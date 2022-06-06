Скрытые патрули — в массы: изучаем приказ МВД, от которого водители начнут нервно оглядываться

Конфискация автомобиля и «народные инспекторы»

Летом 2022 года должны заработать и несколько других инициатив-«долгостроев». На финишную прямую вышел законопроект, допускающий конфискацию автомобиля у водителей-бесправников. Правда, даже если проект утвердят, самые суровые меры будут применяться только к «рецидивистам». Например, сейчас за повторную езду без прав грозит до 15 суток ареста, крупный штраф или обязательные работы. Новая инициатива предполагает дальнейшее ужесточение наказания: за третий случай езды без прав грозит уже штраф 50–100 тысяч рублей. Четвертый прецедент переводит деяние в статус уголовно наказуемого преступления, что позволяет штрафовать бесправника на 100–150 тысяч рублей или назначать до года лишения свободы. Если же при этом тяжело пострадали или погибли люди, сумма штрафа увеличивается до 300 тысяч, срок лишения свободы — до двух лет, и также появляется возможность конфискации автомобиля в рамках уголовного дела.