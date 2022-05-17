«Москвич» наш! Разбираемся, какие автомобили будут выпускать на бывшем заводе Renault (ранее АЗЛК)

Основной рывок был совершен в 2005 году, когда французы наладили на «Автофрамосе» сборку Renault Logan и еще ряда моделей, — проект оказался невероятно успешным. В 2012 году Renault стало единоличным владельцем предприятия, отвечая за все аспекты его работы, включая производственную и инженерную деятельность.



Кому принадлежит бренд «Москвич»?

Интересно, что в конце нулевых годов права на советский бренд зарегистрировал концерн Volkswagen, рассчитывая использовать его для линейки бюджетных автомобилей. В 2015 году маркой «Москвич» заинтересовалось Renault, и в настоящий момент за французами закреплены права на ряд вариаций написания марки «Москвич» для автомобилей. Действие исключительного права заканчивается осенью 2025 года.