АВТОВАЗ продают за рубль. Что это значит? А какие модели останутся?
Мы собрали доступную информацию о грядущем «разводе» АВТОВАЗа и Renault
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что концерн Renault передаст свою долю АВТОВАЗа в пользу НАМИ, а столичный завод Renault отойдет правительству Москвы, причем сумма сделки составит символический рубль. Причиной такого решения министр назвал «дефицит средств на поддержание работы», то есть де-факто неспособность Renault обеспечить работу предприятий в новых условиях. Что это значит для АВТОВАЗа и какие автомобили он сможет выпускать без старшего партнера?
1
Насколько Renault значима для АВТОВАЗа?
Крайне значима. Renault владеет
В последние годы АВТОВАЗ активно интегрировался в инженерные и производственные структуры Renault с постепенным замещением собственных моделей аналогами на европейской платформе CMF-B-LS. Согласно стратегии развития Renault, принятой в 2021 году, АВТОВАЗ планировали объединить с румынской компанией Dacia, которая является автором популярных моделей Logan, Sandero и Duster (известны в России под брендом Renault). В 2022 году АВТОВАЗ планировал презентовать сменщицу Lada Granta и запустить производство третьего поколения Renault Logan, а в ближайшие несколько лет перевести на иностранные платформы остальные машины, включая Lada Vesta и Niva.
Зависимость АВТОВАЗа от Renault пока неравномерна: например, большая часть выпускаемых сейчас машин — это российские разработки. Однако завод был вплетен в международную систему поставок комплектующих, и Renault задавала стандарты качества, уровень менеджмента и перспективу развития.
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2
Что такое НАМИ?
ФГУП «НАМИ», которому предположительно передадут долю Renault в АВТОВАЗе — это крупнейший в стране институт, занимающийся вопросами развития автопрома. В последнее время он прославился как разработчик модульной платформы для представительских автомобилей семейства Aurus.
Созданный в 1920 году институт НАМИ в советское время занимался перспективными разработками и созданием опытных образцов, большинство из которых в серию так и не пошли. Один из последних концептов — KAMAZ-1221 ШАТЛ, автопилотируемый электробус малого класса.
Опыта управлениями крупными предприятиями автопрома у специалистов НАМИ нет, но, по словам Дениса Мантурова, институт совместно с Ростехом назначит новое руководство АВТОВАЗа. Судя по всему, потенциальная сделка с НАМИ рассматривается правительством РФ как форма консервации отношений с Renault. Это оставляет концерну возможность вернуться, но в случае затягивания вопроса Минпромторг намерен искать для АВТОВАЗа новых партнеров.
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3
Сможет ли АВТОВАЗ выпускать машины без Renault?
Да, вопрос лишь в ассортименте и качестве машин. Здесь существует несколько фундаментальных проблем.
Три модели с низкой зависимостью от импорта (Lada Granta, Niva Legend, Niva Travel) АВТОВАЗ выпускал еще до перехода под контроль Renault, поэтому их «русификация» является вопросом времени. Но и здесь есть сложности: в конце апреля АВТОВАЗ не смог возобновить выпуск своей самой архаичной модели Niva Legend из-за отсутствия датчиков АБС. Ожидается, что с июня АВТОВАЗ перейдет на выпуск машин с минимальным количеством электроники, а Минпромторг подстроит под это законодательную базу, снизив требования к экологичности и безопасности машин.
Lada Vesta создавалась при частичном участии Renault и больше зависит от импорта, но переключение модели на другой пул поставщиков, скорее всего, возможно, хотя потребует больше времени и усилий. В публичном поле нет детальной информации о том, кто именно владеет патентами и технологиями производства Lada Vesta, но, судя по всему, правовые вопросы в настоящее время отходят на второй план.
«Импортные» модели АВТОВАЗа, XRAY и Largus, помимо набора комплектующих используют иностранную интеллектуальную собственность и технологии. На вопрос о перспективах таких моделей Денис Мантуров сообщил следующее:
— Мы исходим из того, что основные платформы сохранятся, если Renault в итоге сохранит свою текущую позицию, но мы поменяем логистику и поставщиков компонентов в первую очередь на российских.
Насколько это реалистичный план, сказать сложно. Многое будет зависеть от настроя самой Renault, и если компания займет бескомпромиссную позицию, сохранить выпуск исконно европейских моделей будет сложнее (если вообще целесообразно).
Еще больше скепсиса вызывают перспективы новых моделей АВТОВАЗа на платформе
Не исключено, что АВТОВАЗу грозит путешествие на десять-пятнадцать лет назад, очередной застой и снижение качества продукции.
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4
Зачем вообще Renault купила АВТОВАЗ?
Это было обоюдное решение: правительство России хотело передать проблемный завод надежным управленцам, а Renault искала активы для развития собственного бизнеса.
Сделка по приобретению АВТОВАЗа французами проходила в 2008–2018 годах. До этого завод находился в упадническом состоянии, требовал постоянной господдержки и выпускал автомобили сомнительного качества. В меню были Lada Kalina и Priora, а также устаревшие 4x4, ВАЗ-2107 и семейство переднеприводных ВАЗ-
Поиск партнеров для проблемного АВТОВАЗа стартовал в нулевых годах, и первоначально на эту роль претендовала General Motors. С американской компанией возник совместный проект по выпуску Chevrolet Niva и неудачной Viva. Развития это партнерство не получило, и американцы передали права на Niva российской стороне в 2020 году.
Приход Renault существенно изменил управленческую структуру АВТОВАЗа, технологические процессы и качество продукции. Однако нынешние бестселлеры АВТОВАЗа Lada Granta и Vesta созданы еще без прямого участия инженеров Renault. Параллельно выпускались две модели, построенные на платформах французского концерна, Lada Largus и XRAY. Кроме того, на тольяттинском заводе собирали Renault Logan и Sandero, а до 2020 года делали модели партнерской компании Datsun (перелицованные «Гранты»).
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5
Есть ли у Renault шанс вернуть, как было?
Есть, но, скорее, теоретический. По словам Дениса Мантурова, у Renault останется опцион сроком на 5–6 лет на обратный выкуп акций, однако риторика министра была достаточно жесткой:
— Если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких «подарков» здесь не будет.
Денис Мантуров исключил возможность национализации завода, однако подчеркнул следующее:
— Если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением.
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6
Захочет ли Renault возвращаться?
Ответ зависит от множества неизвестных, в том числе от сроков спецоперации.
До кризиса российский рынок был очень значим для Renault, например, по объему проданных концерном машин Россия лишь чуть-чуть уступала Франции и существенно опережала другие рынки. Выручка АВТОВАЗ в 2021 году превысила 3 миллиарда евро, а чистая прибыль по МСФО составила 166 миллионов евро. Вклад АВТОВАЗа в общую выручку Renault в 2021 году достиг 6,2%.
Очевидно, что передача такого ресурса за символические деньги — шаг крайне болезненный для Renault. Если ситуация стабилизируется в обозримом будущем, вопрос о возврате актива наверняка появится в повестке, но его решение будет зависеть от оценок рисков и перспектив российского рынка на ближайшие годы.
По итогам 2021 года концерн Renault-Nissan-Mitsubishi и подконтрольные ему марки продали в России 565 тысяч автомобилей, заняв 36% рынка. Ближайший преследователь, альянс Hyundai-Kia, контролирует только 24% рынка. Из
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7
Что будет с московским заводом Renault?
В Москве Renault выпускала популярные кроссоверы Duster, Kaptur, Arkana и соплатформенный Nissan Terrano. Производство было остановлено еще в марте, но российская сторона после передачи завода Москве планирует наладить здесь выпуск других машин. Логично предположить, что ими станут те или иные модели АВТОВАЗа, но не исключен также вариант сборки китайских машин.
Renault — одна из немногих иностранных компаний, имевшая собственный инженерный центр в России и занимавшаяся глубокой адаптацией моделей для нашего рынка. Например, Renault Kaptur был симбиозом платформы «Дастера» и дизайна французской модели Captur. А Renault Arkana разработали специально под запросы российской аудитории.
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