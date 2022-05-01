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Водителям продлевают права на три года. Как это будет работать (очень просто)

Новое изменение должно снизить нагрузку на бизнес

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Не все водители смогут воспользоваться автоматическим продлением прав

Не все водители смогут воспользоваться автоматическим продлением прав

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Срок действия водительских удостоверений продлили на три года. Изменения коснутся документов, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, то есть всех тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет. Продление будет действовать автоматически, поэтому самим водителям ничего не придется для этого делать.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, это поможет снизить нагрузку на бизнес.

— Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, — заявил глава правительства на апрельском совещании с кабмином. — Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений. Тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет. На год будут продлены некоторые санитарно-эпидемиологические заключения.

Есть ли какие-то стандартные обязательства, при которых этим водителям все-таки придется сменить свои удостоверения? Автоюрист Лев Воропаев пояснил, что обязательных случаев для замены прав существует не так уж и много — например, если изменились личные данные. Но даже при смене фамилии можно пользоваться старым удостоверением, если у вас есть с собой нужные документы.

— Если вы всегда возите с собой свидетельство о браке или свидетельство о смене фамилии, то никакого штрафа не будет. Конечно, желательно заменить водительское удостоверение — это прописано в приказе, но прямого наказания за это нет, — пояснил Лев Воропаев.

Если права утеряны или повреждены (до нечитаемого состояния), то в таких случаях, по словам автоюриста, проводится восстановление, а не замена. Если же просрочена медицинская справка, то в этом случае нужно будет получить новую (права менять не придется).

— Если же у человека появляются какие-то новые медицинские ограничения, то в этом случае допуска к категории вообще нет и ни о какой замене прав речи не идет, — резюмировал Лев Воропаев.

Также, согласно постановлению, на год автоматически продлевается срок действия диагностических карт для транспортных средств, которые зарегистрированы в районах Крайнего Севера и перевозят опасные грузы, а также свидетельства о госрегистрации племенных стад.

Для тех, кто хочет узнать, какие еще новые законы начнут действовать в мае, у нас есть отдельная подборка. Также мы рассказывали о том, какие модели останутся в российском производстве после ухода Renault от АВТОВАЗа, и объясняли, к чему приведет подсчет выплат по ОСАГО без «родных» деталей.

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