Водителям продлевают права на три года. Как это будет работать (очень просто)

Срок действия водительских удостоверений продлили на три года. Изменения коснутся документов, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, то есть всех тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет. Продление будет действовать автоматически, поэтому самим водителям ничего не придется для этого делать.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, это поможет снизить нагрузку на бизнес.

— Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, — заявил глава правительства на апрельском совещании с кабмином. — Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений. Тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет. На год будут продлены некоторые санитарно-эпидемиологические заключения.