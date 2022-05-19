«Хуже "Форда" только "Опель"». Сибирячка купила в салоне бэушного «немца» и попала на 300 тысяч — их удалось отсудить

Жительница Новосибирска Нина Яшина начала судиться с крупным автосалоном после того, как купила там подержанный автомобиль — список его неисправностей оказался гораздо шире, чем говорили в салоне. Автомобилистка требовала вернуть ей все уплаченные деньги, прошла несколько судебных инстанций и вот добилась положительного решения в Новосибирском областном суде, подробнее — в нашем материале.
20 октября 2020 года Нина Яшина купила автомобиль Opel Antara 2012 года выпуска в салоне подержанных машин «Автомир» на Энергетиков. Сумма сделки по договору составила
Согласно судебным определениям, в салоне покупательнице показали калькуляцию на
— Я поехала на СТО, у меня же были описанные небольшие недостатки, я думаю, поеду, сразу всё устраню. Они сказали, у вас нет ходовой вообще, двигатель у вас тоже дохлый, потому что там кислородные датчики менять надо, все дела. Я туда приехала (в салон), говорю, хочу вернуть машину, давайте оформляйте претензию. Они — нет, мы не будем, потому что у вас договор агентский, обращайтесь к продавцу, — рассказывает Нина Яшина.
Выяснять отношения с «Автомиром» пришлось в суде — позиция адвоката Яшиной заключалась в том, что салон, хоть и продавал машину как агент, но всё равно должен был предупредить покупателя обо всех недостатках товара и нести за сделку ответственность. Ведь юридические лица могут продавать авто только по комиссионному договору, по которому автосалон является именно продавцом, а не агентом продавца.
— Считаю, что автосалон попросту обманул моего клиента. Имея достоверные сведения о дефектах, он, «накрасив им губы», завернув в обертку «от Couture», выдал покупателю их в виде списка, без печатей и подписей. И в то же время отправил собственнику машины список без обертки, где многие детали шли под замену (рулевая рейка, ГУР и др.), запросив скидку. Стоимость устранения дефектов в первом случае —
Ответчиком по делу выступало ООО «АМКапитал», одно из юрлиц «Автомира», зарегистрированное в Москве. Согласно судебным определениям, позиция компании заключалась в том, что она не может отвечать за недостатки автомобиля по агентскому договору: «автосалон действовал не от своего имени, на что указывает наименование и содержание договора купли-продажи и агентского договора, отличие которого от договора комиссии состоит в том, что помимо юридических действий, в предмет агентского договора входит совершение и других фактических действий поиск покупателя, демонстрирование и рекламирование автомобиля, а потому на данные правоотношения законодательство о защите прав потребителей не распространяется».
Адвокат ООО «АМКапитал» Максим Рубцов сообщил НГС, что не может комментировать решение суда по существу, но рассказал об обстоятельствах последнего судебного заседания.
— Я, к сожалению, не уполномочен давать какие-либо комментарии. Суд совещался примерно секунд 5, у них было заранее заготовленное решение. Это был один из самых коротких в моей жизни процессов в принципе. Короче было, только когда сторона не явилась, суд определил отложить заседание, — отметил адвокат.
В итоге в пользу автомобилистки всё-таки решено взыскать с автосалона стоимость машины —
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