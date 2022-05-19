«Хуже "Форда" только "Опель"». Сибирячка купила в салоне бэушного «немца» и попала на 300 тысяч — их удалось отсудить

— Я поехала на СТО, у меня же были описанные небольшие недостатки, я думаю, поеду, сразу всё устраню. Они сказали, у вас нет ходовой вообще, двигатель у вас тоже дохлый, потому что там кислородные датчики менять надо, все дела. Я туда приехала (в салон), говорю, хочу вернуть машину, давайте оформляйте претензию. Они — нет, мы не будем, потому что у вас договор агентский, обращайтесь к продавцу, — рассказывает Нина Яшина.

Выяснять отношения с «Автомиром» пришлось в суде — позиция адвоката Яшиной заключалась в том, что салон, хоть и продавал машину как агент, но всё равно должен был предупредить покупателя обо всех недостатках товара и нести за сделку ответственность. Ведь юридические лица могут продавать авто только по комиссионному договору, по которому автосалон является именно продавцом, а не агентом продавца.