Дьявол в деталях. Почему после внеплановой реформы ОСАГО аварии станут для автомобилистов роскошью

Справочник корректируют дважды

С 19 марта 2022 года действует новая редакция справочника РСА, в котором отражена стоимость запасных частей, материалов и работ для восстановления автомобиля. Именно этим справочником руководствуются страховые при оценке ущерба. В случае денежного возмещения стоимость деталей снижается на величину износа (максимум на 50%).



Но мартовская корректировка справочника разрабатывалась еще зимой 2021/22 годов, поэтому не отражает удорожания автокомпонентов после начала спецоперации на Украине. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что это дает повод пересмотреть «прайс-лист» еще раз.



— Одной из приоритетных задач является корректировка методики стоимости расчета запасных частей в связи с приостановкой деятельности многих компаний-поставщиков на рынке. Справочник, который вышел 19 марта, при этом полностью легитимен. Обновленная методика коснется того документа, который будет подготовлен позднее, — объяснил он.

