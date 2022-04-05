Щупаем дно: мартовские продажи автомобилей обвалились почти вдвое

По данным аналитического агентства «Автостат», мартовские продажи автомобилей в 2022 году снизились на 43% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Это худший показатель за последние
При этом результаты марта 2022 года не стали абсолютным антирекордом. В России поставлено на учет
Другая тенденция — «консолидация» рынка. По данным «Автостата», 60% всех продаж пришлись на пять топовых брендов — Lada (
Однако есть и те, кто выиграл от ситуации: например, на 10% увеличились регистрации автомобилей Haval, на 21% — Opel, на 31% — Citroen, а китайский бренд Exeed прирос более чем вдвое, правда, на фоне низкой базы прошлого года (в марте 2021 года продано лишь 309 машин).
СЮЖЕТ
Результаты во многом предсказуемы: март отметился беспрецедентным ростом цен на автомобили, а также массовой заморозкой автопредприятий. Для России особенно тревожными звучат сообщения о возможном уходе Renault, которая владеет АВТОВАЗом и является его важнейшим технологическим партнером.