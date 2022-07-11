Почему ОСАГО дорожает для аккуратных водителей? Отвечаем на популярные вопросы о кризисной страховке

Коэффициент бонус-малус (КБМ) — еще одна причина резкого удорожания ОСАГО. У него очень большой «разбег» между максимальным и минимальным значением: например, при прочих равных сильно аварийный водитель платит в 8 раз больше, чем аккуратный (с большим безаварийным стажем).



Коэффициент стал особенно значимым после очередной реформы: с апреля 2022 года пошла в ход новая таблица КБМ. Для водителей, которые в последние годы попадали в аварии, коэффициент ощутимо вырос.



Принцип изменения коэффициента следующий: при первом обращении автомобилист получает КБМ=1,17, который затем ежегодно снижается, если водитель не попадает в аварии по своей вине. Минимальное значение по новой таблице — 0,46, и чтобы его получить, нужно проездить без аварий более десяти лет. Если же машина попадает в ДТП, ее КБМ резко растет, и предельное значение теперь может достигать 3,92 единицы (до реформы пределом было 2,45).



Страховые могут хитрить, указывая водителю завышенный КБМ. Мы уже рассказывали, как его скорректировать. Проверить текущий КБМ вы можете на сайте РСА, также он указывается в полисе. Пересчет КМБ происходит 1 апреля каждого года.

