Гарантия уходит вместе с Renault? Задаем больные вопросы дилерам марки
Сколько стоят запчасти и отдадут ли «реноводов» дилерам Lada
Renault пока остается единственной маркой в
1
Действует ли гарантия на автомобили Renault?
Да, гарантия продолжит действовать, и подходы принципиально не меняются. Ответственными за ее реализацию по-прежнему остаются дилеры Renault, поскольку, по закону, гарантийные обязательства несет или продавец, или поставщик продукции. Ранее контрагентом дилеров было ЗАО «Рено Россия», теперь же таковым станет одна из структур АВТОВАЗа, «Лада Имидж». Сейчас идет согласование юридических тонкостей, но принципиальное решение уже есть.
В дилерском сообществе считают, что ряд автосалонов Renault могут не согласиться работать по новой схеме, и в таких городах, не исключено, ремонтировать Renault будут дилеры АВТОВАЗа. Но этот вопрос требует отдельных согласований: несмотря на частичную близость модельных рядов двух марок, регламенты обслуживания и ремонта у них разные.
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2
Будут ли сложности с реализацией гарантии?
Гарантийный ремонт проводится за счет производителя и подразумевает устранение неисправностей, которые возникли по его вине (конструктивные просчеты и
Компания «Сатурн» представляет одновременно и марку Renault, и Lada в разных регионах России. Ее директор по послепродажному обслуживанию Сергей Мещеряков говорит, что пока нет четко прописанного регламента от АВТОВАЗа для ремонта автомобилей Renault, но это вопрос времени. В остальном принципиальной разницы нет.
— Поскольку «Сатурн» работает с обоими производителями, мы знаем, что кардинальной разницы в условиях гарантии нет. То есть если мы условно возьмем модели Lada XRAY и Renault Sandero, то при идентичных поломках они будут признаваться гарантийными и там и там. Другое дело, что отличается процедура оформления гарантии, но это уже наша внутренняя забота. Мы знаем, как это работает у Lada, мы знаем, как работает у Renault. Мы готовы адаптироваться к любой схеме, даже если она будет неким «средним арифметическим» между процедурами АВТОВАЗа и Renault, — объясняет он.
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3
Есть ли проблемы с запчастями?
Да, проблемы есть, и особенно остро чувствуется нехватка электронных компонентов, включая датчики. Также есть дефицит редких компонентов, которые используются для кузовного ремонта, при этом детали из «оперения» машины (крылья, двери, крышки багажника) в наличии у дилеров еще есть. Представители Renault отмечают, что если раньше они имели доступ к большому складу запчастей у дистрибьютора, то теперь поиск редких позиций превратился в отдельную задачу.
В перспективе АВТОВАЗ планирует наладить каналы поставок оригинальных запчастей Renault, о чем сообщил журналистам президент Ассоциации дилеров Renault в России Эдуард Маркман. Французская компания будет отгружать компоненты «дочке» АВТОВАЗа, компании «Лада Имидж», а та распределять их по дилерской сети. Специалист отмечает преимущества такой схемы, поскольку прямые поставки ряда компонентов в России непосредственно от Renault запрещены санкционной политикой Запада.
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4
На сколько подорожали запчасти?
Существенно, но конкретное значение зависит от модели автомобиля, типа запчасти и других параметров. Например, передний бампер на Renault Arkana в феврале 2022 года стоил 20 тысяч рублей, сейчас — 47 тысяч рублей у дилера. Столь резкий рост цены объясняется не только инфляцией, но и спецификой модели: Renault Arkana была создана исключительно для российского рынка и выпущена не очень большим тиражом, поэтому найти для нее детали-аналоги сложно. Но это в большей степени касается уникальных кузовных элементов, тогда как механическая часть Arkana во многом взаимозаменяема с другими моделям Renault.
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5
Использование неоригинальных запчастей лишает гарантии?
Из-за сложностей с поставками автокомпонентов сервисы вынуждены искать альтернативы оригинальным запчастям. В случае с Renault ситуация тем более сложная, ведь после ухода марки необходимость применять именно одобренные производителем компоненты исчезла. Не получится ли так, что автомобили будут слетать с новой «автовазовской» гарантии просто потому, что их обслуживание и ремонт проводятся за счет неоригинальных деталей? Дилеры говорят, что как таковых проблем они не предвидят, поскольку у Renault и раньше была возможность согласовать использование альтернативных запчастей, если возникали проблемы с оригиналами. Они уверены, что АВТОВАЗ также оставит подобную «опцию».
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6
Якобы обслуживание Renault отдадут дилерам АВТОВАЗа. Правда?
16 мая Минпромторг анонсировал национализацию активов Renault в России, и в сообщении было следующее: «Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке». Многие (и мы в том числе) интерпретировали это заявление как стремление передать обслуживание «французов» уже существующей дилерской сети АВТОВАЗа. Так ли это?
Дилеры Renault говорят, что информация была не вполне верно передана СМИ: общий настрой АВТОВАЗа — сохранить дилерскую сеть Renault, в том числе ключевых специалистов, отвечающих за гарантию. Передача обслуживания Renault дилерам АВТОВАЗа возможна лишь в городах, где родной дилер марки или ушел с рынка, или отказывается работать по новой схеме.
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7
Гарантийный парк будет таять. Дилерам грозит разорение?
В обывательских представлениях дилер живет за счет владельцев гарантийных машин, которые привязаны к автоцентру обязательствами. Гарантия на автомобили Renault действует три года, к тому же продажи в последнее время были не слишком высокие (почти вдвое ниже, чем в успешном 2013 году). Не получится ли так, что быстрое сокращение парка гарантийных машин разорит дилеров Renault? Дилеры считают, что этого не случится, потому что у многих компаний и сейчас 70% обслуживаемых машин — постгарантийные. В течение трех лет эта доля увеличится до 100%, но сами дилеры не видят в этом проблему, потому что Renault была популярной маркой и большой парк машин оставляет большой простор для развития бизнеса.
О дальнейших перспективах развития дилерской сети сейчас можно только гадать: на повестке — возрожденный бренд «Москвич», но пока нет даже отдаленного понимания, что за машины будут производить на столичном заводе Renault и кто их сможет обслуживать.
Дилеры Renault из регионов рассказали нам, что всерьез думают о марке «Москвич».
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