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Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»
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Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»
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«Уход Renault торпедирует АВТОВАЗ»: журналист — о возможном разрыве главного партнерства русавтопрома

Французский концерн изучает возможность ухода из России

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Lada XRAY была пробой пера: в ее основе лежала франко-румынская платформа, но логотип был российским. В будущем подобный подход должен был стать основным

Lada XRAY была пробой пера: в ее основе лежала франко-румынская платформа, но логотип был российским. В будущем подобный подход должен был стать основным

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В четверг Renault Group объявила о приостановке выпуска автомобилей в России и возможном выходе из альянса с АВТОВАЗом. Заявление сделано вскоре после выступления президента Украины перед французским парламентом, где он призвал Францию усилить санкции против РФ. Renault был последним из европейских производителей, кто продолжал выпуск машин в марте (хотя и с остановками). Концерн владеет АВТОВАЗом и крайне значим для российского автопрома. О возможных последствиях ухода Renault с рынка рассказал редактор рубрики «Автомобили» Артем Краснов.

Кто-нибудь помнит АВТОВАЗ тех времен, когда он еще не принадлежал Renault, то есть до 2009-2014 годов, когда началось поглощение? Это помнят все: завод-бракодел, клепавший морально устаревшую технику и беспрерывно сосущий бюджеты всех уровней. Предприятие, завязанное на моногород Тольятти, тащили всем миром: для него придумывали программы господдержки, он же был главным бенефициаром таможенных пошлин на подержанные иномарки.

Lada Priora — последняя модель АВТОВАЗа, запущенная до начала партнерства с Renault

Lada Priora — последняя модель АВТОВАЗа, запущенная до начала партнерства с Renault

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Впрочем, к концу нулевых годов от неспособности советского гиганта встроиться в капиталистический мир устали, кажется, даже в правительстве и стали подыскивать ему партнера. Первые контакты с Renault начались после кризиса 2008–2009 годов, а выкуп контрольного пакета акций занял пять лет.

В первые годы АВТОВАЗ сохранял идентичность. В 2011 году вышла успешная модель Granta, глубокая эволюция платформы ВАЗ-2108, а в 2015 году дебютировала сногсшибательная Lada Vesta. В инженерном смысле обе машины были именно «Ладами», и унификация с Renault у той же «Весты» была ограничена. Сейчас на «Весты» с японским вариатором Jatco ставятся франко-японские моторы H4M местной сборки, есть общие с Renault решения в конструкции подвесок, но в любом случае «Весту» можно считать своим продуктом. При этом влияние французов чувствовалось сразу по возросшему качеству автомобилей.

Lada Vesta стала настоящим прорывом АВТОВАЗа, причем ее разработка велась без непосредственного вмешательства Renault под руководством «варяга» Бу Андерссона (вот <a href="https://74.ru/text/auto/2020/09/25/69479995/" class="_ io-leave-page" target="_blank">рассказ бывшего сотрудника</a>, почему шведский топ-менеджер преуспел в Тольятти)

Lada Vesta стала настоящим прорывом АВТОВАЗа, причем ее разработка велась без непосредственного вмешательства Renault под руководством «варяга» Бу Андерссона (вот рассказ бывшего сотрудника, почему шведский топ-менеджер преуспел в Тольятти)

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Lada Largus стал первым опытом создания машины на иностранной платформе и была копией Dacia Logan MCV, мгновенно став бестселлером. В 2014 году Renault уже перенесла из Москвы в Тольятти выпуск Logan и Sandero, а в 2016 запустила еще одну «Ладу» на платформе B0 — хетчбэк XRAY.

Lada XRAY — это творческая переработка хетча Renault/Dacia Sandero. Она уступала «Весте» в популярности, но продавалась стабильно. В случае ухода Renault сохранить модель удастся едва ли

Lada XRAY — это творческая переработка хетча Renault/Dacia Sandero. Она уступала «Весте» в популярности, но продавалась стабильно. В случае ухода Renault сохранить модель удастся едва ли

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Финализация покупки АВТОВАЗа Renault Group состоялась в 2018 году, когда доля французов превысила 67%. Но даже тогда оставалось пространство для сохранения идентичности завода: ходили даже слухи, что новый Logan III будет построен на удачной платформе Lada Vesta.

Но победили прагматики: год назад Renault сформулировала новую стратегию, в рамках которой АВТОВАЗ объединяется с румынской Dacia (также принадлежит Renault), а его автомобили полностью переезжают на платформу CMF-B. Первой новинкой должна была стать сменщица Lada Granta, которую до начала военной операции уже собирали в Тольятти малыми партиями.

Lada Largus — это перелицованная и адаптированная для России Dacia Logan MCV первого поколения (в Европе уже выпускается третье). Машина оказалась крайне успешной, но в марте 2022 года именно Largus подрожал сильнее других моделей АВТОВАЗа — сразу на четверть

Lada Largus — это перелицованная и адаптированная для России Dacia Logan MCV первого поколения (в Европе уже выпускается третье). Машина оказалась крайне успешной, но в марте 2022 года именно Largus подрожал сильнее других моделей АВТОВАЗа — сразу на четверть

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В новой стратегии Renault роль АВТОВАЗа существенно снижалась: из полноценного завода он превращался в филиал франко-румынского альянса, полностью зависимый от глобальных поставок. Lada теряла инженерную и технологическую самостоятельность, а от соплатформенных Dacia отличалась бы дизайном, имиджем и рядом легко настраиваемых параметров. Для крупных корпораций такой подход абсолютно естественен — так меньше издержки.

Нынешний кризис застал АВТОВАЗ в транзитной фазе: завод медленно врастал в структуры Renault-Dacia, но еще не слился с ними окончательно. Костяк модельного ряда у «Лады» еще свой: Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel. В случае ухода Renault потери вроде бы невелики — Largus да XRAY. Но АВТОВАЗ уже интегрирован в структуры Renault, например, пользуется единой системой закупок компонентов, поэтому даже исконно российские модели частично зависимы от иностранных владельцев АВТОВАЗа.

Наименее импортозависимыми остаются классические «Нивы»: за исключением электронных блоков и ряда мелких компонентов их выпуск возможен без помощи иностранцев. Но модели уже почти 45 лет

Наименее импортозависимыми остаются классические «Нивы»: за исключением электронных блоков и ряда мелких компонентов их выпуск возможен без помощи иностранцев. Но модели уже почти 45 лет

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Что будет, если Renault примет решение свернуть деятельность в России? Сразу оговорюсь, что подобное решение для французской стороны крайне болезненно, потому что Россия является для марки вторым после Франции рынком сбыта, в несколько раз опережая все прочие страны, в числе которых (по убыванию значимости) Германия, Италия, Бразилия, Турция. В распространенном французами релизе отмечалось снижение плановых показателей на 2022 год, например, уменьшение прибыльности с 4% до 3%, что свидетельствует о некоем пессимизме французской стороны. На заявление Renault отреагировали на АВТОВАЗе, но возможность ухода материнской компании отрицать не стали, пообещав лишь снизить количество импортных компонентов в автомобилях.

Lada Granta имеет примесь импорта, но принципиальных проблем с их заменой быть не должно, по крайней мере, если говорить о самых простецких версиях машины с минимумом дополнительного оборудования

Lada Granta имеет примесь импорта, но принципиальных проблем с их заменой быть не должно, по крайней мере, если говорить о самых простецких версиях машины с минимумом дополнительного оборудования

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Хорошая новость: в отличие от чистопородных автосборщиков (Hyundai под Питером или Volkswagen в Калуге), АВТОВАЗ всё еще остается предприятием полного цикла и в теории способен выпускать автомобили и без прямой помощи Renault. Мы не знаем, какие именно компоненты и технологические операции при выпуске «Гранты» или «Весты» зависят от Renault, но развод вряд ли будет мгновенным, и у завода будет время для адаптации. Проблемы с автокомпонентами начались еще в прошлом году и специфическими для нынешнего кризиса не являются, а потому поиск решения идет уже некоторое время.

Одно время казалось, что дни Chevrolet Niva сочтены, но в 2020 году АВТОВАЗ разорвал партнерство с GM и переименовал модель в Lada Niva Travel, заодно проведя рестайлинг. Это еще одна модель с низкой зависимостью от импорта, но почти столь же архаичная, как и обычная «Нива»

Одно время казалось, что дни Chevrolet Niva сочтены, но в 2020 году АВТОВАЗ разорвал партнерство с GM и переименовал модель в Lada Niva Travel, заодно проведя рестайлинг. Это еще одна модель с низкой зависимостью от импорта, но почти столь же архаичная, как и обычная «Нива»

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Плохая новость: о развитии завода можно будет забыть. Лишившись инженерной мощи Renault и западной культуры производства, скорее всего, он вернется в ту же точку, с которой начал свой французский вояж. Я не удивлюсь, если нормой станут «Лады-Гранты» в самых простейших комплектациях без АБС (такие выпускали в первые годы), а «Ладу-Весту» включат в перспективный план развития до 2036 года. Уход Renault торпедирует АВТОВАЗ, хотя такой гигант может тонуть достаточно долго.

Последние лет десять АВТОВАЗ встраивался в производственную систему Renault, так что разрыв в любом случае будет крайне болезненным

Последние лет десять АВТОВАЗ встраивался в производственную систему Renault, так что разрыв в любом случае будет крайне болезненным

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Есть ли надежда, что завод найдет свой особый путь? Надежда всегда есть: в конце концов, возможен альянс с китайцами, которые знают толк в создании совместных предприятий. Но подобные партнерства вызревают десятилетиями, а собственный потенциал АВТОВАЗа нам хорошо известен по опыту 1990-х годов. Снижение конкуренции плюс статус градообразующего предприятия вернут завод в исходную точку: ту, где его доходы определялись лояльностью властей, а не удовлетворенностью клиентов.

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Правительство тем временем презентовало проект нового завода по производству сверхмощных электрических кроссоверов под Липецком. Но большая часть традиционных предприятий приостановила производство.

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LadaRenaultАВТОВАЗавтопром
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