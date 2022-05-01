Водителям продлевают права на три года. Как это будет работать (очень просто)
Новое изменение должно снизить нагрузку на бизнес
Срок действия водительских удостоверений продлили на три года. Изменения коснутся документов, срок действия которых истекает в период с
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, это поможет снизить нагрузку на бизнес.
— Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, — заявил глава правительства на апрельском совещании с кабмином. — Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений. Тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет. На год будут продлены некоторые санитарно-эпидемиологические заключения.
Есть ли какие-то стандартные обязательства, при которых этим водителям все-таки придется сменить свои удостоверения? Автоюрист Лев Воропаев пояснил, что обязательных случаев для замены прав существует не так уж и много — например, если изменились личные данные. Но даже при смене фамилии можно пользоваться старым удостоверением, если у вас есть с собой нужные документы.
— Если вы всегда возите с собой свидетельство о браке или свидетельство о смене фамилии, то никакого штрафа не будет. Конечно, желательно заменить водительское удостоверение — это прописано в приказе, но прямого наказания за это нет, — пояснил Лев Воропаев.
Если права утеряны или повреждены (до нечитаемого состояния), то в таких случаях, по словам автоюриста, проводится восстановление, а не замена. Если же просрочена медицинская справка, то в этом случае нужно будет получить новую (права менять не придется).
— Если же у человека появляются какие-то новые медицинские ограничения, то в этом случае допуска к категории вообще нет и ни о какой замене прав речи не идет, — резюмировал Лев Воропаев.
Также, согласно постановлению, на год автоматически продлевается срок действия диагностических карт для транспортных средств, которые зарегистрированы в районах Крайнего Севера и перевозят опасные грузы, а также свидетельства о госрегистрации племенных стад.
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