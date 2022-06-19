Гарантия уходит вместе с Renault? Задаем больные вопросы дилерам марки

Гарантийный ремонт проводится за счет производителя и подразумевает устранение неисправностей, которые возникли по его вине (конструктивные просчеты и т. п. ). Перед выполнением гарантийного ремонта сервисный центр проводит дефектовку автомобиля и обосновывает производителю (точнее, дистрибьютору), что неисправность связана с заводским дефектом. У каждой автомобильной компании есть своя процедура. Не получится ли так, что гарантия АВТОВАЗа будет слабее, чем в случае с «родной» гарантией от Renault?



Компания «Сатурн» представляет одновременно и марку Renault, и Lada в разных регионах России. Ее директор по послепродажному обслуживанию Сергей Мещеряков говорит, что пока нет четко прописанного регламента от АВТОВАЗа для ремонта автомобилей Renault, но это вопрос времени. В остальном принципиальной разницы нет.

— Поскольку «Сатурн» работает с обоими производителями, мы знаем, что кардинальной разницы в условиях гарантии нет. То есть если мы условно возьмем модели Lada XRAY и Renault Sandero, то при идентичных поломках они будут признаваться гарантийными и там и там. Другое дело, что отличается процедура оформления гарантии, но это уже наша внутренняя забота. Мы знаем, как это работает у Lada, мы знаем, как работает у Renault. Мы готовы адаптироваться к любой схеме, даже если она будет неким «средним арифметическим» между процедурами АВТОВАЗа и Renault, — объясняет он.