ОСАГО дороже айфонов: в России резко вырастут тарифы для всех водителей
Центробанк предложил увеличить на четверть максимальную базовую ставку «автогражданки»
Банк России анонсировал грядущее удорожание ОСАГО: максимальное значение базового тарифа увеличат сразу на 26%. Мы посчитали, сколько будет стоить «антикризисное ОСАГО» для разных категорий водителей, и цифры впечатляют: для некоторых «автогражданка» станет дороже, чем их автомобили или, допустим, новые айфоны.
Почему дорожает ОСАГО
Общественные обсуждения грядущей корректировки продлятся до 28 июня. Лейтмотив изменений очевиден: в Банке России ссылаются на удорожание запчастей.
— Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Исходя из этих справочников рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО, — заявили представители банка.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что в среднем по России коэффициент убыточности ОСАГО достиг 96%. А 19 июня вступил в силу обновленный справочник запчастей, стоимость которых увеличилась более чем на четверть, что и отражено в новом коридоре базовых тарифов.
— Учитывая кризис на рынке автозапчастей, изменения тарифного коридора необходимы, так как повышение цен на запчасти закономерно ведет к повышению выплат по ОСАГО, которые напрямую влияют на стоимость полисов, — объяснили в РСА.
В союзе также подчеркнули, что предыдущие изменения тарифного коридора не оказали существенного влияния на стоимость ОСАГО, и в течение трех последних лет средняя цена полиса оставалась на уровне 5600 рублей. Но весной 2022 года она впервые ощутимо выросла и в мае превысила 5800 рублей. При этом размер средней выплаты увеличился до 75 тысяч рублей (+11,6% в годовом выражении).
Сравниваем новое ОСАГО с айфонами
В 2022 году iPhone 13 стоит от 65 тысяч рублей. Может ли ОСАГО быть дороже? Легко. Вообще его стоимость очень зависит от конкретного водителя, но рубеж 65 тысяч уже не выглядит фантастикой. Для примера возьмем жителя Челябинска (у города высокий территориальный коэффициент) в возрасте 24 года и со стажем вождения 6 лет. Даже если у нашего водителя не очень мощный автомобиль, но в прошлые годы он попадал в аварии, получив высокий КБМ, стоимость ОСАГО для него составит 74 тысячи рублей. При этом верхний предел по «автогражданке» для того же Челябинска составляет 232 тысячи рублей.
Какова максимально возможная цена полиса? В 2020 году изменилась формула для расчета предельной цены полиса, и сейчас для водителей-частников в Челябинске она составляет 232 тысячи рублей, в Москве — 222 тысячи, а для Уфы, Краснодара, Архангельска, Нижнего Новгорода, Ростова, Екатеринбурга, Магнитогорска — 202 тысячи. Для таксистов эти значения примерно в 2,5 раза выше. То есть в теории возможна ситуации, когда ОСАГО оказывается дороже автомобиля.
Примеры выше несколько экстремальны: устрашающие значения получаются в основном для аварийных водителей (для них стоимость полисов подскочила с 1 апреля 2022 года), а также для таксистов, грузоперевозчиков и прочих категорий, которые страховщики считают неблагоприятными. Но даже если брать среднестатистические категории, увеличение тарифов сильно ударит по карманам водителей. Для инфографики ниже мы взяли двух автомобилистов, молодого и со средним опытом, и посчитали тарифы ОСАГО для городов с популярным территориальным коэффициентом 1,64 — он актуален для Уфы, Екатеринбурга, Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и еще нескольких городов.
Страховые не обязаны всегда использовать максимальный базовый тариф, и в предложении Банка России речь идет о расширении тарифного коридора в обе стороны: сейчас он составляет 2224–5980 рублей, предлагается — 1646–7535 рублей. То есть в теории стоимость ОСАГО для конкретного водителя может снизиться, если страховая сочтет его выгодным. В этом и заключается принцип «либерализации ОСАГО», который Банк России претворяет в жизнь вот уже несколько лет. Но поскольку триггером изменений является резкое удорожание запчастей, страховые компании вряд ли займутся демпингом.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов считает, что удорожание коснется в основном проблемных категорий.
— Для тех, кто ведет себя на дороге неаккуратно, цена полиса будет закономерно расти, — говорит он. — Это является важным элементом социальной справедливости, потому что если человек неуважительно относится к другим автомобилистам, то такой водитель должен платить больше.
Эксперт отмечает, что либерализация ОСАГО увеличивает конкуренцию страховых за низкоаварийных водителей.
— Для этой категории сильного роста цен не произойдет, потому что это невыгодно для страховщиков, — подчеркивает он. — Именно поэтому из года в год скидки для таких автовладельцев растут, например, с 1 апреля этого года максимальная скидка за безаварийное вождение увеличилась на 4 процентных пункта и составляет теперь 54% вместо 50%.
Как рассчитывается ОСАГО. Страховщики выбирают базовый тариф в указанных Банком России пределах и умножают на 6 коэффициентов, которые учитывают мощность двигателя, период использования машины, аварийность водителя (КБМ — коэффициент бонус-малус), возраст и стаж водителя, территорию использования, срок страхования. Больше всего на конечную цену полиса влияют коэффициент возраста и стажа, а также КБМ. Поэтому ОСАГО для опытного и безаварийного водителя может быть в несколько раз дешевле, чем молодого и проблемного. Высокие тарифы применяются для таксистов и владельцев коммерческого транспорта.
ОСАГО: история подорожания
ОСАГО стало обязательным в России в 2003 году, и первые 11 лет его тарифы оставались неизменными. Большая реформа началась в 2014–2015 годах, когда впервые единую базовую ставку (1980 рублей) заменили тарифным коридором. В последующие годы коридор непрерывно расширялся в обе стороны, и его последняя корректировка состоялась в январе 2022 года: сегодня тарифная «вилка» составляет 2224–5980 рублей.
СЮЖЕТ
После начала спецоперации президент России убрал запрет на однократное изменение тарифов ОСАГО в течение года: теперь Банк России может поднимать ставку несколько раз. Грядущее увеличение базового тарифа — второе за полгода.
Параллельно корректировались и коэффициенты ОСАГО, например, для ряда регионов снизились территориальные коэффициенты, также менялась таблица коэффициентов возраста и стажа. Но сильнее всего последние изменения сказались на аварийных водителях.
В прошлом году резко участились жалобы на невозможность оформить ОСАГО, и наш рейд по страховым компаниям подтвердил эти сообщения.
Проблему решили за счет запуска в апреле нового механизма — так называемого «перестраховочного пула». По замыслу авторов инициативы, он позволит страховым делить ответственность за невыгодные категории водителей.