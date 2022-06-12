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Тема дняКрупный пожар в районе «Ауры»
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Я паркуюсь как чудакОбзор

Как дамочка на красной машинке заставила новосибирцев объезжать себя и как «Москвич» врос в парковку

Новые факты нарушения правил парковки

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Перекрыла полосу

Перекрыла полосу

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Представляем новый, 281-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Картина маслом, правый крайний ряд перегородила прямо перед светофором, — пишут наши читатели.

Стоит уже долго

Стоит уже долго

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— Автомобиль врос уже в землю. Рельсовая. ГИБДД не реагирует. Мол, не имеем права, — информирует Катерина.

Людям трудно пройти

Людям трудно пройти

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— Кирова, 23 (со стороны Московской), перекрыт проход для пешеходов, — сообщает Алекс.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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«Хонда» прикинулась самокатом на тротуаре.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Улица Некрасова. Наполовину на газоне, наполовину на тротуаре, — уточняет Юрий.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Водитель часто бросает свое авто у детского садика, перекрывая тротуар. Дети должны идти по дороге, — недоволен Кирилл.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Внутри квартала только-только сделали ремонт дороги, новый тротуар и газоны. И вот вам, пожалуйста, видимо, газон не нужен данной водятельнице (или водятелу). Но нам, всем остальным людям, нужен газон, а не ваши авто на газонах. Это Дмитрия Донского, 27/1, — пишет Ольга.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Ул. Советская, 40. Чудак на букву «М» решил, что в парикмахерскую Marshall не комильфо идти пешком, и припарковался прямо у ее крыльца. А может, у него сигнализации нет, и он таких образом присматривал за ней, — рассказывает Борис.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Машина стоит у детсада по адресу Залесского, 6, корп. 10, — уточняет Инна.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Владелец этого экземпляра решил, что его путь — это тротуар в одном из дворов Горского жилмассива, — пишет Роман.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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