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«Москвич» наш! Разбираемся, какие автомобили будут выпускать на бывшем заводе Renault (ранее АЗЛК)

Предприятие переходит под контроль мэрии Москвы и вступает в альянс с КАМАЗом

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Ждет ли нас возрождение «Москвича-408»? А что, у модели есть свои плюсы: она легкая, заднеприводная, без импортной электроники...

Ждет ли нас возрождение «Москвича-408»? А что, у модели есть свои плюсы: она легкая, заднеприводная, без импортной электроники...

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Renault официально уходит из России: долю французов в АВТОВАЗе передадут государственному институту НАМИ (вот чем это грозит), а московский завод отходит правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал выпуск на нём автомобилей «Москвич» в партнерстве с КАМАЗом. В этом изобилии брендов и аббревиатур легко запутаться, поэтому максимально просто расскажем, что такое «Москвич» сейчас и о каких моделях идет речь.

Renault Kaptur — одна из уходящих моделей бренда

Renault Kaptur — одна из уходящих моделей бренда

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Завод Renault в Москве выпускал четыре кроссовера: Renault Duster, Kaptur, Arkana, а также родственный им Nissan Terrano. Ранее здесь собирали и легковые модели автоконцерна, включая Logan, Sandero, Fluence, Megane. Две последние модели из России ушли ранее, а производство Logan и Sandero переехало на АВТОВАЗ в 2014 году.

Намоленное место


Возврат к бренду «Москвич» для московского завода вполне предсказуем, ведь до 1998 года площадка на Волгоградском проспекте относилась к заводу АЗЛК. Именно он выпускал автомобили под советским брендом «Москвич», но в конце 1990-х попал в предбанкротное состояние, после чего его часть была преобразована в предприятие «Автофрамос» с долевым участием Renault.

Кстати, сотрудничество столичного автозавода с французами началось еще в советское время. В конце 1960-х годов Renault помогло модернизировать предприятие в Москве (тогда же появилось название АЗЛК). Не без помощи иностранцев в 1968 году был запущен ижевский завод, где сейчас делают Lada Vesta (изначально он выпускал «Москвичи», затем — «Ижи»).

Завод АЗЛК на Волгоградском проспекте выпускал автомобили «Москвич» до 2001 года. В 1998 году один из цехов частично выкупила компания Renault и за последующие восемь лет превратила его в завод по сборке Renault Logan и других моделей

Завод АЗЛК на Волгоградском проспекте выпускал автомобили «Москвич» до 2001 года. В 1998 году один из цехов частично выкупила компания Renault и за последующие восемь лет превратила его в завод по сборке Renault Logan и других моделей

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Правительство Москвы давно в доле


В мае 2022 года завод перешел под контроль правительства Москвы. Но и этот шаг выглядит повторением истории: возникшее в конце 1990-х сборочное предприятие «Автофрамос» изначально принадлежало на паях московскому правительству и компании Renault. Столичная мэрия владела и оригинальным заводом АЗЛК, а партнерство с Renault было попыткой спасти часть погибающего производства.

Основной рывок был совершен в 2005 году, когда французы наладили на «Автофрамосе» сборку Renault Logan и еще ряда моделей, — проект оказался невероятно успешным. В 2012 году Renault стало единоличным владельцем предприятия, отвечая за все аспекты его работы, включая производственную и инженерную деятельность.

Кому принадлежит бренд «Москвич»?


Интересно, что в конце нулевых годов права на советский бренд зарегистрировал концерн Volkswagen, рассчитывая использовать его для линейки бюджетных автомобилей. В 2015 году маркой «Москвич» заинтересовалось Renault, и в настоящий момент за французами закреплены права на ряд вариаций написания марки «Москвич» для автомобилей. Действие исключительного права заканчивается осенью 2025 года.

Запатентованные Renault варианты написания автомобильной марки «Москвич»

Запатентованные Renault варианты написания автомобильной марки «Москвич»

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Впрочем, в нынешних условиях патентное право выглядит формальностью, поэтому возврат бренда «Москвич» российской стороне — вопрос лишь политической воли.

Что случилось с советским «Москвичом»?


Предприятие обанкротилось и перестало существовать, а часть его производственной площадки превратилась в упомянутый завод «Автофрамос» (позже — просто завод Renault).

Первой послевоенной моделью стал «Москвич-400»: творческое осмысление Opel Kadett 1938 модельного года

Первой послевоенной моделью стал «Москвич-400»: творческое осмысление Opel Kadett 1938 модельного года

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Завод по производству малолитражных автомобилей был построен в Москве еще в 1930-х годах. Поначалу он назывался КИМ и выпускал лицензионные Ford, а также собственную модель КИМ-10. После войны его переименовали в МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей), и тогда же появился бренд «Москвич». Первой моделью стала модель «Москвич-400» на базе трофейного Opel Kadett, но впоследствии завод отметился и собственными разработками, например «Москвич-408» и его более мощной версией «Москвич-412».

«Москвич-412» в некоторых версиях был очень даже симпатичен

«Москвич-412» в некоторых версиях был очень даже симпатичен

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В Советском Союзе «Москвичи» занимали промежуточное положение между совсем бюджетными «Запорожцами» и престижными машинами вроде «Волги». Запуск в конце 1960-х годов АВТОВАЗа создал внутреннюю конкуренцию для «Москвича». В 1990-е годы завод попал в кризис: скудность модельного ряда, отсутствие удачного мотора и невысокое качество продукции привели его на грань разорения. Модель АЗЛК-2141 («Святогор») стала лебединой песней предприятия.

«Москвич» АЗЛК-2141 (позднее — «Святогор») пытались экспортировать под брендом Aleko. Прототипом для модели стала <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Simca-Chrysler_1307" class="_ io-leave-page" target="_blank">Simca-1307</a> (французский производитель принадлежал корпорации Chrysler)

«Москвич» АЗЛК-2141 (позднее — «Святогор») пытались экспортировать под брендом Aleko. Прототипом для модели стала Simca-1307 (французский производитель принадлежал корпорации Chrysler)

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Производство остановилось в 2001 году, в 2006-м завод признали банкротом — и еще четыре года длилась распродажа имущества. Большая часть завода превратилась в технополис «Москва» — комплекс зданий для разработчиков и производителей микроэлектроники. Из автопроизводственных активов уцелела лишь площадка нового моторного завода, которую Renault превратило в свое предприятие. Интересно, что заморозка строительства этого завода в начале 1990-х годов во многом предопределила судьбу предприятия: без современного мотора «Москвичи» проигрывали конкуренцию «Ладам» и тем более иномаркам.

Кстати, проект «Святогор» пытались спасти за счет установки двигателей Renault, так что сотрудничество французов с московской сборочной площадкой было долгим и многоплановым.

Эволюция «Москвичей» в музее Верхней Пышмы

Эволюция «Москвичей» в музее Верхней Пышмы

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«Москвич-2141» возвращается?


О возрождении исторических «Москвичей» речи не идет, ведь старый завод полного цикла ликвидирован полностью, а его фрагмент, превратившийся в завод Renault, является сборочным предприятием с глубокой локализацией и работает по совсем другим технологиям.

Старые «Москвичи» стали редкостью на улицах городов

Старые «Москвичи» стали редкостью на улицах городов

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Какие модели будет выпускать московский завод?


В качестве партнера правительство Москвы называет КАМАЗ. Предприятие в Набережных Челнах больше известно как производитель грузовиков, но был у него и опыт выпуска малолитражек «Ока» (ВАЗ-1111), производство которых завершилось на КАМАЗе в 2006 году.

В последние годы КАМАЗ демонстрировал желание вернуться в сегмент малолитражек и в 2020 году презентовал концепт электромобиля «Кама-1», разработанный в содружестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом. КАМАЗ вложил в проект 60 миллионов рублей, еще 150 миллионов — это грант от министерства образования. По последним данным, КАМАЗ отказался от этого проекта.

Симпатичный концепт «Кама-1», судя по всему, был создан исключительно для демонстрации на выставках

Симпатичный концепт «Кама-1», судя по всему, был создан исключительно для демонстрации на выставках

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В начале 2022 года руководство КАМАЗа снова заговорило о разработке собственного электромобиля с прицелом на 2024–2025 годы. Попутно завод изучал возможности адаптации одной из китайских моделей, возможно, компании JAC, вроде Sihao E10X. По размерам она, кстати, крупнее «Оки», а из современных машин сопоставима c Kia Picanto.

Модель Sihao E10X выпускают китайская компания JAC и немецкий Volkswagen. До начала спецоперации, <a href="https://rg.ru/2022/01/27/kamaz-mozhet-nachat-vypusk-kitajskih-elektromobilej-pod-brendom-kama.html" class="_ io-leave-page" target="_blank">по данным российских СМИ,</a> КАМАЗ изучал возможности ее локализации

Модель Sihao E10X выпускают китайская компания JAC и немецкий Volkswagen. До начала спецоперации, по данным российских СМИ, КАМАЗ изучал возможности ее локализации

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Но если КАМАЗ в своих анонсах делал акцент на электромобили, то мэр Москвы Сергей Собянин указал, что на первом этапе столичный завод займется выпуском обычных автомобилей, а переход на электрокары планируется в будущем.

СЮЖЕТ

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Подробностей о том, что это могут быть за машины, пока нет. Сообщение явно готовилось в спешке и носит скорее символический характер. Из наиболее реалистичных опций — локализовать в России ту или иную китайскую модель. В теории, наверное, возможно сотрудничество с АВТОВАЗом: тогда бренд «Москвич» можно приспособить для обозначения лоукостеров тольяттинского предприятия.

Напомним, 16 мая Минпромторг заявил о национализации активов Renault в России. Впервые об этом заговорили еще в конце марта. Особенно драматично ситуация выглядит для АВТОВАЗа: мы уже рассказывали, что означает выход Renault из состава собственников.

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