АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных Lada Granta

После полуторамесячного простоя АВТОВАЗ возобновил выпуск наиболее доступной модели Lada Granta в новой комплектации, которая получила название Classic 2022, которая оказалась не настолько бедна, как прогнозировали некоторые СМИ. Относительно обычной версии Classic в нее добавлены обогрев и электропривод зеркал и окрашенные молдинги дверей, кроме того, остался электроусилитель руля, электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка. Однако в комплектации нет ни АБС, ни подушек безопасности, которые до недавнего времени были обязательны для всех автомобилей, выпускаемых в России.