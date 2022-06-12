Как дамочка на красной машинке заставила новосибирцев объезжать себя и как «Москвич» врос в парковку

— Внутри квартала только-только сделали ремонт дороги, новый тротуар и газоны. И вот вам, пожалуйста, видимо, газон не нужен данной водятельнице (или водятелу). Но нам, всем остальным людям, нужен газон, а не ваши авто на газонах. Это Дмитрия Донского, 27/1, — пишет Ольга.