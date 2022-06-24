ОСАГО дороже айфонов: в России резко вырастут тарифы для всех водителей

Банк России анонсировал грядущее удорожание ОСАГО: максимальное значение базового тарифа увеличат сразу на 26%. Мы посчитали, сколько будет стоить «антикризисное ОСАГО» для разных категорий водителей, и цифры впечатляют: для некоторых «автогражданка» станет дороже, чем их автомобили или, допустим, новые айфоны.



Почему дорожает ОСАГО

Общественные обсуждения грядущей корректировки продлятся до 28 июня. Лейтмотив изменений очевиден: в Банке России ссылаются на удорожание запчастей.