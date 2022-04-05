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Щупаем дно: мартовские продажи автомобилей обвалились почти вдвое

Сказались резкий рост цен и дефицит автомобилей

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Citroen внезапно попал в число марок, увеличивших продажи на фоне обвала рынка

Citroen внезапно попал в число марок, увеличивших продажи на фоне обвала рынка

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По данным аналитического агентства «Автостат», мартовские продажи автомобилей в 2022 году снизились на 43% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Это худший показатель за последние 15 лет.

При этом результаты марта 2022 года не стали абсолютным антирекордом. В России поставлено на учет 79 тысяч новых автомобилей, что вдвое больше, чем в карантинном апреле 2020 года. Однако на фоне «жирных» годов падение продаж — более чем трехкратное: например, в марте 2012 года было реализовано 253 тысячи автомобилей.

Другая тенденция — «консолидация» рынка. По данным «Автостата», 60% всех продаж пришлись на пять топовых брендов — Lada (17,1 тысячи), KIA (9,4 тысячи), Hyundai (8,6 тысячи), Renault (6,7 тысячи), Toyota (4,8 тысячи), — каждый из которых показал существенное падение (от 39 до 50%). Более чем вдвое сократились продажи Skoda, Volkswagen, Subaru, Lexus и ряда других брендов.

Однако есть и те, кто выиграл от ситуации: например, на 10% увеличились регистрации автомобилей Haval, на 21% — Opel, на 31% — Citroen, а китайский бренд Exeed прирос более чем вдвое, правда, на фоне низкой базы прошлого года (в марте 2021 года продано лишь 309 машин).

СЮЖЕТ

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Результаты во многом предсказуемы: март отметился беспрецедентным ростом цен на автомобили, а также массовой заморозкой автопредприятий. Для России особенно тревожными звучат сообщения о возможном уходе Renault, которая владеет АВТОВАЗом и является его важнейшим технологическим партнером.

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