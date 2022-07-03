Рецидивист в кустах: как новосибирцы борются с наглым «Лэнд Крузером»
Новая подборка фотофактов неправильной парковки в Новосибирске
Представляем новый, 284-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Пересечение Никитина и Тургенева. Завсегдатай кустов, после публикации в октябре
Да, действительно, в 2020 году мы публиковали фото этой машины по жалобам жителей.
Еще один «Крузер», растележился на два инвалидных места.
— Академгородок. Неужели профессор решил припарковаться на газоне? Или тормоза отказали, — сообщает Владимир.
— Инвалиды подъехали к «Быстроному» на Степной, — уточняют очевидцы.
— На газоне придомовой территории дома 250 по
— Парковка вторым рядом в зоне пешеходного перехода на Центральном рынке стала нормой по всему периметру. Куда смотрит ГИБДД? — вопрошает Евгений.
— Свежезасыпанный газон на Вокзальной магистрали. Был, — уточняют очевидцы.
— Ул. Советская, 35. Перекрыли весь тротуар, — недовольна Ольга.
— Чтоб припарковаться на этом газоне, нужно проехать через тротуар, — заметили наши читатели.
— Этот «водятел» продолжает парковку на пешеходном переходе, — возмущена Катерина.
Поступают даже жалобы на бочки с квасом.
— На тротуаре вплотную к остановке общественного транспорта «Гагаринская» вторую неделю стоит торговая точка — квас на розлив. Полностью перегораживает тротуар для пешеходов. Проход к станции метро остался только через остановочный павильон. При этом бочка стоит на дорожке для слабовидящих, — пишет Юлия.