Некоторые модели дешевле на треть: рассказываем тонкости покупки машины в Казахстане

Другой пример: базовая Lada Granta в еще докризисной базовой версии Standart стоит от 4,69 миллиона тенге, или от 756 тысяч рублей, что сравнимо с нынешней российской ценой. При этом АВТОВАЗ объявил о выпуске «кризисной» версии Granta без АБС и подушек за 676 тысяч.



Toyota Camry в Казахстане стоит от 11,7 миллиона тенге (2,3 миллиона рублей), что выглядит заманчивым, но заявленная базовая цена в России ненамного выше — 2,5 миллиона, а главная проблема — в нехватке машин. А если посмотреть реальные цены, то стоимость Camry с двигателем 2,5 литра в Казахстане превышает 20 миллионов тенге, то есть более 3,2 миллиона рублей: за похожие деньги автомобиль предлагают и российские дилеры.



То же касается подержанных машин дефицитных марок: скажем, трехлетние Skoda Octavia стоят в основном дороже 10 миллионов тенге (1,6 миллиона рублей), что сопоставимо с российскими ценами. Столько же просят за пятилетние Toyota Corolla. Нет особенных выгод и в лоукост-сегменте: скажем, Daewoo Nexia 2008 года выпуска стоит в диапазоне 0,7–1,3 миллиона тенге (100–200 тысяч рублей), но таков же разбег цен и в России.



Но есть и исключения — например, китайские машины. Скажем, Chery Tiggo 4 в России стоит от 1,65 миллиона рублей, в Казахстане его цена начинается от 7,9 миллиона тенге, что соответствует 1,27 миллиона рублей. Для Chery Tiggo 8 Pro разница еще больше: в России он стоит минимум 3,45 миллиона рублей, в Казахстане — чуть ли не на миллион меньше.

