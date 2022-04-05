Щупаем дно: мартовские продажи автомобилей обвалились почти вдвое

По данным аналитического агентства «Автостат», мартовские продажи автомобилей в 2022 году снизились на 43% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Это худший показатель за последние 15 лет .



При этом результаты марта 2022 года не стали абсолютным антирекордом. В России поставлено на учет 79 тысяч новых автомобилей, что вдвое больше, чем в карантинном апреле 2020 года. Однако на фоне «жирных» годов падение продаж — более чем трехкратное: например, в марте 2012 года было реализовано 253 тысячи автомобилей.

