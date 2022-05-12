Авторынок России пережил обвал века. Продажи машин упали в пять раз

Ситуация достаточно однородна по всем маркам-лидерам: в апреле 2022-го в пять раз снизились продажи у Lada, Kia, Hyundai и Renault. Чуть ниже падение у марки ГАЗ (коммерческие автомобили) — «всего» 61%. Относительно неплохо чувствует себя УАЗ, который не останавливал производство в марте и апреле: его продажи снизились на треть. Зато у Skoda и Volkswagen обвал практически в десять раз, у Mitsubishi — на 58%, у Haval — на 73%. При этом китайская марка также не останавливала производство в Туле и всячески подчеркивала готовность оставаться на российском рынке.

Данные «Ассоциации европейского бизнеса» основаны на статистике отгрузок автомобилей от производителей к дилерам. Но реальные регистрации еще хуже: в апреле, по данным «Автостата», на учет поставили всего 28 тысяч новых автомобилей, что стало худшим показателем за 15 лет. В карантинном апреле 2020 года показатель был близок к 55 тысячам, что в то время также было антирекордом.

Кстати, разница в статистике «Ассоциации европейского бизнеса» и агентства «Автостат» говорит о том, что в апреле машины копились на складах дилеров, ведь реальные продажи упали сильнее, чем отгрузки новых автомобилей от производителей. На это в числе прочего повлияли заоблачные цены.