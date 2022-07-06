«Когда же вы нажретесь?» И вот нажрались: впервые с 2008 года автомобили перестали дорожать
Но радости в этом мало: цены всё равно шокируют
С клича «Когда же вы нажретесь?!» начинались комментарии под каждой из наших многочисленных статей о повышении цен на автомобили, и вот, наконец, это случилось: они «нажрались». В июне 2022 года впервые за почти 15 лет ни одна автомобильная марка не увеличила стоимость своих моделей. Об этом сообщает аналитический центр агентства «Автостат». Но главный вопрос в другом: что нас ждет после этого периода стагнации? Есть ли шанс, что цены обвалятся или грядет еще одна волна удорожания?
В июне 2022 года регистрации новых автомобилей составили 32,7 тысячи единиц, сообщает агентство «Автостат». Это в 4,5 раза хуже прошлогоднего показателя, но на 20% выше результатов мая 2022 года. Для сравнения, в хорошие годы (2012–2013) июньские регистрации достигали 250 тысяч машин, то есть в 8 раз превышали нынешние.
Почему захлебнулись цены
Цены на автомобили в России растут уже много лет, но особенно сильно процесс разогнался в конце 2014 года, когда резко подешевел рубль. В 2021 году автопром ощутил последствия пандемийных локдаунов, начались перебои с поставками машин, в результате цены получили новый импульс. Ситуация окончательно вышла из-под контроля в марте 2022 года, когда стоимость некоторых моделей выросла в 3–4 раза.
Но в конце весны паника спала, и рынок попал в стагнацию. Большая часть автомобильных марок приостановила деятельность в России: в июне небольшую активность сохранял АВТОВАЗ, выпустив 7 тысяч автомобилей (что в четыре раза ниже докризисных уровней), а также УАЗ, тульский завод Haval и Chery, наладившая импорт из Китая. Возобновить производство на пару месяцев обещал калининградский «Автотор» (модели Kia и Hyundai). Большинство же марок находится в летаргии, и это касается как брендов из «недружественных» стран (Volkswagen, Skoda, Peugeot, Citroen, Audi, BMW, Mercedes, Land Rover), так и тех, кто ранее декларировал намерение остаться (Toyota, Kia, Hyundai).
На логистических складах в России стоят десятки тысяч автомобилей, но картинки «забитых под завязку» площадок не должны вводить в заблуждение: при нормальных уровнях продаж такого запаса хватило бы на месяц (а если брать лучшие годы — на неделю).
Дефицит автомобилей сохраняется, но рынок охладел по другой причине: спал ажиотаж. Клиенты, готовые на панике отдавать за «последний» Kia или Skoda по 5–7 млн рублей, сделали это еще в марте, остальные же заняли выжидательную позицию. Нет горячки и у дилеров: раздутые в начале года прайсы позволяют неспешно распродавать остатки автомобилей, растягивая их до конца года.
Сколько стоят автомобили сейчас
По-прежнему беспрецедентно дорого: цены за редким исключением зафиксировались на историческом максимуме, достигнутом в первом квартале 2022 года.
Например, Renault Duster нового поколения полтора года назад, в момент выхода на рынок, стоил от 1,15 млн рублей, что уже казалось изрядной накруткой относительно прежней версии. Сейчас его прайс-лист начинается от 1,62 млн рублей, но в наличии у дилеров преимущественно версии стоимостью 1,8 млн рублей и выше. Речь идет о последних Renault Duster: вопрос о сборке кроссоверов на АВТОВАЗе пока не решен.
В июне АВТОВАЗ начал выпуск Lada Granta в новой комплектации Сlassic 2022, созданной на базе обычного «классика», но лишенной АБС, подушек безопасности, иммобилайзера и еще ряда импортозависимых узлов. Цена автомобиля начинается от 678 тысяч рублей, что ниже стоимости упраздненной базовой версии Standard — в марте-июне она стоила 728 тысяч. Формально «Гранта» подешевела, но важно учитывать исчезновение дорогостоящих систем безопасности.
Hyundai Solaris с марта стоит от 1,408 млн рублей, при этом в наличии у дилеров есть машины по цене от 1,5 млн рублей с возможностью получения скидки при покупке в кредит или сдаче старого автомобиля в trade-in. Питерский завод марки, где делали модель, стоит с марта.
А вот немного ценовых парадоксов: самая доступная Skoda Octavia стоит от 2,613 млн рублей, что выше базового прайса на Toyota Camry, который начинается от 2,498 млн рублей. Оставшиеся в наличии у дилеров «Октавии» стоят, как правило, ближе к 3 млн рублей, при этом мы говорим о версии с механической коробкой передач и базовым 1,6-литровым мотором. При этом проблемы с поставками «Октавий» начались еще в пандемийные годы, а производство машин в Нижнем Новгороде, судя по всему, уже не возобновится. Что до Toyota Camry, то дилеры распродают машины из прежних запасов (завод под Питером стоит), и реальная цена начинается от 3,5 млн рублей за машины с двигателем 2 литра.
Что будет с ценами дальше?
Глава пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов считает, что возврат к прежним ценам, в теории, возможен:
— Многое зависит от курса рубля: именно из-за его резкого падения цены в начале весны рванули вверх. Если курс рубля будет стабильным в течение нескольких месяцев, то можно рассчитывать на откат цен на уровень «до спецоперации». А пока же потенциальным покупателям можно надеяться на возобновление акций или скидок со стороны автопроизводителей. Но для этого необходимо, чтобы стабильно работали автозаводы и пополнялись запасы дилеров.
Курсы валют достигли многолетних минимумов, но снизить цены мешает отсутствие новых поставок, который можно было бы провести по выгодному курсу рубля. С другой стороны, этот курс во многом и связан с отсутствием импорта (низким спросом на валюту), поэтому изменение внешней ситуации может негативно сказаться на стоимости рубля.
— Особых предпосылок для заметного снижения цен нет, — считает заместитель главного редактора издания «За рулем» Никита Гудков. — Дилеры сознательно держат их на высоком уровне: новые поставки автомобилей минимальны, а запасы на складах рано или поздно закончатся. Им лучше продавать всего по несколько автомобилей в месяц, но хоть как-то работать, попутно подыскивая пути переориентации на другие марки или другие сферы автобизнеса. На складах есть и машины, закупленные в марте-апреле по высокому валютному курсу — реализовывать их в убыток никто не торопится.
Если поставок новых машин не будет длительное время (скажем, год), то складские запасы иномарок с большой вероятностью будут исчерпаны, а значит, и поводов для резкого снижения цен не возникнет. Есть ли надежда, что стоимость снизят работающие марки, например, «Лада» и китайские бренды?
У АВТОВАЗа на будущий год грандиозные планы: анонсирован выпуск 500 тысяч машин, что ощутимо больше, чем в 2021 году (430 тысяч). При этом в перспективе АВТОВАЗ не исключает наращивания мощностей до 800 тысяч — последний раз такие цифры фиксировались в предкризисном 2008 году. Насколько эти амбиции достижимы, судить сложно, но зачищенная от конкурентов поляна создает высокий спрос на недорогие машины, а завод превращается в монополиста в сегменте массовых автомобилей. Но фактическое отсутствие конкуренции дает возможность задирать стоимость машин и не слишком заботиться о качестве, поэтому тотальное удешевление «Лад» после их упрощения под большим вопросом.
Китайские марки также заняли выжидательную позицию, и, хотя на логистических складах стоят тысячи машин и проблем с предложением вроде бы нет, стоимость находится на достаточно высоком уровне. Весной ряд моделей подешевели (скажем, Haval Jolion и H9), но недостаточно, чтобы говорить о возврате к «старым прайсам». Некоторые модели и вовсе держат планку: так, в начале 2022 году Haval F7 стоил от 1,81 млн рублей, в апреле он подорожал до 2,64 млн рублей, и с тех пор цена не снизилась. При этом у дилеров сложно найти F7 дешевле 3 млн рублей.
Возврат к нормальности более вероятен после снятия экономической блокады России. Пока же стоимость машин у нас является чуть ли не самой высокой в мире, что, в теории, делает привлекательным импорт. Ранее мы показывали, сколько стоят автомобили без таможенных пошлин.
Из привлекательных для ввоза машин стран можно назвать Арабские Эмираты, Казахстан и Японию (да-да, правый руль снова входит в моду).