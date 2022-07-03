Рецидивист в кустах: как новосибирцы борются с наглым «Лэнд Крузером»

Представляем новый, 284-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Пересечение Никитина и Тургенева. Завсегдатай кустов, после публикации в октябре 2020-го некоторое время не ставил машину на этом месте. Надолго не хватает, — рассказывает читатель Виталий (фото выше).

