«Уход Renault торпедирует АВТОВАЗ»: журналист — о возможном разрыве главного партнерства русавтопрома

Впрочем, к концу нулевых годов от неспособности советского гиганта встроиться в капиталистический мир устали, кажется, даже в правительстве и стали подыскивать ему партнера. Первые контакты с Renault начались после кризиса 2008–2009 годов, а выкуп контрольного пакета акций занял пять лет.



В первые годы АВТОВАЗ сохранял идентичность. В 2011 году вышла успешная модель Granta, глубокая эволюция платформы ВАЗ-2108, а в 2015 году дебютировала сногсшибательная Lada Vesta. В инженерном смысле обе машины были именно «Ладами», и унификация с Renault у той же «Весты» была ограничена. Сейчас на «Весты» с японским вариатором Jatco ставятся франко-японские моторы H4M местной сборки, есть общие с Renault решения в конструкции подвесок, но в любом случае «Весту» можно считать своим продуктом. При этом влияние французов чувствовалось сразу по возросшему качеству автомобилей.

