АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных Lada Granta
У модели появилась новая комплектация Classic без АБС и подушек безопасности
После полуторамесячного простоя АВТОВАЗ возобновил выпуск наиболее доступной модели Lada Granta в новой комплектации, которая получила название Classic 2022, которая оказалась не настолько бедна, как прогнозировали некоторые СМИ. Относительно обычной версии Classic в нее добавлены обогрев и электропривод зеркал и окрашенные молдинги дверей, кроме того, остался электроусилитель руля, электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка. Однако в комплектации нет ни АБС, ни подушек безопасности, которые до недавнего времени были обязательны для всех автомобилей, выпускаемых в России.
Модель оснащается
АВТОВАЗ не называет стоимость новой версии, но обычная Lada Granta в версии Classic стоила от 762 тысяч рублей. Базовая Granta в комплектации Standart с АБС и подушкой безопасности оценивалась в 728 тысяч рублей.
Машину предложат в трех типах кузовов: седан, лифтбек и универсал. Малопопулярной версии хетчбэк пока не будет. Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, презентую новинку, заявил:
СЮЖЕТ
— Конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием, совместно с федеральными и региональными властями, ведется интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков.