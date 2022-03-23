Дьявол в деталях. Почему после внеплановой реформы ОСАГО аварии станут для автомобилистов роскошью

Подорожание запчастей и сложности с их поставкой грозит осложнениями в работе ОСАГО, которое и без того переживало не лучшие времена. Скоро автомобилистов ждет корректировка цен в справочнике запчастей (это хорошо), но также внеплановое увеличение тарифов (это плохо). С
Справочник корректируют дважды
С 19 марта 2022 года действует новая редакция справочника РСА, в котором отражена стоимость запасных частей, материалов и работ для восстановления автомобиля. Именно этим справочником руководствуются страховые при оценке ущерба. В случае денежного возмещения стоимость деталей снижается на величину износа (максимум на 50%).
Но мартовская корректировка справочника разрабатывалась еще зимой 2021/22 годов, поэтому не отражает удорожания автокомпонентов после начала спецоперации на Украине. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что это дает повод пересмотреть «прайс-лист» еще раз.
— Одной из приоритетных задач является корректировка методики стоимости расчета запасных частей в связи с приостановкой деятельности многих компаний-поставщиков на рынке. Справочник, который вышел 19 марта, при этом полностью легитимен. Обновленная методика коснется того документа, который будет подготовлен позднее, — объяснил он.
Автомобилистам выгодно увеличение справочной стоимости запчастей, вопрос лишь в том, насколько оно будет соответствовать перспективным ценам на детали и материалы.
Насколько адекватен справочник сейчас?
Для примера: мы посчитали стоимость деталей для ремонта седана Ford Focus III, который получил удар в заднюю часть, повлекший замену бампера, крышки багажника, крыла и фонаря. По справочнику РСА стоимость деталей составляет 111 тысяч рублей. Расчет бюджета с помощью онлайн-сервиса по продаже запчастей дал даже меньшую сумму — 68 тысяч, но здесь нужно иметь в виду несколько нюансов. Во-первых, речь не идет об оригинальных деталях, во-вторых, мы не учитываем коэффициент износа (он достигает 50% для возрастных машин), и, в-третьих, при дефектовке эксперт страховой может отметить ряд деталей как пригодные для восстановления.
Справочник потащит цену ОСАГО
В начале марта президент России Владимир Путин согласовал изменения в закон об ОСАГО, которые позволяют корректировать его стоимость многократно. До сих пор страховые могли менять диапазон базовой ставки или коэффициенты лишь раз в год. Причем в 2022 году эту возможность они уже исчерпали: очередной этап реформы состоялся в начале января. Изменения тарифов стоит ждать в ближайшее время, скорее всего, после стабилизации цен и поставок запчастей на российский рынок.
Член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов считает, что подобный шаг оправдан.
— В условиях ценовой нестабильности, конечно, Центральному Банку необходимо иметь возможность производить корректировку параметров в сегменте ОСАГО, которые будут нуждаться в более динамичном пересмотре для обеспечения жизнедеятельности системы, — считает он. — Безусловно, в условиях стабильной экономической ситуации и отсутствия столь резких скачков курса доллара, инфляции, не превышающей 4–8%, подобные решения могли считаться безосновательными, однако сегодня мы живем в несколько иной реальности, требующей серьезных корректив. Мы видим значительное подорожание автозапчастей и автомобилей, что ударит по российским автомобилистам в первую очередь. Задача законодателей, Центробанка и страхового сообщества защитить автомобилистов и помочь с наименьшими потерями пережить тяжелый период.
С 1 апреля — новые КБМ
Таблица коэффициентов бонус-малус (они учитывают аварийность) была одним из элементов январской реформы, но ее новая редакция заработает только с 1 апреля: с этой даты страховые пересчитывают КБМ. Для водителей с низкой аварийности значение коэффициента даже снизилось и составляет 0,46 единицы против 0,5 ранее. Но драматично возрос максимально возможный КБМ для автомобилистов, регулярно попадающих в ДТП: был — 2,45, стал — 3,92. То есть с апреля стоимость страховки для аккуратного и проблемного водителя может отличаться в 8 раз. Максимальный тариф получит, например, водитель, который в первый же год страхования совершил два ДТП по своей вине.
Черные списки страховых
Несмотря на январскую реформу, мы продолжаем получать жалобы на недоступность ОСАГО для отдельных категорий автомобилистов: в основном нам пишут владельцы возрастных машин и коммерческого транспорта. Проблема обострилась во второй половине 2021 года, а увеличение тарифов для таксистов, владельцев коммерческого транспорта, молодых и аварийных водителей не решило ее полностью. Корректировка справочника запчастей может спровоцировать новый виток отказов клиентам со стороны страховых, которые стремятся таким образом улучшить качество клиентской базы.
Ситуацией пользуются автомошенники. Эксперт по противодействию страховому мошенничеству Дмитрий Кондратьев рассказал детали схемы: потенциальную жертву выводят на поддельный сайт страховой, где человек совершает оплату и получает номер страховки, которая на самом деле числится за другим человеком.
— Также мошенники используют обманное смс-информирование о том, что у автовладельца заканчивается страховка, — объясняет специалист. — Они присылают в сообщении номер транспортного средства и ссылку для оплаты новой страховки. Далее деньги уходят преступникам, а покупателю они присылают номер полиса, выписанного на другое лицо.
Как именно подорожает страховка
Регулятором рынка ОСАГО является Банк России, и влиять на тарифную политику страховых напрямую он не может. Стоимость полиса рассчитывается умножением базового тарифа на восемь коэффициентов (КБМ, коэффициент мощности, территории, возраста и стажа и так далее). Соответственно, регулятор может расширить страховых коридор базового тарифа (сейчас он составляет 2224–5980 рублей) или скорректировать таблицы коэффициентов, чтобы увеличить стоимость страховок для проблемных категорий.
Подобная стратегия используется уже несколько лет под флагом либерализации ОСАГО. Пока она не привела к резкому увеличению средней стоимости страховок. Например, после январской реформы средняя премия страховой составила 5789 рублей, а в прошлом году она колебалась в районе 5600 рублей. Главными пострадавшими от новой реформы стали аварийные водители, таксисты и владельцы коммерческого транспорта.
Однако рост стоимости запчастей может побудить страховые компании выбирать значения страховых тарифов ближе к максимальному порогу, что будет особенно чувствительно в случае очередного расширения коридора ставок.
Натуральное ОСАГО умирает
После реформы 2017 года приоритетной формой компенсации стала не денежная выплата, а направление на ремонт (так называемое натуральное ОСАГО). Но популярности такой способ не снискал: по данным системы АИС РСА, в 2020 году лишь около 10% автомобилистов получали направление на ремонт, в начале 2022 года этот показатель упал до 7%. С учетом дефицита запасных частей и жестких сроков ремонта, прописанных в законе об ОСАГО, в обозримом будущем доля «натуралов» может упасть еще сильнее.
Почему сейчас особенно вредно попадать в ДТП
Цены на многие компоненты выросли уже сейчас, а на согласование нового справочника РСА уйдет немало времени — по опыту прошлых корректировок, до трех месяцев. Поэтому компенсационная стоимость может оказаться недостаточной для ремонта машины.
Поскольку натуральная компенсация ОСАГО рискует встать на паузу, основной формой возмещения будет денежная. Но последующий ремонт может быть осложнен проблемой с доступностью запчастей, на которую уже сейчас жалуются многие сервисы и дилерские центры.
СЮЖЕТ
Политика страховых и Банка России последних лет подразумевает «наказание» в первую очередь проблемных клиентов, в том числе аварийных, а с учетом апрельской таблицы КБМ разница будет очень существенной. Избегать ДТП стоило и раньше, но теперь постарайтесь быть вдвойне аккуратным.