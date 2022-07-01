«Тачка реально классная»: посмотрите на 3 уникальных машины, встретить их на дороге — большая удача
Видели когда-нибудь кабриолет из «Волги»? А культовую Toyota Trueno AE-85 («глазастую» «японку» из комиксов)?
В Красноярске есть несколько машин, аналогов которых не встретишь в России, либо они настолько редки и непопулярны, что увидеть их на дороге — большая удача.
Владельцы раритетных автомобилей пригнали свои экземпляры на гоночную трассу, рассказали об их истории и, главное, признались — почему им захотелось владеть необычной машиной.
Например, хозяин кабриолета Mazda Roadster настолько влюбился в спорткар без верха, что гоняет на нем несколько месяцев в году, несмотря на суровый сибирский климат.
— Совершенно незабываемые ощущения в том, как рулится этот автомобиль, как ведет себя на дороге. А летом проехаться без крыши — это особенное удовольствие! Самая обычная поездка в ней становится запоминающейся. Я за лето вообще не устаю кататься без верха, — говорит 27-летний Дмитрий.
А владелец «Волги»-кабриолета Денис потратил полтора года на то, чтобы собрать машину, которой не будет больше ни у кого (посмотрите на видео, что у него получилось).
Еще один герой нашего видеосюжета, Александр, ездит на Toyota Sprinter Trueno AE-85 — это «глазастая» японская машина, на которой гоняли первые дрифтеры. Марка автомобиля особенно стала популярной во всем мире после выхода комикса Initial D.
Сколько стоят такие машины, где владельцы берут запчасти (и, главное, сколько денег тратят на обслуживание) — читайте в большом материале наших коллег из NGS24.RU.