В городе 50, на трассе — 150. В России готовится самое радикальное изменение ПДД с 1994 года

«Правила стали периодическим изданием»

Инициатор реформы ПДД, зампред комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Александр Холодов подчеркивает, что c 2018 года в России действует мораторий на точечное изменение ПДД, при этом копится критическая масса необходимых поправок, иногда — достаточно радикальных. Поэтому идея создания нового текста правил назрела:



— Нынешняя редакция ПДД готовилась еще при СССР, и в ней есть морально устаревшие моменты, — говорит он. — С тех пор было внесено более 50 поправок, в результате правила уже штопаны-перештопаны и превратились в периодическое издание. Документ становится громоздким, и поэтому его проще переписать, чем корректировать.

