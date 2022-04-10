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«Два заявления улетят в ГИБДД!» Девушки устроили битву за парковку на Крылова — смотрим, что там не так

Новые факты плохой парковки в Новосибирске

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Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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Представляем новый, 272-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Улица Крылова, рядом с экономическим лицеем. Машина стоит на пешеходном переходе, который ведет к школе. На следующий день машина снова там стояла, женщина-водитель была на месте. На мою просьбу перепарковаться ответила отказом, на съемку (я предупредила, что тогда сделаю фото и напишу заявление) начала ругаться и снимать в ответ. Не уехала. Передаю ей привет, два заявления уже сегодня улетят в ГИБДД, — рассказывает читательница Ирина (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Вот так очень дружно каждый день работники стройки ЖК «Тихомиров» паркуются на газоне во дворе дома Лескова, 15. Администрация Октябрьского района и правление ТСЖ «Лескова 15» на многочисленные обращения жильцов дома никак не реагируют, — жалуется Олег.

Детям трудно пройти

Детям трудно пройти

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— Тротуар возле школы 207, дети вынуждены идти в школу по проезжей части, а сейчас еще и по лужам. Люди, которые не желают по луже, пробуют обойти по тротуару, но поскальзываются на льду и падают в лужу. Просто кошмар, — возмущается Ольга.

На тротуаре у детсада

На тротуаре у детсада

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— На тротуаре возле детского сада № 440 ежедневно паркуются чудаки, не обращая внимания на замечания пешеходов, в том числе с детьми, — пишет Варя.

Машину надо обойти

Машину надо обойти

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— Парковка у детского сада на Зорге, 39а. Очередной извозчик «яжматери» ожидает ее с чадом, перекрыв и ворота у сада, и единственное сухое место, по которому можно обойти лужу. А другие дети пусть мочат ноги в луже, — негодует Галина.

Массово на газоне

Массово на газоне

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Возмущению нет предела. Одни, мягко говоря, больные на голову люди убрали парковочные карманы, а другие, не менее больные, теперь ставят машины прямо на газон, через новые поребрики, месят грязь и тащат ее на тротуар, — возмущается очевидец.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Пересечение Советская — Ленина. Парковка и езда по пешеходной зоне. Размесили грязь с газона по всему тротуару, — информирует Алекс.

Инкассаторам надо ближе

Инкассаторам надо ближе

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Инкассаторам можно на тротуаре стоять, они возят важный груз.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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Что человек скажет, когда его машину увезут? Не видел, не знал, я на 5 минут?

Взгромоздился перед памятником

Взгромоздился перед памятником

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Залез на своем «Шевролете» прямо в парк и не нашел места лучше, чем растележиться прямо перед памятником ВОВ, перекрывая и вид, и проход.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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