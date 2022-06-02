«Китайцы» по цене «немцев»: знакомимся с автоновинками лета 2022 года

Ну что, схавал?

Haval вроде бы начал выпуск новой модели Dargo в апреле 2022 года, но официальный дебют и объявление цены состоится только в начале июня. Кроссовер, чье имя и лицо напоминают о русском воине Иване Драго из киноэпопеи «Рокки», по размерам сопоставим с Nissan X-Trail и новым Kia Sportage, но бьет в брутальную аудиторию, которая любит думать, что покупает внедорожник.

Но Dargo не претендует на серьезные подвиги: у него нет рамы, двигатель расположен поперечно, полный привод — с автоматическим подключением задних колес, а просвет составляет 200 мм. Он оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 192 л. с. и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Что касается цен, то идентичный по размерам Haval F7 с таким силовым агрегатом стоит от 3 миллионов рублей, так что вряд ли самец Драго окажется многим дешевле.