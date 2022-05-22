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Я паркуюсь как чудакОбзор

Чудеса парковки. RAV4 устал и «присел» на лавочку, а на Вокзальной магистрали сделали стоянку на тротуаре с цепочкой

Новые факты нарушения правил парковки

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 278-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Да уж садился бы полностью на лавочку, чего уж. Раз на тротуар заехал (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Постоянно паркуются на тротуаре Вокзальной магистрали сотрудники, заезжая через цепочку, — пишет читательница Елена.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Множественная парковка на недавно отремонтированном тротуаре по адресу Вокзальная магистраль, 5. ГИБДД игнорирует проблему от слова совсем, — жалуется Кирилл.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— На газоне Вокзальной магистрали, — информирует Елена.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Каждый день стоит на газоне, когда в 10 метрах оборудована парковка, — уточняют жильцы дома.

Стоянка в проходе

Стоянка в проходе

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— Вот очередной чудак так припарковал свое авто по адресу ул. Дуси Ковальчук, 185б. И что прикажете делать с этим хамством? — вопрошает Алексей.

С колясками не пройти

С колясками не пройти

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— Данный автомобиль перекрыл проход по пандусу между НГУЭУ и Романова, 60. Там постоянно поток мам с колясками. Спасибо студентам, они всегда предлагают помощь, — рассказывает Елена.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Очередной автохам решил уничтожить газон на территории ДК Горького, — сообщают читатели.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— По улице Крылова припарковался на пешеходном переходе, — пишет Татьяна.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Газон большой, места много, паркуйся — не хочу.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Черный внедорожник благородно стоит на тротуарной плитке.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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