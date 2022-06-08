Цена бензина рухнула на бирже, но на АЗС «стабильность». Спрашиваем экспертов об этом парадоксе

Разница между оптовой и розничной ценами покрывает расходы на доставку топлива до АЗС и содержание заправок, а также формирует прибыль предприятия. Несложно посчитать, например, что в январе с каждого литра бензина АИ-92 на балансе АЗС оседало около 5 рублей, сейчас же эта разница возросла примерно до 15 рублей.



АЗС получают сверхприбыли?

Это не совсем так, считает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.



— С 2009 года на розничном рынке нефтепродуктов действует система ценообразования под условным названием «инфляция минус», то есть фактически цены регулируются государством, хотя это правило носит негласный характер, — объясняет он. — Регуляторы рынка часто повторяют, что цены растут на уровень инфляции, и эти заявления являются вербальным давлением на рынок.

