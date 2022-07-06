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Кризис-2022Обзор

«Когда же вы нажретесь?» И вот нажрались: впервые с 2008 года автомобили перестали дорожать

Но радости в этом мало: цены всё равно шокируют

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Стоимость машин росла непрерывно, но летом 2022 года процесс остановился

Стоимость машин росла непрерывно, но летом 2022 года процесс остановился

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С клича «Когда же вы нажретесь?!» начинались комментарии под каждой из наших многочисленных статей о повышении цен на автомобили, и вот, наконец, это случилось: они «нажрались». В июне 2022 года впервые за почти 15 лет ни одна автомобильная марка не увеличила стоимость своих моделей. Об этом сообщает аналитический центр агентства «Автостат». Но главный вопрос в другом: что нас ждет после этого периода стагнации? Есть ли шанс, что цены обвалятся или грядет еще одна волна удорожания?

В июне 2022 года регистрации новых автомобилей составили 32,7 тысячи единиц, сообщает агентство «Автостат». Это в 4,5 раза хуже прошлогоднего показателя, но на 20% выше результатов мая 2022 года. Для сравнения, в хорошие годы (2012–2013) июньские регистрации достигали 250 тысяч машин, то есть в 8 раз превышали нынешние.

Почему захлебнулись цены


Цены на автомобили в России растут уже много лет, но особенно сильно процесс разогнался в конце 2014 года, когда резко подешевел рубль. В 2021 году автопром ощутил последствия пандемийных локдаунов, начались перебои с поставками машин, в результате цены получили новый импульс. Ситуация окончательно вышла из-под контроля в марте 2022 года, когда стоимость некоторых моделей выросла в 3–4 раза.

Дилер из Воронежа неутомимо продает VW Tiguan 1,4 в хорошей комплектации R-Line за 5 млн рублей (июль 2022 года)

Дилер из Воронежа неутомимо продает VW Tiguan 1,4 в хорошей комплектации R-Line за 5 млн рублей (июль 2022 года)

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В марте за этот автомобиль просили 8,6 млн рублей. В феврале по прайсу он стоил не более 3,355 млн рублей

В марте за этот автомобиль просили 8,6 млн рублей. В феврале по прайсу он стоил не более 3,355 млн рублей

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Но в конце весны паника спала, и рынок попал в стагнацию. Большая часть автомобильных марок приостановила деятельность в России: в июне небольшую активность сохранял АВТОВАЗ, выпустив 7 тысяч автомобилей (что в четыре раза ниже докризисных уровней), а также УАЗ, тульский завод Haval и Chery, наладившая импорт из Китая. Возобновить производство на пару месяцев обещал калининградский «Автотор» (модели Kia и Hyundai). Большинство же марок находится в летаргии, и это касается как брендов из «недружественных» стран (Volkswagen, Skoda, Peugeot, Citroen, Audi, BMW, Mercedes, Land Rover), так и тех, кто ранее декларировал намерение остаться (Toyota, Kia, Hyundai).

На логистических складах в России стоят десятки тысяч автомобилей, но картинки «забитых под завязку» площадок не должны вводить в заблуждение: при нормальных уровнях продаж такого запаса хватило бы на месяц (а если брать лучшие годы — на неделю).

Дефицит автомобилей сохраняется, но рынок охладел по другой причине: спал ажиотаж. Клиенты, готовые на панике отдавать за «последний» Kia или Skoda по 5–7 млн рублей, сделали это еще в марте, остальные же заняли выжидательную позицию. Нет горячки и у дилеров: раздутые в начале года прайсы позволяют неспешно распродавать остатки автомобилей, растягивая их до конца года.

Сколько стоят автомобили сейчас


По-прежнему беспрецедентно дорого: цены за редким исключением зафиксировались на историческом максимуме, достигнутом в первом квартале 2022 года.

Например, Renault Duster нового поколения полтора года назад, в момент выхода на рынок, стоил от 1,15 млн рублей, что уже казалось изрядной накруткой относительно прежней версии. Сейчас его прайс-лист начинается от 1,62 млн рублей, но в наличии у дилеров преимущественно версии стоимостью 1,8 млн рублей и выше. Речь идет о последних Renault Duster: вопрос о сборке кроссоверов на АВТОВАЗе пока не решен.

Renault Duster стал неподъемным для большинства россиян

Renault Duster стал неподъемным для большинства россиян

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В июне АВТОВАЗ начал выпуск Lada Granta в новой комплектации Сlassic 2022, созданной на базе обычного «классика», но лишенной АБС, подушек безопасности, иммобилайзера и еще ряда импортозависимых узлов. Цена автомобиля начинается от 678 тысяч рублей, что ниже стоимости упраздненной базовой версии Standard — в марте-июне она стоила 728 тысяч. Формально «Гранта» подешевела, но важно учитывать исчезновение дорогостоящих систем безопасности.

Lada Granta формально подешевела, но комплектация лишилась важных пунктов

Lada Granta формально подешевела, но комплектация лишилась важных пунктов

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Hyundai Solaris с марта стоит от 1,408 млн рублей, при этом в наличии у дилеров есть машины по цене от 1,5 млн рублей с возможностью получения скидки при покупке в кредит или сдаче старого автомобиля в trade-in. Питерский завод марки, где делали модель, стоит с марта.

А вот немного ценовых парадоксов: самая доступная Skoda Octavia стоит от 2,613 млн рублей, что выше базового прайса на Toyota Camry, который начинается от 2,498 млн рублей. Оставшиеся в наличии у дилеров «Октавии» стоят, как правило, ближе к 3 млн рублей, при этом мы говорим о версии с механической коробкой передач и базовым 1,6-литровым мотором. При этом проблемы с поставками «Октавий» начались еще в пандемийные годы, а производство машин в Нижнем Новгороде, судя по всему, уже не возобновится. Что до Toyota Camry, то дилеры распродают машины из прежних запасов (завод под Питером стоит), и реальная цена начинается от 3,5 млн рублей за машины с двигателем 2 литра.

О времена, о нравы: Skoda Octavia стала дороже Toyota Camry

О времена, о нравы: Skoda Octavia стала дороже Toyota Camry

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Что будет с ценами дальше?


Глава пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов считает, что возврат к прежним ценам, в теории, возможен:

— Многое зависит от курса рубля: именно из-за его резкого падения цены в начале весны рванули вверх. Если курс рубля будет стабильным в течение нескольких месяцев, то можно рассчитывать на откат цен на уровень «до спецоперации». А пока же потенциальным покупателям можно надеяться на возобновление акций или скидок со стороны автопроизводителей. Но для этого необходимо, чтобы стабильно работали автозаводы и пополнялись запасы дилеров.

Курсы валют достигли многолетних минимумов, но снизить цены мешает отсутствие новых поставок, который можно было бы провести по выгодному курсу рубля. С другой стороны, этот курс во многом и связан с отсутствием импорта (низким спросом на валюту), поэтому изменение внешней ситуации может негативно сказаться на стоимости рубля.

— Особых предпосылок для заметного снижения цен нет, — считает заместитель главного редактора издания «За рулем» Никита Гудков. — Дилеры сознательно держат их на высоком уровне: новые поставки автомобилей минимальны, а запасы на складах рано или поздно закончатся. Им лучше продавать всего по несколько автомобилей в месяц, но хоть как-то работать, попутно подыскивая пути переориентации на другие марки или другие сферы автобизнеса. На складах есть и машины, закупленные в марте-апреле по высокому валютному курсу — реализовывать их в убыток никто не торопится.

У дилеров есть запасы машин и многие рассчитывают дотянуть на них до конца года

У дилеров есть запасы машин и многие рассчитывают дотянуть на них до конца года

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Если поставок новых машин не будет длительное время (скажем, год), то складские запасы иномарок с большой вероятностью будут исчерпаны, а значит, и поводов для резкого снижения цен не возникнет. Есть ли надежда, что стоимость снизят работающие марки, например, «Лада» и китайские бренды?

У АВТОВАЗа на будущий год грандиозные планы: анонсирован выпуск 500 тысяч машин, что ощутимо больше, чем в 2021 году (430 тысяч). При этом в перспективе АВТОВАЗ не исключает наращивания мощностей до 800 тысяч — последний раз такие цифры фиксировались в предкризисном 2008 году. Насколько эти амбиции достижимы, судить сложно, но зачищенная от конкурентов поляна создает высокий спрос на недорогие машины, а завод превращается в монополиста в сегменте массовых автомобилей. Но фактическое отсутствие конкуренции дает возможность задирать стоимость машин и не слишком заботиться о качестве, поэтому тотальное удешевление «Лад» после их упрощения под большим вопросом.

Китайские марки не спешат резко наращивать продажи за счет демпинговых цен, хотя, в теории, имеют такую возможность

Китайские марки не спешат резко наращивать продажи за счет демпинговых цен, хотя, в теории, имеют такую возможность

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Китайские марки также заняли выжидательную позицию, и, хотя на логистических складах стоят тысячи машин и проблем с предложением вроде бы нет, стоимость находится на достаточно высоком уровне. Весной ряд моделей подешевели (скажем, Haval Jolion и H9), но недостаточно, чтобы говорить о возврате к «старым прайсам». Некоторые модели и вовсе держат планку: так, в начале 2022 году Haval F7 стоил от 1,81 млн рублей, в апреле он подорожал до 2,64 млн рублей, и с тех пор цена не снизилась. При этом у дилеров сложно найти F7 дешевле 3 млн рублей.

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Возврат к нормальности более вероятен после снятия экономической блокады России. Пока же стоимость машин у нас является чуть ли не самой высокой в мире, что, в теории, делает привлекательным импорт. Ранее мы показывали, сколько стоят автомобили без таможенных пошлин.

Из привлекательных для ввоза машин стран можно назвать Арабские Эмираты, Казахстан и Японию (да-да, правый руль снова входит в моду).

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