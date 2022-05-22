Чудеса парковки. RAV4 устал и «присел» на лавочку, а на Вокзальной магистрали сделали стоянку на тротуаре с цепочкой
Новые факты нарушения правил парковки
Представляем новый, 278-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
Да уж садился бы полностью на лавочку, чего уж. Раз на тротуар заехал (фото выше).
— Постоянно паркуются на тротуаре Вокзальной магистрали сотрудники, заезжая через цепочку, — пишет читательница Елена.
— Множественная парковка на недавно отремонтированном тротуаре по адресу Вокзальная магистраль, 5. ГИБДД игнорирует проблему от слова совсем, — жалуется Кирилл.
— На газоне Вокзальной магистрали, — информирует Елена.
— Каждый день стоит на газоне, когда в 10 метрах оборудована парковка, — уточняют жильцы дома.
— Вот очередной чудак так припарковал свое авто по адресу ул. Дуси Ковальчук, 185б. И что прикажете делать с этим хамством? — вопрошает Алексей.
— Данный автомобиль перекрыл проход по пандусу между НГУЭУ и Романова, 60. Там постоянно поток мам с колясками. Спасибо студентам, они всегда предлагают помощь, — рассказывает Елена.
— Очередной автохам решил уничтожить газон на территории ДК Горького, — сообщают читатели.
— По улице Крылова припарковался на пешеходном переходе, — пишет Татьяна.
Газон большой, места много, паркуйся — не хочу.
Черный внедорожник благородно стоит на тротуарной плитке.