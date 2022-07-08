15 тысяч за окурок? Кого и как будут штрафовать за выброшенный из машины мусор

Как будут ловить нарушителей?

Отслеживать нарушителей будут органы полиции и лесного надзора, кроме того, в тех местах, где часто мусорят, установят фотоловушки. Но, как считает юрист Александр Андреев, эффективность этих способов вызывает очень много вопросов.



— Можно ли будет отправлять, например, видео с регистратора машины? Как и кто это будет осматривать? — задался вопросом юрист. — Данная поправка больше направлена на автомобили, владельцы которых регулярно вываливают мусор и организуют несанкционированные свалки, а не на то, что водитель, например, оставил пакет на обочине. Но можно сказать, что даже установка фотоловушек в местах, где часто оставляют мусор, будет действенным способом.