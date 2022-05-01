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Я паркуюсь как чудакОбзор

Мамочка на «Лексусе» блокирует детям дорогу в детсад — как она реагирует на замечания

Новые факты нарушений правил парковки в Новосибирске

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Встала на тротуаре

Встала на тротуаре

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Представляем новый, 275-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Вот так паркуется женщина у ворот детского сада № 59, на замечания не реагирует, парковка при этом полупустая, но сделать пару шагов, видать, лень. В итоге дети по грязи обходят машину, — жалуются наши читатели.

Перегородил проход

Перегородил проход

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— Очередной родитель приехал к детскому саду, перекрыв дорожку для пешеходов. Нельзя пройти, не говоря уже о том, что ты с коляской, — пишет Олеся.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Парковка на газоне, ул. Урицкого, — уточняет читательница Елена.

Подавили всю траву

Подавили всю траву

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Еще на улице Урицкого водители подавили все газоны.

Оставил место пройти

Оставил место пройти

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— Заехал на тротуар во дворе, хотя вокруг полно свободных парковочных мест, — рассказывает Илья.

Фургон во дворе дома

Фургон во дворе дома

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«Газель» где-то во дворах — и на пешеходной дорожке, и на газоне.

Газон давно убили

Газон давно убили

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А это на улице Перевозчикова — от газонов осталась одна земля.

Стоянка перед магазином

Стоянка перед магазином

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«Камри» с красивыми номерами О 004 ОО. Читатели жалуются, что машины стоят на тротуаре перед автомагазином на Горской.

Что будет с газонами?

Что будет с газонами?

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На Вокзальной магистрали идет ремонт. Интересно, когда газон сделают, какая судьба его ждет?

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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«Гелендваген» 777 притаился на тротуаре — место широкое, всем хватит.

Растаскивают пыль и грязь

Растаскивают пыль и грязь

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— В прошлом году был газон, зимой убрали забор, и теперь есть что есть, спасибо мэру за грязь, — возмущены жители города.

Массовая стоянка на Дуси Ковальчук

Массовая стоянка на Дуси Ковальчук

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Написала уже жалобу в ГИБДД: Дуси Ковальчук, 238, невозможно, превратили улицу в парковку! И предыдущий дом ровно так же. По тротуару идти невозможно, везде жопы машин торчат, — ведет неравный бой с нарушителями местная жительница.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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