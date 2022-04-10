«Два заявления улетят в ГИБДД!» Девушки устроили битву за парковку на Крылова — смотрим, что там не так

Представляем новый, 272-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Улица Крылова, рядом с экономическим лицеем. Машина стоит на пешеходном переходе, который ведет к школе. На следующий день машина снова там стояла, женщина-водитель была на месте. На мою просьбу перепарковаться ответила отказом, на съемку (я предупредила, что тогда сделаю фото и напишу заявление) начала ругаться и снимать в ответ. Не уехала. Передаю ей привет, два заявления уже сегодня улетят в ГИБДД, — рассказывает читательница Ирина (фото выше).

