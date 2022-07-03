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Я паркуюсь как чудакОбзор

Рецидивист в кустах: как новосибирцы борются с наглым «Лэнд Крузером»

Новая подборка фотофактов неправильной парковки в Новосибирске

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Представляем новый, 284-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Пересечение Никитина и Тургенева. Завсегдатай кустов, после публикации в октябре 2020-го некоторое время не ставил машину на этом месте. Надолго не хватает, — рассказывает читатель Виталий (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Да, действительно, в 2020 году мы публиковали фото этой машины по жалобам жителей.

Стоянка на инвалидных местах

Стоянка на инвалидных местах

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Еще один «Крузер», растележился на два инвалидных места.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Академгородок. Неужели профессор решил припарковаться на газоне? Или тормоза отказали, — сообщает Владимир.

Стоянка на инвалидных местах

Стоянка на инвалидных местах

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— Инвалиды подъехали к «Быстроному» на Степной, — уточняют очевидцы.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— На газоне придомовой территории дома 250 по ул. Титова стоит авто уже месяц. Хозяин не найден, машина открыта, возможно, угнана, — сообщают местные жители.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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— Парковка вторым рядом в зоне пешеходного перехода на Центральном рынке стала нормой по всему периметру. Куда смотрит ГИБДД? — вопрошает Евгений.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Свежезасыпанный газон на Вокзальной магистрали. Был, — уточняют очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Ул. Советская, 35. Перекрыли весь тротуар, — недовольна Ольга.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Чтоб припарковаться на этом газоне, нужно проехать через тротуар, — заметили наши читатели.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Этот «водятел» продолжает парковку на пешеходном переходе, — возмущена Катерина.

Даже бочка помешала

Даже бочка помешала

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Поступают даже жалобы на бочки с квасом.

— На тротуаре вплотную к остановке общественного транспорта «Гагаринская» вторую неделю стоит торговая точка — квас на розлив. Полностью перегораживает тротуар для пешеходов. Проход к станции метро остался только через остановочный павильон. При этом бочка стоит на дорожке для слабовидящих, — пишет Юлия.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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