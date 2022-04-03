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Тема дняПроткнули колеса: подборка с нарушениями
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Проткнули колеса: где в Новосибирске наказывают за наглость

Изучаем очередную подборку фото с нарушениями

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Колесики сдулись

Колесики сдулись

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Представляем новый, 271-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Кто-то не сдержался, — пишет читатель Кирилл, сообщая, что машине проткнули колеса (фото выше). За что же проткнули? А потому что машина стоит на проезжей части улицы Фрунзе (указано на картинке ниже кружком), сильно затрудняя проезд.

Место стоянки авто

Место стоянки авто

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Машина припаркована на тротуаре и на газоне у дома ул. Сибирская, 40, 42, — рапортует Анна.

Начали месить газоны

Начали месить газоны

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Ул. Планетная, 55, к. 4. Потом водитель этого авто скажет, что это мэр виноват, что вместо газона будет грязь. А потом пыль по всему городу, хотя рядом места поставить автомобиль более чем достаточно, — негодует Андрей.

На инвалидных местах

На инвалидных местах

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— Краснообск, магазин. Парковка для инвалидов, — уточняет Ника.

Еще на газоне

Еще на газоне

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— Ул. Народная, 30, детский сад номер 20, — пишет Антон.

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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— Почему-то продавцы овощей с павильона на Геодезической, 7 считают, что их лень носить далеко товар оправдывает заезд и стоянку на тротуаре, — недоволен читатель Максим.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Остановка «Ботсад» на Жуковского. Прямо между ларьками. Это верх гениальности. Причем каждый день, — ведет наблюдения Николай.

Массово на газоне

Массово на газоне

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— Парковка авто на газоне Фрунзе, 2 и под знаком «Парковка запрещена», — информирует Софья.

Тут нужно протиснуться

Тут нужно протиснуться

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— Расстояние между машинами около 30 см, а за час прошло около 100 человек, — ведет подсчеты Григорий.

Машина в проезде

Машина в проезде

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— Оформляют ДТП, при этом перекрыли выезд из двора и тротуар. Машины вынуждены по тротуару их объезжать. А пешеходы чуть ли по проезжей части обходят, — пишут очевидцы.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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