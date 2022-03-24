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АВТОВАЗ рассказал о стратегии в случае ухода Renault из России

Компания планирует срочно сокращать зависимость от импорта

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Lada Niva Legend — наименее импортозависимая модель АВТОВАЗа. Но выпускается она более <nobr class="_">40 лет</nobr>

Lada Niva Legend — наименее импортозависимая модель АВТОВАЗа. Но выпускается она более 40 лет

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АВТОВАЗ отреагировал на заявление Renault, в котором французская марка сообщила о возможном уходе с российского рынка. В пресс-службе АВТОВАЗа прямо не опровергли подобный сценарий, подчеркнув, что руководство компании внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями разного уровня и акционерами, крупнейшим из которых является Renault Group. АВТОВАЗ сделал акцент на снижении импортных компонентов в своих автомобилях.

— За последние недели были приняты все возможные меры для сохранения рабочих мест коллектива из 40 800 сотрудников, — говорится в сообщении АВТОВАЗа. — В частности компания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4–24 апреля, во время которого мы приложим максимум усилий для восстановления наших цепочек поставок. Кроме того, ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы.

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СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Весь март АВТОВАЗ работал с перебоями из-за сложностей с поставкой автокомпонентов, которые начались еще в прошлом году в шлейфе полупроводникового кризиса. Завод будет простаивать и большую часть апреля. Это сильно сказывается на стоимости автомобилей, например, базовая Lada Granta подорожала до 728 тысяч рублей, а в автосалонах ее зачастую не найти менее чем за миллион рублей.

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