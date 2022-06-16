Lada Granta резко подешевела. Разбираемся, в чем подвох
Автомобиль подешевел более чем на 80 тысяч рублей
Дилеры получили прайс-листы на Lada Granta в новых версиях, производство которых стартовало 8 июня. Главная новость — появление версии Classic 2022, лишенной ряда импортных компонентов. Ее цена начинается от 676 тысяч, что на 52 тысячи рублей меньше прежней базовой версии и на 85 тысяч прежней комплектации Classic, с которой ее и разумнее сравнивать. Новую версию оставили без водительской подушки безопасности, АБС, преднатяжителей ремней, иммобилайзера, полноценной ЭРА-ГЛОНАСС, а двигатель — только 90-сильный, с пониженным до Евро-2 экологическим классом.
Прежняя базовая версия Standart, которая стоила от 728 тысяч рублей, теперь упразднена. Относительно нее новая база получилась даже лучше: в нее включены усилитель руля и его регулировка по высоте, электропривод и обогрев наружных зеркал, декоративные колпаки колес, электростекплоподъемники в передних дверях, центральный замок.
СЮЖЕТ
АВТОВАЗ обозначил в прайс-листе и другие версии автомобиля, причем все они имеют и АБС, и подушки безопасности. Ценник наиболее доступной машины с такой начинкой — 841 тысяча рублей, что даже дешевле аналогично оснащенных версий по старому прайсу. Система стабилизации появляется в комплектации за 885 тысяч рублей вместе с рядом других опций, включая парктроники, датчики дождя и света и т. д.
Две самые доступные версии идут с механической коробкой и 90-сильным мотором, для средних комплектаций предлагается 106-сильный агрегат, а топовую версию за 961 тысячу можно купить с четырехступенчатым автоматом Jatco и 98-сильным мотором. Впрочем, о доступности таких машин для заказа информации пока нет: на первых порах АВТОВАЗ, видимо, сосредоточится на выпуске самых простых «Грант».
Интересно, что Lada Granta дебютировала без АБС в 2011 году, но тогда две ее комплектации стоили 229 и 256 тысяч рублей. Рост цен за 10 лет — трехкратный.
Напомним, АВТОВАЗ планировал наладить выпуск Renault Duster, но французская компания не подтвердила эти планы.