АВТОВАЗ продают за рубль. Что это значит? А какие модели останутся?

Lada Vesta создавалась при частичном участии Renault и больше зависит от импорта, но переключение модели на другой пул поставщиков, скорее всего, возможно, хотя потребует больше времени и усилий. В публичном поле нет детальной информации о том, кто именно владеет патентами и технологиями производства Lada Vesta, но, судя по всему, правовые вопросы в настоящее время отходят на второй план.



«Импортные» модели АВТОВАЗа, XRAY и Largus, помимо набора комплектующих используют иностранную интеллектуальную собственность и технологии. На вопрос о перспективах таких моделей Денис Мантуров сообщил следующее:



— Мы исходим из того, что основные платформы сохранятся, если Renault в итоге сохранит свою текущую позицию, но мы поменяем логистику и поставщиков компонентов в первую очередь на российских.



Насколько это реалистичный план, сказать сложно. Многое будет зависеть от настроя самой Renault, и если компания займет бескомпромиссную позицию, сохранить выпуск исконно европейских моделей будет сложнее (если вообще целесообразно).



Еще больше скепсиса вызывают перспективы новых моделей АВТОВАЗа на платформе CMF-B-LS . Инициатива принадлежала французской стороне, а ее воплощение зависит от международных поставок компонентов и технологий.



Не исключено, что АВТОВАЗу грозит путешествие на десять-пятнадцать лет назад, очередной застой и снижение качества продукции.

