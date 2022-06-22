Опошленные цены. В одной картинке показываем, сколько бы стоили иномарки без растаможки

Для расчета мы брали минимальную дилерскую цену нового автомобиля, а при переводе из национальных валют использовали текущий курс, увеличенный на 10%. Эти данные не претендуют на абсолютную точность, тем более, базовые комплектации машин на рынках могут отличаться. График иллюстрирует главную мысль: цены в России сегодня — одни из самых высоких в мире.



Какова доля пошлин в цене машин российской сборки? Она ниже, чем при прямом импорте, но рассчитать ее детально очень сложно. Для таких машин действовал льготный режим ввоза компонентов, и условия были разными в зависимости от марки, объемов производства, уровня локализации и так далее. Точную информацию о доле таможенных платежей в цене машин местной сборки знали разве что сами производители.