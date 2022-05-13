Автопроизводители из «дружественных» стран переходят на импорт локализованных моделей

Сразу несколько иностранных автобрендов решили заменить местное производство импортом аналогичных автомобилей из-за границы, в их числе — Hyundai, Kia, Geely, Haval. Об этом, в частности, свидетельствуют новые одобрения типа транспортных средств (ОТТС), внесенные в базу «Роспатента», в которых местом сборки указан иностранный завод компании. На это обратило внимание издание «Авторевю».



В случае с корейскими брендами речь о моделях, которые выпускались на калининградском «Автоторе»: Hyundai Tucson, Santa Fe, Kia Seltos, K5, Soul, Stinger, а также две модели Genesis. На аналогичный шаг пошла китайская компания Geely, собиравшая модели Coolray и Atlas Pro на заводе «Белджи» в Белоруссии (входит в Таможенный союз). Но еще интереснее, что ОТТС с возможностью импорта оформил Haval для модели Dargo, производство которой якобы стартовало на тульском заводе компании в апреле 2022 года.

