Опошленные цены. В одной картинке показываем, сколько бы стоили иномарки без растаможки
В России дефицит автомобилей. Не пора ли отменить пошлины?
На рынке сложилась беспрецедентная ситуация, когда дефицит машин внутри страны и крепкий рубль резко увеличили привлекательность импорта автомобилей. Всё чаще звучат призывы рассмотреть вопрос отмены таможенных пошлин. Для России таков путь не нов: в
Для расчета мы брали минимальную дилерскую цену нового автомобиля, а при переводе из национальных валют использовали текущий курс, увеличенный на 10%. Эти данные не претендуют на абсолютную точность, тем более, базовые комплектации машин на рынках могут отличаться. График иллюстрирует главную мысль: цены в России сегодня — одни из самых высоких в мире.
Какова доля пошлин в цене машин российской сборки? Она ниже, чем при прямом импорте, но рассчитать ее детально очень сложно. Для таких машин действовал льготный режим ввоза компонентов, и условия были разными в зависимости от марки, объемов производства, уровня локализации и так далее. Точную информацию о доле таможенных платежей в цене машин местной сборки знали разве что сами производители.
Мы не делали расчета, например, для машин из Германии, потому что импорт из Европы почти закрыт. Но результат был бы похожим: например, Volkswagen Tiguan в Германии стоит от
Конечно, есть ряд сопутствующих расходов, в первую очередь на доставку, но даже с их учетом разница получается существенной.
Цены на автомобили в России сегодня определяются их дефицитностью и снижением конкуренции — это позволяет импортерам формировать абсурдные (с точки зрения открытого рынка) прайсы на остатки. На этом фоне ввоз автомобилей из-за границы выглядит решением сразу нескольких проблем: тут и насыщение рынка, и увеличение ассортимента, и снижение цен. А еще — высокий уровень безопасности и экологичности. В России с недавних пор разрешено выпускать автомобили без ABS и подушек безопасности, а экологический класс понижен до нулевого. Для настоящих иномарок это нонсенс: многие имеют не только ABS и подушки, но и ESP в базе, не говоря о нормах выхлопов на уровне Евро-5 или Евро-6.
Каков размер таможенных пошлин
Они считаются по-разному в зависимости от того, ввозит ли машину частник или юрлицо. Кроме того, они зависят от возраста машины.
При ввозе автомобиля в возрасте до 3 лет физическим лицом пошлина, как правило, составляет 48% от таможенной стоимости, то есть увеличивает цену в полтора раза. Для юрлиц расчет сложнее: например, пошлина может составлять 15% от таможенной цены, но плюсом платится утилизационный сбор, который для машин среднего класса составляет 178 тысяч рублей. Весомой статьей расходов для юрлиц является НДС, а для мощных машин — акциз.
Что касается возрастных автомобилей, то укрепившийся рубль помогает уже сейчас. Например, при ввозе нового 1,6-литрового автомобиля мощностью
Дело не только в пошлинах
На инфографике выше видно, что для некоторых новых машин импорт выгоден даже с учетом пошлин. Что же мешает гражданам наладить импорт того же Chery Tiggo 8 в частном порядке и составить конкуренцию официалам?
Препонов несколько. Во-первых, в России запрещен параллельный импорт, то есть ввоз товаров без соглашения правообладателя — их просто не впустят в страну. В мае 2022 года правительство утвердило список торговых марок, для которых параллельный импорт возможен, и в нем есть 24 автомобильных бренда, но в основном премиальных. Из народных марок в списке есть Škoda, Volkswagen, Renault, Nissan, Toyota, но тех же китайских или корейских брендов нет.
Во-вторых, ввозимые в Россию автомобили должны оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС и получать сертификат безопасности СБКТС: это дополнительная головная боль. Поэтому для налаживания полноценного импорта желательна отмена и прочих ограничений, а не только пошлин.
Остается и масса технических вопросов: гарантийное обслуживание, неприспособленность «южных» машин к нашему климату, возможные проблемы с запчастями, если речь о редкой модели.
Отмена пошлин может не сработать
Нынешняя ситуация отчасти искусственна: укрепление рубля во многом объясняется снижением импорта — в России просто нет спроса на валюту. А значит, резкое увеличение поставок, например, из Китая, может поколебать выгодное соотношение рубля и юаня.
Дефицит автомобилей наблюдается не только в России, но и во всем мире: проблемы начались на волне пандемийных локдаунов, а весной 2022 года ряд автомобильных заводов в Европе останавливался из-за ситуации на Украине, которая являлась крупным производителем электропроводки для автопрома. Запасы машин истощились во многих странах и это подтолкнуло вверх цены: скажем, в США непросто купить Toyota RAV4 без изрядной наценки. Поэтому прайсы на машины не всегда соответствуют реальной стоимости.
Остро стоят вопросы логистики. Удобные для автомобильного импорта страны, по большому счету, для России закрыты, а доставка из Китая или Арабских Эмиратов в отсутствие полноценных морских путей — процесс долгий и затратный.
Кроме того, нет понимания, согласятся ли другие страны содействовать России, поскольку при импорте некоторых автомобилей (тех же Volkswagen Lavida) может возникнуть риск вторичных санкций.
Наконец, для правительства России вопрос пошлин всегда был болезненным, а их отмена будет выглядеть как отказ от концепции национального производства. И хотя это самое производство сегодня трещит по швам совсем по другим причинам, пошлины остаются одним из способов показать, что власти думают о поддержке местных заводов.
СЮЖЕТ
Пошлинами не облагаются машины из Казахстана, и там есть привлекательные для ввоза модели. А из Эмиратов уже сейчас активно везут автомобили, правда, довольно дорогие: вот ответы на частые вопросы по теме.