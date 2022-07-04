В городе 50, на трассе — 150. В России готовится самое радикальное изменение ПДД с 1994 года
Речь о полном переформатировании документа под современные реалии
Действующим Правилам дорожного движения скоро исполнится 30 лет, и создавались они еще под советские реалии, поэтому нуждаются в радикальном обновлении — такова позиция Общественной палаты РФ. Ведомство инициировало сбор идей от граждан и различных ведомств, включая Минтранс и МВД, чтобы определиться с болевыми точками и сформулировать концепцию новых ПДД. Предполагается, что они учтут реалии завтрашнего дня, например определят статус машин с автопилотами и, что уж совсем забавно, летающих автомобилей. Впрочем, есть и более приземленные (во всех смыслах) предложения, касающиеся, например, скоростных лимитов и правил для электросамокатов. 74.RU узнал, какими могут быть ПДД-2022+.
«Правила стали периодическим изданием»
Инициатор реформы ПДД, зампред комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Александр Холодов подчеркивает, что c 2018 года в России действует мораторий на точечное изменение ПДД, при этом копится критическая масса необходимых поправок, иногда — достаточно радикальных. Поэтому идея создания нового текста правил назрела:
— Нынешняя редакция ПДД готовилась еще при СССР, и в ней есть морально устаревшие моменты, — говорит он. — С тех пор было внесено более 50 поправок, в результате правила уже штопаны-перештопаны и превратились в периодическое издание. Документ становится громоздким, и поэтому его проще переписать, чем корректировать.
Он убежден, что, если новые ПДД сядут писать эксперты ГИБДД, Минтранса или Общественной палаты, текст принципиально не изменится, поскольку сказывается «профдеформация» и привычка к прежним формулировкам.
Отправить пожелания к новым ПДД можно через сайт Общественной палаты.
Накат на самокаты
Одна из перезревших тем, по мнению эксперта, — это электросамокаты и подобные им средства индвидуальной мобильности (СИМы). Еще два года назад Минтранс сформулировал правила для СИМов, но из-за моратория они так и не внесены.
Откуда взялась «самокатная проблема»? Самокаты не описаны в ПДД и в зависимости от трактовки могут приравниваться к велосипедам, пешеходам или мопедам. Самокаты мощностью свыше 250 Вт и скоростью более 25 км/ч формально являются мопедами, но часто не имеют ряда атрибутов, необходимых для движения по дорогам (фар, стоп-сигналов, гудка). В прокатных сервисах используются менее мощные модели, что вроде бы позволяет считать их велосипедами, но тогда выходит, что пользователи старше 14 лет обязаны перемещаться по проезжим частям, что как минимум небезопасно. Концепция «самокат = пешеход» также не выдерживает критики, потому что в этом случае самокатчики могут, например, нестись через переходы на полном ходу.
Однако Александр Холодов предлагает не зациклироваться только на потребностях сегодняшнего дня и подумать о ПДД для послезавтра:
— У нас по улицам ездят машины без помощи человека, но их правовой статус не очень понятен: кто отвечает за ДТП, например? Кого сажать, если трупы будут? Это вариант завтрашнего дня. Но можно подумать и о дне послезавтрашнем. Сейчас есть квадрокоптеры, которые человека могут поднять. И послезавтра мы можем увидеть машину, которая способна взлететь и объехать другую машину не по встречке, а сверху. Как будут прописаны правила, если машина может сверху обгонять? Взлетающая уступает место садящейся или наоборот? Мы же пишем не на один день, а надолго, и нужно заглянуть в будущее немного.
По его словам отдельный запрос общества есть на упрощение ПДД, поскольку нынешняя редакция не только трудна для запоминания, но из-за постоянных «латаний» содержит пункты, о которых водители со стажем просто не знают.
Переопределить сотовый телефон
Близкого мнения придерживается участник обсуждений, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
— Конечно, потребность давно назрела, и это касается как новых типов транспортных средств, так и необходимости внести в законодательство электронные права, электронный СТС, как на том настаивает глава ГИБДД, — говорит он.
В качестве примера специалист приводит определение сотового телефона, которое в ПДД уже не отвечает современным реалиям: сегодня это не просто телефон, но целый коммуникационный центр, по которому можно не только говорить.
— При этом Минюст настаивает, что документ нужно принимать целиком, а Минтранс и МВД к этому совершенно не готовы, в итоге мы уже который год живем без поправок, что нехорошо, — считает Антон Шапарин. — И мы расплачиваемся за это жизнями людей, прежде всего самокатчиков, которые не знают, что им делать на дороге.
В ГИБДД пообещали согласовать статус самокатов до конца 2022 года, и мощные модели, вероятно, придется ставить на учет и оформлять для них ОСАГО.
Быстрее или медленнее?
Обороты набирает дискуссия о новых скоростных лимитах, и, по словам Александра Холодова, зачастую звучат диаметрально противоположные предложения. Так, столичные власти настаивают на необходимости снижать скоростной лимит в городах с 60 до
При этом в ГИБДД, например, считают возможным увеличить лимит скорости на трассах до
— У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские,— заявил на пресс-конференции глава ГИБДД РФ Михаил Черников.— Мы сейчас видим по качеству и обустройству элементов дорожной сети, что можно и до
Аналогичные предложения звучали со стороны Минтранса. Обсуждение лимитов скорости в России осложнено наличием «зоны нечувствительности» в КоАП: превышения до
Добавить прозрачности
Мы обратились к специалистам с вопросом, что бы изменили в ПДД они. Автоюрист Лев Воропаев сказал, что есть не менее десятка пунктов правил, двоякая интерпретация которых создает проблемы при разбирательствах, в том числе в судах. Например, он считает спорными пункты правил, касающиеся желтого сигнала светофора (в частности, пункт 6.14 ПДД), который при определенных условиях разрешает проезд на желтый:
— Практика очень двоякая: с точки зрения административного наказания, желтый — это однозначно запрещающий, но при гражданском судопроизводстве уже зависит от обстоятельств конкретного ДТП, — говорит он.
В правилах, по мнению Льва Воропаева, нет точных формулировок некоторых важных определений, например прилегающей территории и пересечения проезжих частей. Так, правила относят к прилегающей территории АЗС, но когда речь заходит о более сложных зонах, скажем, территории предприятий со сквозным проездом, трактовка становится неоднозначной. А нечеткое определение пересечения проезжих частей и встречной полосы приводит к двоякой трактовке нарушений пункта 8.6 — он требует при повороте налево не въезжать на встречную полосу.
— А это лишенческая статья, и здесь важна максимальная прозрачность, — считает Лев Воропаев. — То же самое касается, например, зон с ограниченной видимостью и понятия «конец подъема», где запрещен обгон. Что такое конец подъема? Это за 5 метров до вершины, за 100 метров?
Много споров вызывает ситуация, когда при проезде перекрестка для водителя включается желтый или красный сигнал. В этом случае он может завершить маневр (при условии въезда на зеленый), но как быть с пешеходами, которые начинают движение на зеленый? Мы уже неоднократно показывали, почему эта нестыковка в правилах крайне опасна. Лев Воропаев видит неоднозначность и с пунктом 13.5: при проезде пересечения на стрелку (дополнительную секцию) светофора в сочетании с красным сигналом водитель обязан уступить дорогу автомобилям с других направлений.
— А если для тех тоже горит такое же сочетание? — задается вопросом Лев Воропаев. — И как водитель может узнать о том, какая комбинация горит на светофоре для другого направления?
«Пункт 13.8 ПДД опасен»
Автоэксперт Дмитрий Ларионов считает, что необходимо приравнять маломощные электросамокаты к велосипедам, мощные — к мопедам, а водителей таковых обязать (а не рекомендовать) использовать шлемы и обозначать свой транспорт световозвращающими элементами. Он также согласен, что нужно менять правила использования сотового телефона:
— Проблема в том, что пункт 2.7 ПДД вообще не запрещает разговаривать по телефону, держа его в руках, так он сформулирован, — поясняет Дмитрий Ларионов. — А нужно, чтобы запрещал.
Отдельное внимание эксперт уделяет пункту 13.8 ПДД, который обязывает водителей, которые стартуют на зеленый свет, уступать дорогу машинам и пешеходам, завершающим движение через перекресток.
— Этот пункт противоречит как здравому смыслу, так и Венской конвенции о дорожном движении, которую РФ ратифицировала, — убежден Дмитрий Ларионов. — В условиях, когда завершение проезда на запрещающий сигнал может происходить практически неограниченное время, возникают ситуации, когда ПДД прямо подставляют водителей под серьезные ДТП, и случаи уже бывали. Преимущество всегда должно быть у того, кто движется на разрешающий.
Он уточняет, что в уголовном судопроизводстве берут положения Венской конвенции, которая отдает приоритет водителю, движущемуся на зеленый.
«Проблема совсем не в ПДД...»
Впрочем, есть и альтернативный нарратив: нужна ли вообще революция в ПДД, если и нынешний свод правил вполне работает и привычен водителям? Автоюрист компании «Форлекс» Николай Попов видит проблему в другом:
— Современные ПДД в целом нормальные, а трудности есть с их применением. Необходимо решить проблему организации дорожного движения и создать общественные советы, решения которых в этом вопросе обязательны к исполнению. Разметка, лежачие полицейские, переходы, светофоры, которые не соответствуют нормативам, влекут большое количество ДТП. Сегодня внести изменения в схему организации дорожного движения — это глобальная история, которая требует немалых усилий. По сути водители просто терпят и пытаются выкручиваться в сложных ситуациях, договариваясь между собой в процессе движения.
Эксперт предлагает увеличить ответственность за ненадлежащее качество дорог, поскольку сейчас почти невозможно обязать дорожников привести полотно к нормативному состоянию.
— Также я бы изменил подход, когда сотрудник полиции может быть свидетелем по делу как незаинтересованное лицо. Это буквально противоречит принципам административного производства, которое предусматривает обязанность органов власти доказать вину водителя (если речь не идет об автоматической фиксации нарушения). Зачем доказывать, если сотрудник, составивший протокол, и есть доказательство само по себе?
Отдельно Николай Попов отмечает проблему с наказанием трезвых водителей по «пьяным» статьям при обнаружении в крови ничтожных количеств лекарственных психоактивных веществ (например, фенобарбитала, входящего в состав «Корвалола» и «Валокордина»).
— Если есть подозрения, что человек употребляет запрещенные вещества, ставьте на учет и ограничивайте действие водительских прав, но привлекать к ответственности за нарушение, которого нет, несправедливо, — настаивает он.
Николай Попов считает разумным ввести прогрессивную шкалу штрафов, чтобы ПДД действительно работали:
— В моем окружении есть обеспеченные люди, они так и говорят: «Заплачу 1000 рублей и проедусь с ветерком», — говорит он. — А нарушение скоростного режима — это первая причина серьезных ДТП.
Как менялись ПДД
За почти 30 лет нынешние ПДД претерпели массу изменений, некоторые — весьма полезные. Например, изначально термин «обгон» относился к маневру, связанному с выездом из занимаемой полосы и опережением другого автомобиля. Впоследствии формулировку уточнили, и сегодня обгон — это маневр, связанный с выездом на встречную половину дороги. Это позволило четко разделить обгоны и опережения.
Много копий было сломано вокруг разворотов по малому радиусу на дорогах с разделительной полосой: противоречие убрали добавлением пункта 9.1 (1) ПДД, и при наличии разметки или трамвайных путей разворот по малому радиусу стал однозначно запрещен.
Несколько раз менялись критерии трезвости водителя: в начале десятых годов использовался принцип «нетерпимости», когда пьяным считался водитель с любым содержанием алкоголя в выдыхаемом воздухе. В 2002–2013 годах учли погрешность прибора:
Целый пакет изменений был посвящен проезду круговых перекрестков, и со временем они стали главной дорогой по умолчанию. Тема до сих пор вызывает споры, и в Общественной палате говорят, что много предложений поступает по модификации этой части правил.
Менялся и набор знаков. Одно из самых спорных нововведений: фактическая отмена таблички «Фотовидеофиксация» в городах. Не менее сомнительным стало изменение «дизайна» знака, обозначающего парковку для инвалидов.
В нашей рубрике «ПДД для бывалых» мы разобрали почти все самые спорные пункты правил, о которых часто забывают опытные водители.