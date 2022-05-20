В Новосибирск привезли новейший китайский кроссовер — у него салон как у «Лексуса», а стоит вдвое дешевле (заглянем внутрь)

Турбированные 2 литра отлично тянут эту 1.8-тонную машину, разгон до сотни заявлен в 8.5 сек. Бодрый подхват с места, сразу понимаешь динамичный и задорный характер этого автомобиля, он как бы всегда рад поддать жару. Тяга не скисает и с набором скорости, правда вот в режиме Normal педаль газа несколько зажата, а реакции ее нелинейны — сначала отклик слабый, потом вдруг рывок. Лечится переходом в режим Sport или привыканием. Или просто давите акселератор в пол и «всего делов» — реакция будет предсказуема.