по данным страховщиков, кражи фиксируют в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане. Много сигналов и из Екатеринбурга — пострадавшие автомобилисты практически каждый день сообщают о новых случаях.

Сначала воры охотились на запчасти KIA Soul. Но вскоре, как сообщает E1.RU, они переключились на машины и других марок. Фары снимают с Hyundai и Volvo. Помимо этого забирают зеркала и запасные колеса.

Один из воров даже засветился на камерах видеонаблюдения (эти кадры, снятые на одной из парковок Екатеринбурга, смотрите в нашем видеосюжете). Он снял фары с Volvo за три минуты.

— Все эти кражи происходят именно по причине дефицита запчастей. Это именно то, что их подстегивает, — объясняет автоэксперт Дмитрий Ларионов. — Человек, с машины которого украли фару, столкнется с той же самой проблемой: он нигде не сможет ее достать.

По словам сотрудников автосалонов, такие кражи влетают в копеечку владельцам пострадавших машин. Даже если запчасть удастся найти, купить ее не каждому по карману.

— Цены достаточно заметно выросли, фары стоят там от 50 тысяч рублей, а на современные новые автомобили — и за 100, — рассказал технический директор автосалона Алексей Кислицын. — Еще часто снимают противотуманки, их вырезают вместе с бампером. Это тоже стоит приличных денег.

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