«Китайцы» по цене «немцев»: знакомимся с автоновинками лета 2022 года
Хитом сезона станет дечипизированная Lada Granta
А планы были грандиозные: одна только Audi в течение летних месяцев планировала вывести восемь новых моделей, только теперь все премьеры под вопросом. Но ассортимент обеднел не только в премиум-классе, в массовом сегменте наблюдается почти что советская незамутненность выбора: кому «Жигули» («Гранту»), кому «Москвич» (последние Logan). Впрочем, кое-какие новики всё же запланированы, хотя у многих из них азиатский прищур и цена, напоминающая о немецких премиум-брендах.
Lada Granta избавляется от лишнего
Интеллектуальный потенциал АВТОВАЗа под стратегическим руководством главы Минпромторга Дениса Мантурова (он назначен председателем совета директоров) сосредоточен на нетривиальной задаче: как очистить машину от электронной скверны, что наросла на нее за годы заигрываний с буржуазным миром. Производство «Гранты» простояло большую часть весны и должно возобновиться 6 июня, и в эти же даты ожидается премьера дечипизированного автомобиля: предположительно, у него не будет усилителя руля, электростеклоподъемников, АБС, подушек безопасности, экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС (останется ручное). Машина получит 90-сильный двигатель, который демодернизируют с «Евро-5» до более низкого стандарта: власти оперативно разрешили выпускать автомобили нулевого экологического класса.
Следующей под нож ляжет Lada Niva, хотя, казалось бы, когда это наша гордость успела нагрешить с иностранцами. Оказывается, у нее тоже полно разных ненужных датчиков, которые будут оперативно извлекать из нестареющего тела 45-летней «ягодки опять». В случае успеха АВТОВАЗ распространит позитивный опыт на Lada Vesta. Но ее деградировать сложнее, потому что модель изначально создавалась в неблагополучные времена франкофилии и пагубного пристрастия к микропроцессорам. АВТОВАЗ не отказывается и от выпуска автомобилей с электроникой, но их производство зависит от наличия компонентов.
Разговор на «Дуньфене»
Клиенты с изысканными вкусами также не останутся без выбора, например, на российский рынок вышел пикап Dongfeng DF6 — лицензионная копия малознакомого россиянам Nissan Navara. Автомобиль предлагается в традиционном для России формате: двухрядная кабина, умеренный грузовой отсек, полный привод, 136-сильный дизель, механические коробки передач. Комплектация по нынешним временам шикарная (есть АБС и кондиционер), равно как и цена от 2,79 миллиона рублей. Тут бы впору задаться вопросом, почему «Дунфень» зарядил такой прайс, если курс юаня с начала марта упал вдвое — до уровня примерно 2018 года. Но мы же понимаем: в отсутствие конкурентов ценообразование — вещь волюнтаристская.
Ну что, схавал?
Haval вроде бы начал выпуск новой модели Dargo в апреле 2022 года, но официальный дебют и объявление цены состоится только в начале июня. Кроссовер, чье имя и лицо напоминают о русском воине Иване Драго из киноэпопеи «Рокки», по размерам сопоставим с Nissan X-Trail и новым Kia Sportage, но бьет в брутальную аудиторию, которая любит думать, что покупает внедорожник.
Но Dargo не претендует на серьезные подвиги: у него нет рамы, двигатель расположен поперечно, полный привод — с автоматическим подключением задних колес, а просвет составляет 200 мм. Он оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 192 л. с. и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Что касается цен, то идентичный по размерам Haval F7 с таким силовым агрегатом стоит от 3 миллионов рублей, так что вряд ли самец Драго окажется многим дешевле.
Новый Sportage ждет часа
Но это не вся феерия новинок лета 2022 года. Сборка нового Kia Sportage на заводе «Автотор» в Калининграде началась аккурат перед февральскими событиями, но предприятие вскоре остановилось и сейчас больше думает о продовольственной безопасности коллектива. Однако новые «Спортажи» в достаточном количестве есть на логистических складах в России: видимо, это автомобили, свинченные из остатков компонентов. Но официальных объявлений от Kia о судьбе нового «Спортажа» не поступало. Вероятно, марка определяется со стратегией на российском рынке. Ситуация на «Автоторе» выглядит сложной, но в активе альянса Hyundai-Kia есть бывший завод General Motors в Петербурге, куда планировали перенести выпуск ряда автоторовских моделей. Однако даже по оптимистичным планам это случилось бы не ранее 2023 года, так что пока корейская марка выдерживает паузу.
Вообще же пятое поколение Sportage крупнее нынешней модели и переводит ее в другой класс, где она конкурирует с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Технически автомобиль близок к новому Hyundai Tucson, и доступен с 2-литровым 150-сильным мотором в сочетании с механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом, а также с 2,5-литровым двигателем (190 л. с.) в паре с 8-ступенчатым автоматом и только полным приводом. Объявленная в феврале цена в 2,3 миллиона рублей уже, очевидно, не актуальна: даже нынешняя модель оценивается минимум в 2,75 миллиона рублей.
Фантомные премьеры
После национализации активов Renault в России марка полностью свернула деятельность, в результате отменился и дебют нового Renault Logan III: в эти дни АВТОВАЗ уже должен был выпускать модель. Кстати, несмотря на бравурные заявления чиновников, французский офис Renault не подтверждает перенос в Тольятти выпуска кроссовера Duster.
Ушедший вместе с GM бред Chevrolet не покажет переработанный кроссовер Traverse (он, впрочем, и не был популярен), а у Skoda под вопросом выход обновленного Karoq. Формально марка не ушла из России, но санкции, похоже, окончательно рвут отношения концерна Volkswagen с нижегородским заводом, где и выпускали Karoq.
Nissan заморозил бизнес в России до весны 2023 года, а с ним заиндевело и только что вышедшее новое поколение Nissan Pathfinder.
Suzuki планировала вывести на рынок модель S-Cross, но и ее судьба неясна: поставки японской марки в Россию остановились еще в начале марта.
Кризис бьет и по АВТОВАЗу, который анонсировал выход обновленной Lada Vesta. Ее отличия от дорестайлинговой версии несущественны, так что большой печали нет, тем более сейчас заводу не до технических прорывов. Выпуск Vesta буксовал всю весну, а дебют «импортозамещенной» версии состоится в лучшем случае в течение лета.
В обширном арсенале китайской Chery для России было уготовано новое поколение самого компактного кроссовера Tiggo 4 Pro (на смену просто «четверке»), но о его выходе также ничего не слышно. Пока главной премьерой Chery остается флагманский Tiggo Pro 8 Max — первый за много лет полноприводный кроссовер марки в России. Но и ценник у него ядреный — минимум 3,9 миллиона рублей.
СЮЖЕТ
Неопределенная ситуация бьет и по дилерам, которые дозируют оставшиеся машины, чтобы растянуть запасы до конца года. При этом участились конфликты между клиентами и дилерами из-за закулисной перепродажи машин. Продажи автомобилей снизились в апреле 2022 года в пять раз.