«Думаем о марке "Москвич"». Чем занимаются дилеры, если автозаводы стоят, а цены космические

— Их положение более понятно в силу их планов относительно России, но всё же система логистики — она мировая, и не всегда всё зависит от конкретной страны, есть нюансы. Но в целом по китайским брендам ситуация лучше, поставки идут, пусть это занимает больше времени, — объясняет Юлия Овчинникова.



Например, Chery наладила поставку автомобилей по железной дороге. Ранее машины доставлял морским путем, что обходилось дешевле.

С корейскими брендами также особенных сомнений нет: хотя заводы внутри России пока стоят (Hyundai в Петербурге и «Автотор»), общий вектор понятен.

