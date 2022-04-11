Дилеры рехнулись? Кто покупает за такие деньги? Отвечаем на стыдные вопросы об авторынке

Не померещилось. Рост цен в марте 2022 года был максимальным для российского автомобильного рынка с начала века.



Тем более цены теперь как бы две: по прайсу и в реальности. Их расстыковка произошла еще в прошлом году с началом микропроцессорного кризиса, когда дилеры стали накручивать стоимость из-за дефицита машин. Сейчас мы видим продолжение и усиление этой тенденции.



Прайсовые (установленные импортером) цены растут непрерывно. Например, самый доступный Hyundai Solaris стоит сейчас от 1,408 млн рублей. В начале 2022 года цена модели стартовала от 970 тысяч рублей, а в начале 2021 года — от 805 тысяч. То есть за 15 месяцев она прибавила 75%.



Реальная стоимость сильно разнится от дилера к дилеру и временами достигает абсурдных величин. Например, за Solaris на фотографии ниже просят более 2,6 млн рублей, что почти на миллион превосходит официальную стоимость такой версии.