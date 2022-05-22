Чудеса парковки. RAV4 устал и «присел» на лавочку, а на Вокзальной магистрали сделали стоянку на тротуаре с цепочкой

Представляем новый, 278-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

Да уж садился бы полностью на лавочку, чего уж. Раз на тротуар заехал (фото выше).