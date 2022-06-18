Некоторые модели дешевле на треть: рассказываем тонкости покупки машины в Казахстане
Курс тенге упал до минимума, что сделало некоторые автомобили на треть дешевле российских
От границы России до Костаная, где находится крупнейший в Казахстане автозавод «СарыаркаАвтоПром», всего-то сотня километров. И пока российские предприятия преимущественно стоят, в Казахстане продолжается сборка популярных моделей четырех брендов, включая популярные у нас Hyundai и KIA. При этом курс рубля к тенге укрепился до небывалых высот, а ввоз машин из соседней республики упрощен: обе страны входят в Таможенный союз, поэтому пошлины отсутствуют. Не пора ли наведаться в Казахстан ради автомобиля? Мы поговорили с перекупщиками и представителями автосалонов, и оказалось, что план не лишен смысла, но и нюансов хватает.
1
Каков реальный курс тенге?
На дату написания этой статьи официальный курс тенге составлял 7,74 рубля, но в реальности он колеблется в широком диапазоне — от 5,2 до 7,2 тенге за рубль. Частые гости Казахстана посоветовали нам ориентироваться на золотую середину: все цены рассчитаны из курса 6,2 рубля за тенге.
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2
Сколько стоят импортируемые машины в Казахстане?
Казахстан зависим от российских автозаводов и тоже переживает непростой период. Например, Renault в основном возились из Тольятти и Москвы, а отверточная сборка кроссоверов Renault в Костанае развития не получила. Поэтому, как и в России, новые Renault попали в разряд дефицита, и это сказалось на ценах. Например, стоимость Renault Duster начинается от 10,385 миллиона тенге, что по указанному выше курсу равно 1,675 миллиона рублей. Это дороже, чем наиболее доступные комплектации Duster у российских дилеров.
Другой пример: базовая Lada Granta в еще докризисной базовой версии Standart стоит от 4,69 миллиона тенге, или от 756 тысяч рублей, что сравнимо с нынешней российской ценой. При этом АВТОВАЗ объявил о выпуске «кризисной» версии Granta без АБС и подушек за 676 тысяч.
Toyota Camry в Казахстане стоит от 11,7 миллиона тенге (2,3 миллиона рублей), что выглядит заманчивым, но заявленная базовая цена в России ненамного выше — 2,5 миллиона, а главная проблема — в нехватке машин. А если посмотреть реальные цены, то стоимость Camry с двигателем 2,5 литра в Казахстане превышает 20 миллионов тенге, то есть более 3,2 миллиона рублей: за похожие деньги автомобиль предлагают и российские дилеры.
То же касается подержанных машин дефицитных марок: скажем, трехлетние Skoda Octavia стоят в основном дороже 10 миллионов тенге (1,6 миллиона рублей), что сопоставимо с российскими ценами. Столько же просят за пятилетние Toyota Corolla. Нет особенных выгод и в лоукост-сегменте: скажем, Daewoo Nexia 2008 года выпуска стоит в диапазоне 0,7–1,3 миллиона тенге (100–200 тысяч рублей), но таков же разбег цен и в России.
Но есть и исключения — например, китайские машины. Скажем, Chery Tiggo 4 в России стоит от 1,65 миллиона рублей, в Казахстане его цена начинается от 7,9 миллиона тенге, что соответствует 1,27 миллиона рублей. Для Chery Tiggo 8 Pro разница еще больше: в России он стоит минимум 3,45 миллиона рублей, в Казахстане — чуть ли не на миллион меньше.
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3
Сколько стоят машины казахстанской сборки?
В легковом сегменте автопром Казахстана представлен двумя крупными производителями: это упомянутый костанайский завод СарыаркаАвтоПром (выпускает JAC, Chevrolet, KIA) и два завода компании «Астана Моторс» в городе Алматы, собирающие популярные модели Hyundai. Раньше крупным автосборщиком Казахстана был холдинг «Азия-Авто» в Усть-Каменогорске, но оказался в предбанкротном состоянии.
Модели казахстанской сборки выглядят привлекательными. Так, Hyundai Accent (наш Solaris) стоит от 7,1 миллиона тенге, или от 1,15 миллиона рублей, тогда как в России за него просят более 1,4 миллиона рублей. Цена кроссовера Creta в Казахстане начинается от 9,1 миллиона тенге (1,5 миллиона рублей), в России же его не купить дешевле 1,86 миллиона.
Автозавод в Костанае весьма всеяден и в разное время выпускал и «Лады», и Renault. Но его основная специализация — китайские автомобили JAC, которые представлены и в России. Например, лифтбэк J7, по замыслу близкий к Skoda Octavia, у российских дилеров стоит ровно 2 миллиона рублей в версии с механической коробкой передач и 2,15 миллиона с вариатором. В Казахстане модель стоит от 8,59 миллиона тенге (1,39 миллиона рублей). Дилеры в Костанае подтвердили нам, что машины есть в наличии и цена актуальная. Экономия в 30% — уже весомый аргумент.
Однако для других моделей разница не столь велика: например, переднеприводный кроссовер JAC S3 стоит от 8,5 миллиона тенге (1,37 миллиона рублей), российские дилеры предлагают его лишь немногим дороже — от 1,42 миллиона.
Завод в Костанае выпускает (точнее, дособирает) автомобили Chevrolet из узбекских машинокомплектов. Например, бюджетный седан Cobalt стоит от 6,5 миллиона тенге (1,05 миллиона рублей), в России же дилеры распродают остатки по ценам выше 1,2 миллиона рублей. Более привычный Chevrolet Nexia (Aveo) стоит от 5,19 миллиона тенге (837 тысяч рублей), в России цены ближе к миллиону рублей.
В режиме отверточной сборки в Костанае делают аж девять моделей KIA. Седан Rio стоит от 7,89 миллиона тенге (1,27 миллиона рублей), KIA K5 — от 15,39 миллиона тенге (от 2,48 миллиона рублей), столько же просят за новый KIA Sportage, а базовый Seltos оценивается в 11,1 миллиона тенге (1,79 миллиона рублей). Это чуть ниже российских цен, но разница в целом не драматичная.
В Казахстане можно половить выгоду, но важно учитывать актуальные курсы валют и другие нюансы, о которых ниже.
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4
Продадут ли автомобиль россиянину?
Перекупщики в неофициальной беседе рассказали нам, что некоторые официальные дилеры избегают работы с россиянами. Причина достоверно не ясна: вероятно, руководство отдельных марок опасается, что его обвинят в попытках обойти санкционный режим, и запрещает дилерам продажу машин гражданам России. Может быть, это делается ради перестраховки, но в любом случае детали сделки согласовывайте заранее.
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5
Каковы расходы при ввозе автомобиля?
Оплачивать таможенную пошлину не надо, если автомобиль был произведен в Казахстане или растаможен там. Из обязательных платежей остается утилизационный сбор: для физических лиц используется единая ставка в 3,4 тысячи рублей (машины до 3 лет) или 5,2 тысячи (старше 3 лет). Акциз и НДС с физлиц не взимаются.
При этом для юрлиц утилизационный сбор весьма велик: например, при ввозе новой машины среднего класса он составляет 178 тысяч.
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6
Какие документы потребуются для регистрации?
Основной пакет стандартный: договор купли-продажи, акт приема-передачи, ЭПТС. Также вам придется подтвердить, что машина соответствует требованиям Таможенного союза.
При ввозе автомобиля из-за пределов союза необходимо оформлять свидетельство о безопасности колесных транспортных средств (СБКТС), но в случае с машинами казахстанского производства достаточно запросить у дилера номер одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое подтверждает, что оно соответствует правилам союза.
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7
Нужна ли система ЭРА-ГЛОНАСС?
ЭРА-ГЛОНАСС обязательна в России. В Казахстане одно время пытались соорудить свой аналог под названием ЭВАК, но проект поставили на паузу, поэтому многие автомобили в Казахстане не имеют модуля экстренного вызова помощи. На текущий момент установка ЭРА-ГЛОНАСС для ввозимых из Казахстана машин необходима, за исключением автомобилей, выпущенных до 2017 года. Но скоро это может измениться.
На днях комиссия Евразийского экономического союза продлила временное разрешение выпускать автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС в странах Таможенного союза — это послабление касается самих производителей. Вопрос же об отмене ЭРА-ГЛОНАСС для автомобилей физических лиц рассмотрят на ближайшем заседании комиссии, так что следите за новостями.
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8
Можно ли зарегистрировать автомобиль в Казахстане?
Да, автомобиль можно поставить на учет в Казахстане на гражданина страны, а затем въехать на нём в Россию, оформив при этом ОСАГО для обеих стран, а также нотариальную доверенность на управление. В остальном перемещение на таких машинах по России не ограничено.
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9
Есть ли ограничения на въезд в Казахстан из России?
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