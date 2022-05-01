Мамочка на «Лексусе» блокирует детям дорогу в детсад — как она реагирует на замечания

Представляем новый, 275-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Вот так паркуется женщина у ворот детского сада № 59 , на замечания не реагирует, парковка при этом полупустая, но сделать пару шагов, видать, лень. В итоге дети по грязи обходят машину, — жалуются наши читатели.