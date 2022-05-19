«Лада Дастер» и «Москвич-Такси»: в правительстве рассказали, как будут спасать АВТОВАЗ и бывший АЗЛК

Также завод выпускал Renault Logan и Sandero и весной 2022 года должен был перейти на производство моделей третьего поколения на новой платформе CMF-B.



На этой же платформе создали модель поменьше, которая должна была сменить Lada Granta. Накануне спецоперации АВТОВАЗ уже приступил к выпуску пробной партии машин. Ее дебют планировался на 2023 год.