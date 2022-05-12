Авторынок России пережил обвал века. Продажи машин упали в пять раз
Столь сильного снижения не было даже в разгар пандемии коронавируса
Продажи автомобилей в апреле 2022 года упали до критически низкой отметки: в сравнении с тем же месяцем прошлого года, по данным «Ассоциации европейского бизнеса», они снизились в пять раз — до 32,7 тысячи. Столь низких показателей не фиксировалось за всю историю ведения статистики — с 2008 года, и до сих пор худшим считался результат карантинного апреля 2020-го. Но даже тогда производители отгрузили дилерам 39 тысяч машин. При этом в худшие кризисы предыдущих лет месячные продажи в России редко падали ниже отметки 100 тысяч автомобилей. А для сравнения: в рекордном апреле 2012 года дилеры выкупили более 266 тысяч машин — в восемь раз больше, чем сейчас.
Ситуация достаточно однородна по всем маркам-лидерам: в апреле 2022-го в пять раз снизились продажи у Lada, Kia, Hyundai и Renault. Чуть ниже падение у марки ГАЗ (коммерческие автомобили) — «всего» 61%. Относительно неплохо чувствует себя УАЗ, который не останавливал производство в марте и апреле: его продажи снизились на треть. Зато у Skoda и Volkswagen обвал практически в десять раз, у Mitsubishi — на 58%, у Haval — на 73%. При этом китайская марка также не останавливала производство в Туле и всячески подчеркивала готовность оставаться на российском рынке.
Данные «Ассоциации европейского бизнеса» основаны на статистике отгрузок автомобилей от производителей к дилерам. Но реальные регистрации еще хуже: в апреле, по данным «Автостата», на учет поставили всего 28 тысяч новых автомобилей, что стало худшим показателем за 15 лет. В карантинном апреле 2020 года показатель был близок к 55 тысячам, что в то время также было антирекордом.
Кстати, разница в статистике «Ассоциации европейского бизнеса» и агентства «Автостат» говорит о том, что в апреле машины копились на складах дилеров, ведь реальные продажи упали сильнее, чем отгрузки новых автомобилей от производителей. На это в числе прочего повлияли заоблачные цены.
Среди моделей лидерство по-прежнему удерживает Lada Granta, за которой идут Vesta и Niva (считается суммарно по моделям Travel и Legend). Далее следуют три «корейца»: Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, за ними — Skoda Rapid, Renault Duster, Volkswagen Polo, Renault Logan.
Ситуация бьет и по автопроизводителям: в начале мая на внеплановую паузу встали все легковые автозаводы.
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