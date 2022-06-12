Как дамочка на красной машинке заставила новосибирцев объезжать себя и как «Москвич» врос в парковку
Новые факты нарушения правил парковки
Представляем новый, 281-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Картина маслом, правый крайний ряд перегородила прямо перед светофором, — пишут наши читатели.
— Автомобиль врос уже в землю. Рельсовая. ГИБДД не реагирует. Мол, не имеем права, — информирует Катерина.
— Кирова, 23 (со стороны Московской), перекрыт проход для пешеходов, — сообщает Алекс.
«Хонда» прикинулась самокатом на тротуаре.
— Улица Некрасова. Наполовину на газоне, наполовину на тротуаре, — уточняет Юрий.
— Водитель часто бросает свое авто у детского садика, перекрывая тротуар. Дети должны идти по дороге, — недоволен Кирилл.
— Внутри квартала только-только сделали ремонт дороги, новый тротуар и газоны. И вот вам, пожалуйста, видимо, газон не нужен данной водятельнице (или водятелу). Но нам, всем остальным людям, нужен газон, а не ваши авто на газонах. Это Дмитрия Донского, 27/1, — пишет Ольга.
СЮЖЕТ
— Ул. Советская, 40. Чудак на букву «М» решил, что в парикмахерскую Marshall не комильфо идти пешком, и припарковался прямо у ее крыльца. А может, у него сигнализации нет, и он таких образом присматривал за ней, — рассказывает Борис.
— Машина стоит у детсада по адресу Залесского, 6, корп. 10, — уточняет Инна.
— Владелец этого экземпляра решил, что его путь — это тротуар в одном из дворов Горского жилмассива, — пишет Роман.