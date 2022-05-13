Автопроизводители из «дружественных» стран переходят на импорт локализованных моделей
Это может быть признаком длительной заморозки местной сборки машин
Сразу несколько иностранных автобрендов решили заменить местное производство импортом аналогичных автомобилей из-за границы, в их числе — Hyundai, Kia, Geely, Haval. Об этом, в частности, свидетельствуют новые одобрения типа транспортных средств (ОТТС), внесенные в базу «Роспатента», в которых местом сборки указан иностранный завод компании. На это обратило внимание издание «Авторевю».
В случае с корейскими брендами речь о моделях, которые выпускались на калининградском «Автоторе»: Hyundai Tucson, Santa Fe, Kia Seltos, K5, Soul, Stinger, а также две модели Genesis. На аналогичный шаг пошла китайская компания Geely, собиравшая модели Coolray и Atlas Pro на заводе «Белджи» в Белоруссии (входит в Таможенный союз). Но еще интереснее, что ОТТС с возможностью импорта оформил Haval для модели Dargo, производство которой якобы стартовало на тульском заводе компании в апреле 2022 года.
Китай относится к «дружественным» странам по отношению к РФ, Южная Корея (марки Hyundai, Kia, Genesis) — нет, но представители указанных компаний заявляли о желании сохранить присутствие на российском рынке. Российская сборка остается приоритетной для моделей, выпускаемых на заводе Hyundai под Петербургом, то есть для Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, но в настоящий момент завод не работает, как и все российские предприятия по выпуску легковых машин.
Ситуация остается критической даже для главного российского производителя — АВТОВАЗа. Завод стоял большую часть апреля, а затем ушел на расширенные майские праздники. По последней информации, он не возобновит полноценную сборку автомобилей как минимум до 23 мая, а с июня перейдет на четырехдневный режим работы. При этом руководство завода решило повысить зарплату сотрудникам на 9% с 1 июня: по плану индексация должна состояться на месяц позже.
В апреле 2022 года российский рынок пережил самое сильное падение в истории, сократившись сразу в пять раз. Резко снизились продажи даже китайских автомобилей Haval, хотя до этого бренд демонстрировал хорошую динамику и не объявлял об остановке тульского завода.
Положение марок из «недружественных» стран еще более туманное: так, концерн Volkswagen остановил поставки машин и производство в России еще в марте, и когда ситуация нормализуется — неясно. По данным нашего нижегородского сайта NN.RU, местный завод будет простаивать как минимум всё лето. На нём собирают Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia, Volkswagen Taos.
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Переход на импорт ряда моделей, судя по всему, рассматривается компаниями как временный выход: логистические сложности проще решить, когда перевозишь готовый автомобиль, чем когда поставляешь на сборочный завод десятки деталей. Но такой шаг скажется на стоимости автомобилей, поскольку в этом случае компании придется заплатить полную пошлину и утилизационный сбор. Для автомобиля таможенной стоимостью $20 тысяч (скажем, Hyundai Tucson) при ввозе юрлицом утилизационный сбор составит 445 тысяч, пошлина — 172 тысячи рублей.
При этом в России появляются новинки, например внедорожник Isuzu MU-X.