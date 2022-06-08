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АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных Lada Granta

У модели появилась новая комплектация Classic без АБС и подушек безопасности

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Производство на АВТОВАЗе возобновилось лишь на нитке конвейера, выпускающей Lada Granta

Производство на АВТОВАЗе возобновилось лишь на нитке конвейера, выпускающей Lada Granta

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После полуторамесячного простоя АВТОВАЗ возобновил выпуск наиболее доступной модели Lada Granta в новой комплектации, которая получила название Classic 2022, которая оказалась не настолько бедна, как прогнозировали некоторые СМИ. Относительно обычной версии Classic в нее добавлены обогрев и электропривод зеркал и окрашенные молдинги дверей, кроме того, остался электроусилитель руля, электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка. Однако в комплектации нет ни АБС, ни подушек безопасности, которые до недавнего времени были обязательны для всех автомобилей, выпускаемых в России.

Модель оснащается 90-сильным мотором, при этом АВТОВАЗ не уточняет, снизил ли он его экологический класс до нулевого (вот что это значит). Автомобиль предлагается только с механической коробкой передач. На заводе подчеркивают. что модель разрабатывалась с прицелом на максимальную локализацию в России и отказ от дефицитных импортных компонентов.

АВТОВАЗ не называет стоимость новой версии, но обычная Lada Granta в версии Classic стоила от 762 тысяч рублей. Базовая Granta в комплектации Standart с АБС и подушкой безопасности оценивалась в 728 тысяч рублей.

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Машину предложат в трех типах кузовов: седан, лифтбек и универсал. Малопопулярной версии хетчбэк пока не будет. Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, презентую новинку, заявил:

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

— Конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием, совместно с федеральными и региональными властями, ведется интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков.

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