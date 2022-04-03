Проткнули колеса: где в Новосибирске наказывают за наглость

Представляем новый,
— Кто-то не сдержался, — пишет читатель Кирилл, сообщая, что машине проткнули колеса (фото выше). За что же проткнули? А потому что машина стоит на проезжей части улицы Фрунзе (указано на картинке ниже кружком), сильно затрудняя проезд.
— Машина припаркована на тротуаре и на газоне у дома ул. Сибирская, 40, 42, — рапортует Анна.
СЮЖЕТ
— Ул. Планетная, 55, к. 4. Потом водитель этого авто скажет, что это мэр виноват, что вместо газона будет грязь. А потом пыль по всему городу, хотя рядом места поставить автомобиль более чем достаточно, — негодует Андрей.
— Краснообск, магазин. Парковка для инвалидов, — уточняет Ника.
— Ул. Народная, 30, детский сад номер 20, — пишет Антон.
— Почему-то продавцы овощей с павильона на Геодезической, 7 считают, что их лень носить далеко товар оправдывает заезд и стоянку на тротуаре, — недоволен читатель Максим.
— Остановка «Ботсад» на Жуковского. Прямо между ларьками. Это верх гениальности. Причем каждый день, — ведет наблюдения Николай.
— Парковка авто на газоне Фрунзе, 2 и под знаком «Парковка запрещена», — информирует Софья.
— Расстояние между машинами около
— Оформляют ДТП, при этом перекрыли выезд из двора и тротуар. Машины вынуждены по тротуару их объезжать. А пешеходы чуть ли по проезжей части обходят, — пишут очевидцы.