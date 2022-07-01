«Тачка реально классная»: посмотрите на 3 уникальных машины, встретить их на дороге — большая удача

В Красноярске есть несколько машин, аналогов которых не встретишь в России, либо они настолько редки и непопулярны, что увидеть их на дороге — большая удача.

Владельцы раритетных автомобилей пригнали свои экземпляры на гоночную трассу, рассказали об их истории и, главное, признались — почему им захотелось владеть необычной машиной.