Мамочка на «Лексусе» блокирует детям дорогу в детсад — как она реагирует на замечания
Новые факты нарушений правил парковки в Новосибирске
Представляем новый, 275-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Вот так паркуется женщина у ворот детского сада
— Очередной родитель приехал к детскому саду, перекрыв дорожку для пешеходов. Нельзя пройти, не говоря уже о том, что ты с коляской, — пишет Олеся.
— Парковка на газоне, ул. Урицкого, — уточняет читательница Елена.
Еще на улице Урицкого водители подавили все газоны.
— Заехал на тротуар во дворе, хотя вокруг полно свободных парковочных мест, — рассказывает Илья.
«Газель» где-то во дворах — и на пешеходной дорожке, и на газоне.
А это на улице Перевозчикова — от газонов осталась одна земля.
«Камри» с красивыми номерами
На Вокзальной магистрали идет ремонт. Интересно, когда газон сделают, какая судьба его ждет?
«Гелендваген» 777 притаился на тротуаре — место широкое, всем хватит.
— В прошлом году был газон, зимой убрали забор, и теперь есть что есть, спасибо мэру за грязь, — возмущены жители города.
СЮЖЕТ
— Написала уже жалобу в ГИБДД: Дуси Ковальчук, 238, невозможно, превратили улицу в парковку! И предыдущий дом ровно так же. По тротуару идти невозможно, везде жопы машин торчат, — ведет неравный бой с нарушителями местная жительница.