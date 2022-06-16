Lada Granta резко подешевела. Разбираемся, в чем подвох

Дилеры получили прайс-листы на Lada Granta в новых версиях, производство которых стартовало 8 июня. Главная новость — появление версии Classic 2022, лишенной ряда импортных компонентов. Ее цена начинается от 676 тысяч, что на 52 тысячи рублей меньше прежней базовой версии и на 85 тысяч прежней комплектации Classic, с которой ее и разумнее сравнивать. Новую версию оставили без водительской подушки безопасности, АБС, преднатяжителей ремней, иммобилайзера, полноценной ЭРА-ГЛОНАСС, а двигатель — только 90-сильный, с пониженным до Евро-2 экологическим классом.

