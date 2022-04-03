Проткнули колеса: где в Новосибирске наказывают за наглость

Представляем новый, 271-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Кто-то не сдержался, — пишет читатель Кирилл, сообщая, что машине проткнули колеса (фото выше). За что же проткнули? А потому что машина стоит на проезжей части улицы Фрунзе (указано на картинке ниже кружком), сильно затрудняя проезд.