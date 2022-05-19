«Лада Дастер» и «Москвич-Такси»: в правительстве рассказали, как будут спасать АВТОВАЗ и бывший АЗЛК
На АВТОВАЗе сохранят выпуск экс-Renault, «Москвич» заточат под каршеринг
После национализации АВТОВАЗа завод сохранит выпуск моделей, ранее известных как Renault, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, разработанная совместно с Renault платформа останется в арсенале предприятия, и договоренность с французским производителем обеспечит поставку комплектующих из дружественных стран. При этом второй актив Renault, завод в столице, уже в этом году возобновит выпуск автомобилей, но под маркой «Москвич».
Каким будет модельный ряд АВТОВАЗа
В активе завода есть четыре собственные модели, выпуск которых планируется сохранить в полном объеме — это Lada Granta, Lada Vesta, а также два поколения Niva.
Также завод выпускал Renault Logan и Sandero и весной 2022 года должен был перейти на производство моделей третьего поколения на новой платформе CMF-B.
На этой же платформе создали модель поменьше, которая должна была сменить Lada Granta. Накануне спецоперации АВТОВАЗ уже приступил к выпуску пробной партии машин. Ее дебют планировался на 2023 год.
В планах АВТОВАЗа фигурировал выпуск в 2024 году радикально новой «Нивы» на французской платформе CMF-B. Сейчас же АВТОВАЗ планирует перенести в Тольятти производство Renault Duster с московского завода и выпускать его под собственной маркой. Если это сбудется, название Lada Niva выглядит логичным для бывшего «Дастера», но судьба новой «Нивы» под большим вопросом: разработать ее хотели в партнерстве с Renault и Dacia. Родственные «Дастеру» модели Arkana и Kaptur уходят из России окончательно — их выпуск признан нерентабельным.
Прежние планы завода также включали строительство на платформе CMF-B сменщицы Lada Vesta к 2025 году, но сейчас более вероятным кажется сохранение российской модели.
Оптимистичный сценарий подразумевает, что в линейке АВТОВАЗа останутся следующие модели: Granta, новая модель В-класса, Vesta, Lagus, X-Ray, Logan, Sandero, Niva Travel, Niva Legend, Duster. Однако такой модельный ряд выглядит избыточным, а производство машин на платформах B0 (Duster, Largus, XRAY) и CMF-B (новые Logan, Sandero, «Гранта-2023») будет зависеть от позиции французской стороны, политической обстановки и состояния экономики.
Пока же заводу не удается восстановить даже производство исконно российских моделей: АВТОВАЗ работал с перебоями в марте, стоял большую часть апреля и весь май — выходные продлили до конца весны. В июне АВТОВАЗ перейдет на четырехдневный режим.
«Москвич» порадует таксистов
Если национализация АВТОВАЗа — процесс обратимый, и у Renault остается опцион на шесть лет для возврата своего актива, то московский завод компании перешел под контроль столичных властей безвозвратно. Теперь на нем планируют выпускать автомобили под маркой «Москвич», которые делали здесь же до начала 2000-х годов.
У завода сразу же сменился руководитель: вместо Олега Маслякова и Яна Птачека управлять предприятием будет бывший сотрудник столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин. Выпуск автомобилей Renault полностью прекратился, а новым партнером предприятия стал КАМАЗ, уже несколько лет вынашивающий планы по выпуску малолитражного автомобиля.
СЮЖЕТ
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что производство на заводе возобновится до конца 2022 года, и акцент сделают на автомобили для такси и каршеринга. Объем рынка в одной только столице оценивается в 30–40 тысяч автомобилей в год, и предприятие планирует занять изрядную долю в этом сегменте. Правительство Москвы сформировало рабочую группу вместе с операторами такси и каршеринга, чтобы разработать технические требования к новым «Москвичам». На первых порах, судя по всему, речь идет об импортной модели (вероятно, китайской), которую можно локализовать в России. Перед предприятием ставится и задача разработки собственного автомобиля, а затем и электромобиля.
Делать машины на электротяге планируют в Липецке, но речь опять о китайских моделях.
При этом экологические стандарты в России снизили до уровня 1992 года.
Продажи машин в апреле упали до критически низкой отметки.