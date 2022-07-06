«Когда же вы нажретесь?» И вот нажрались: впервые с 2008 года автомобили перестали дорожать

На логистических складах в России стоят десятки тысяч автомобилей, но картинки «забитых под завязку» площадок не должны вводить в заблуждение: при нормальных уровнях продаж такого запаса хватило бы на месяц (а если брать лучшие годы — на неделю).



Дефицит автомобилей сохраняется, но рынок охладел по другой причине: спал ажиотаж. Клиенты, готовые на панике отдавать за «последний» Kia или Skoda по 5–7 млн рублей, сделали это еще в марте, остальные же заняли выжидательную позицию. Нет горячки и у дилеров: раздутые в начале года прайсы позволяют неспешно распродавать остатки автомобилей, растягивая их до конца года.