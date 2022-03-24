АВТОВАЗ рассказал о стратегии в случае ухода Renault из России

АВТОВАЗ отреагировал на заявление Renault, в котором французская марка сообщила о возможном уходе с российского рынка. В пресс-службе АВТОВАЗа прямо не опровергли подобный сценарий, подчеркнув, что руководство компании внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями разного уровня и акционерами, крупнейшим из которых является Renault Group. АВТОВАЗ сделал акцент на снижении импортных компонентов в своих автомобилях.
— За последние недели были приняты все возможные меры для сохранения рабочих мест коллектива из
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Весь март АВТОВАЗ работал с перебоями из-за сложностей с поставкой автокомпонентов, которые начались еще в прошлом году в шлейфе полупроводникового кризиса. Завод будет простаивать и большую часть апреля. Это сильно сказывается на стоимости автомобилей, например, базовая Lada Granta подорожала до