Угонный ребус: разбираемся, спровоцировал ли кризис запчастей волну автомобильных краж

Есть ли всплеск угоняемости?

По статистике МВД, реального увеличения числа угонов в 2022 году не видно: с января по май угнано 4956 машин, что на 10% меньше, чем за аналогичный период годичной давности.

Сравнение данных за март и февраль, на которые ссылается проект «Страхование.Общественная экспертиза», некорректно, потому что для угонов характерна ярко выраженная сезонность. По статистике прошлых лет, март в принципе является более угонным месяцем, чем февраль, а пик обычно приходится на июль и август, когда автомобилисты надолго бросают свои машины, уезжая в отпуск (угонщики хорошо осведомлены об этом благодаря в том числе соцсетям). В годовом же выражении статистика 2022 года по угонам и кражам пока отстает от результатов прошлых лет.