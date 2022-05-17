«Москвич» наш! Разбираемся, какие автомобили будут выпускать на бывшем заводе Renault (ранее АЗЛК)
Предприятие переходит под контроль мэрии Москвы и вступает в альянс с КАМАЗом
Renault официально уходит из России: долю французов в АВТОВАЗе передадут государственному институту НАМИ (вот чем это грозит), а московский завод отходит правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал выпуск на нём автомобилей «Москвич» в партнерстве с КАМАЗом. В этом изобилии брендов и аббревиатур легко запутаться, поэтому максимально просто расскажем, что такое «Москвич» сейчас и о каких моделях идет речь.
Завод Renault в Москве выпускал четыре кроссовера: Renault Duster, Kaptur, Arkana, а также родственный им Nissan Terrano. Ранее здесь собирали и легковые модели автоконцерна, включая Logan, Sandero, Fluence, Megane. Две последние модели из России ушли ранее, а производство Logan и Sandero переехало на АВТОВАЗ в 2014 году.
Намоленное место
Возврат к бренду «Москвич» для московского завода вполне предсказуем, ведь до 1998 года площадка на Волгоградском проспекте относилась к заводу АЗЛК. Именно он выпускал автомобили под советским брендом «Москвич», но в конце 1990-х попал в предбанкротное состояние, после чего его часть была преобразована в предприятие «Автофрамос» с долевым участием Renault.
Кстати, сотрудничество столичного автозавода с французами началось еще в советское время. В конце 1960-х годов Renault помогло модернизировать предприятие в Москве (тогда же появилось название АЗЛК). Не без помощи иностранцев в 1968 году был запущен ижевский завод, где сейчас делают Lada Vesta (изначально он выпускал «Москвичи», затем — «Ижи»).
Правительство Москвы давно в доле
В мае 2022 года завод перешел под контроль правительства Москвы. Но и этот шаг выглядит повторением истории: возникшее в конце 1990-х сборочное предприятие «Автофрамос» изначально принадлежало на паях московскому правительству и компании Renault. Столичная мэрия владела и оригинальным заводом АЗЛК, а партнерство с Renault было попыткой спасти часть погибающего производства.
Основной рывок был совершен в 2005 году, когда французы наладили на «Автофрамосе» сборку Renault Logan и еще ряда моделей, — проект оказался невероятно успешным. В 2012 году Renault стало единоличным владельцем предприятия, отвечая за все аспекты его работы, включая производственную и инженерную деятельность.
Кому принадлежит бренд «Москвич»?
Интересно, что в конце нулевых годов права на советский бренд зарегистрировал концерн Volkswagen, рассчитывая использовать его для линейки бюджетных автомобилей. В 2015 году маркой «Москвич» заинтересовалось Renault, и в настоящий момент за французами закреплены права на ряд вариаций написания марки «Москвич» для автомобилей. Действие исключительного права заканчивается осенью 2025 года.
Впрочем, в нынешних условиях патентное право выглядит формальностью, поэтому возврат бренда «Москвич» российской стороне — вопрос лишь политической воли.
Что случилось с советским «Москвичом»?
Предприятие обанкротилось и перестало существовать, а часть его производственной площадки превратилась в упомянутый завод «Автофрамос» (позже — просто завод Renault).
Завод по производству малолитражных автомобилей был построен в Москве еще в 1930-х годах. Поначалу он назывался КИМ и выпускал лицензионные Ford, а также собственную модель КИМ-10. После войны его переименовали в МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей), и тогда же появился бренд «Москвич». Первой моделью стала модель «Москвич-400» на базе трофейного Opel Kadett, но впоследствии завод отметился и собственными разработками, например «Москвич-408» и его более мощной версией «Москвич-412».
В Советском Союзе «Москвичи» занимали промежуточное положение между совсем бюджетными «Запорожцами» и престижными машинами вроде «Волги». Запуск в конце 1960-х годов АВТОВАЗа создал внутреннюю конкуренцию для «Москвича». В 1990-е годы завод попал в кризис: скудность модельного ряда, отсутствие удачного мотора и невысокое качество продукции привели его на грань разорения. Модель АЗЛК-2141 («Святогор») стала лебединой песней предприятия.
Производство остановилось в 2001 году, в 2006-м завод признали банкротом — и еще четыре года длилась распродажа имущества. Большая часть завода превратилась в технополис «Москва» — комплекс зданий для разработчиков и производителей микроэлектроники. Из автопроизводственных активов уцелела лишь площадка нового моторного завода, которую Renault превратило в свое предприятие. Интересно, что заморозка строительства этого завода в начале 1990-х годов во многом предопределила судьбу предприятия: без современного мотора «Москвичи» проигрывали конкуренцию «Ладам» и тем более иномаркам.
Кстати, проект «Святогор» пытались спасти за счет установки двигателей Renault, так что сотрудничество французов с московской сборочной площадкой было долгим и многоплановым.
«Москвич-2141» возвращается?
О возрождении исторических «Москвичей» речи не идет, ведь старый завод полного цикла ликвидирован полностью, а его фрагмент, превратившийся в завод Renault, является сборочным предприятием с глубокой локализацией и работает по совсем другим технологиям.
Какие модели будет выпускать московский завод?
В качестве партнера правительство Москвы называет КАМАЗ. Предприятие в Набережных Челнах больше известно как производитель грузовиков, но был у него и опыт выпуска малолитражек «Ока» (ВАЗ-1111), производство которых завершилось на КАМАЗе в 2006 году.
В последние годы КАМАЗ демонстрировал желание вернуться в сегмент малолитражек и в 2020 году презентовал концепт электромобиля «Кама-1», разработанный в содружестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом. КАМАЗ вложил в проект 60 миллионов рублей, еще 150 миллионов — это грант от министерства образования. По последним данным, КАМАЗ отказался от этого проекта.
В начале 2022 года руководство КАМАЗа снова заговорило о разработке собственного электромобиля с прицелом на 2024–2025 годы. Попутно завод изучал возможности адаптации одной из китайских моделей, возможно, компании JAC, вроде Sihao E10X. По размерам она, кстати, крупнее «Оки», а из современных машин сопоставима c Kia Picanto.
Но если КАМАЗ в своих анонсах делал акцент на электромобили, то мэр Москвы Сергей Собянин указал, что на первом этапе столичный завод займется выпуском обычных автомобилей, а переход на электрокары планируется в будущем.
СЮЖЕТ
Подробностей о том, что это могут быть за машины, пока нет. Сообщение явно готовилось в спешке и носит скорее символический характер. Из наиболее реалистичных опций — локализовать в России ту или иную китайскую модель. В теории, наверное, возможно сотрудничество с АВТОВАЗом: тогда бренд «Москвич» можно приспособить для обозначения лоукостеров тольяттинского предприятия.
Напомним, 16 мая Минпромторг заявил о национализации активов Renault в России. Впервые об этом заговорили еще в конце марта. Особенно драматично ситуация выглядит для АВТОВАЗа: мы уже рассказывали, что означает выход Renault из состава собственников.