В Новосибирск привезли новейший китайский кроссовер — у него салон как у «Лексуса», а стоит вдвое дешевле (заглянем внутрь)
После обновления машина получила систему 4WD на основе муфты подключения задней оси
Китайцы продолжают выкатывать новые автомобили на нашем рынке, сегодня речь пойдет о топовом кроссовере марки Chery — это полноприводной Tiggo 8 Pro Max. После обновления машина получила систему 4WD на основе муфты подключения задней оси и премиальный салон от дорогих моделей бренда Exeed. Давайте посмотрим, чем хорош автомобиль и на что стоит обратить внимание — подробности у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Посмотрите сначала наш красивейший видеоролик, чтобы получше разглядеть автомобиль. Он приветствует вас шикарной анимацией.
Chery Tiggo 8 Pro Max (предоставлен компанией «Луна Авто») — полноприводная вариация простого 8 Pro, и это очень важно, ведь многих автомобилистов в машинах Chery всё устраивало, но не хватало полного привода.
Ну вот, теперь держите муфту BorgWarner, а заодно новый двигатель — наддувной 2-литровый агрегат, выдающий 197 «лошадей» и 375 Нм крутящего момента. А заодно — новый салон, позаимствованный у премиальных Exeed и новую мультимедийную систему оттуда же.
По сравнению с простым 8 Pro автомобиль в габаритах не изменился — он так же длиной 4722 мм и шириной 1860 мм. А вот масса подросла до 1787 кг, полный привод же. Коробка передач — робот Getrag, комплектаций стало всего две — разобраться проще некуда. Давайте выделим основные достоинства автомобиля.
Полный привод
Конечно же, это главная фишка для этого автомобиля. Муфта BorgWarner подключает задние колеса при пробуксовке передних, есть несколько алгоритмов работы полного привода — в салоне есть селектор режимов движения. Можно выбрать зимний режим, режим Off road — электроника будет по-разному дозировать крутящий момент, имитировать блокировки, прикусывать колеса. С клиренсом в 19 сантиметров, большими свесами и солидной колесной базой наш кроссовер, конечно, вряд ли подходит для жесткого бездорожья, но для уверенной езды зимой, лучшей управляемости, бодрых стартов с места система 4WD — самое то.
Динамика
Турбированные 2 литра отлично тянут эту 1.8-тонную машину, разгон до сотни заявлен в 8.5 сек. Бодрый подхват с места, сразу понимаешь динамичный и задорный характер этого автомобиля, он как бы всегда рад поддать жару. Тяга не скисает и с набором скорости, правда вот в режиме Normal педаль газа несколько зажата, а реакции ее нелинейны — сначала отклик слабый, потом вдруг рывок. Лечится переходом в режим Sport или привыканием. Или просто давите акселератор в пол и «всего делов» — реакция будет предсказуема.
Салон
Премиальная передняя панель от моделей Exeed удачно вписалась в интерьер автомобиля, при этом центральная консоль, дверные карты, рулевое колесо остались прежними. Особенность передней панели Exeed — единый планшет, объединяющий экраны приборки и мультимедийки — и это тоже выглядит удачно. В целом ощущения от интерьера, от материалов и сборки позитивные, с коричневой кожей так это вообще ничуть не хуже какого-нибудь «Лексуса» или BMW.
Простор
Tiggo 8 Pro Max — это 7 местный автомобиль, на третий ряд можно посадить и детей, и двух взрослых. На первом и втором рядах места с избытом, хоть над головой, хоть в ногах. Ну а багажник — более кубометра при сложенном третьем ряде (1179 литров) — посмотрите, какой он глубокий. Если сложить и второй ряд — будет 2101 литров объема, а если все-таки ехать всемером, останется 193 литра.
Оснащенность
Тут есть всё, что положено взрослому премиуму — панорамная крыша, электропривод и вентиляция сидений, контроль мертвых зон, удержание в полосе, камеры кругового обзора 3D (с отличной картинкой, кстати), голосовое управление, система управления дальним светом, полностью светодиодная оптика, 6 подушек, адаптивный круиз, система предотвращения столкновения с автоторможением. И почти всё это есть в начальной комплектации автомобиля.
А теперь отметим некоторые нюансы нашего кроссовера.
Ходовые качества
Поначалу автомобиль кажется чрезвычайно плавным со своей массой, мягкими пружинами и продольной качкой. Но потом понимаешь, что он и рельсы считывает, и ямы, а на больших волнах грунтовки раскачивается уже прилично. Не сказать, чтобы это было критично, в целом уровень плавности хода и ездового комфорта можно назвать приемлемой серединой. И шумоизоляции нужно было бы побольше — слышно, в частности, фон от колес. Отметим, что стоят на нашем тестовом автомобиле шины Cooper размера 235/55 R18.
Противоречия в материалах отделки
Если солирующие материалы салона (верхний пояс) у нас, как мы говорили, вполне приличные, то нижний пояс на их фоне выглядит бюджетно, поскольку выполнен из простенького пластика. Вот, например, дверь — посмотрите, как контрастируют материалы. То же самое касается всех нижних панелей салона, кожухов сидений, нижней спицы рулевого колеса.
Особенности эргономики
Массивное салонное зеркало установлено на блоке, где собраны различные датчики, и слишком сильно выдается в салон, как бы нависает над головой. При этом обзор в него ограничен — картинка уменьшена, а окошко багажной двери не велико. В итоге больше ориентируешься по боковым зеркалам.
Или вот электропривод сидений — это хорошо, и даже поясничный подпор можно отрегулировать. Но почему нет регулировки угла наклона подушки сиденья, это ведь важная характеристика максимально комфортной посадки.
Цены
О «дешевых китайцах» уже пора забывать, к примеру, наш автомобиль стоит в начальной версии Dreamline 3