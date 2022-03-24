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Владелец АВТОВАЗа, компания Renault, рассматривает возможность ухода из России

Французский производитель является ключевым игроком российского рынка

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Renault является ключевым партнером российского автогиганта АВТОВАЗ

Renault является ключевым партнером российского автогиганта АВТОВАЗ

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Компания Renault, которой принадлежит большая часть акций АВТОВАЗа, заявила о приостановке производства на московском заводе компании и пересмотре своей стратегии на российском рынке.

— Что касается доли в АВТОВАЗе, — говорится в сообщении компании, — Renault Group оценивает возможные варианты, принимая во внимание текущую обстановку, но в то же время действуя ответственно по отношению к 45 тысячам своих сотрудников в России.

Заявление выпущено вскоре после выступления президента Украины Владимира Зеленского перед французским парламентом, где политик призвал усилить санкции против России.

Renault является одним из наиболее значимых автопроизводителей в России. Помимо собственного завода компании в Москве, где выпускают кроссоверы Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano, компания делает две модели на тольяттинском заводе АВТОВАЗа — Renault Logan и Sandero. Но еще важнее технологический вклад компании, поскольку в последние годы АВТОВАЗ активно интегрировался в производственную структуру Renault и все будущие модели планировалось строить уже на платформах Renault Dacia. Накануне военной операции началась предсерийная сборка модели, которая должна была сменить Lada Granta.

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В данный момент неясно, рассматривается ли вариант полного ухода компании из России или речь о временной и частичной приостановке работы. В случае масштабного сворачивания деятельности АВТОВАЗ окажется в крайне затруднительном положении, поскольку в последние годы зависит от Renault в технологическом, инженерном и финансовом аспектах.

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