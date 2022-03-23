Цену маслом не испортишь. На сколько подорожало техобслуживание автомобилей и на чем сэкономить

— Я недавно задавал представительствам вопросы насчет свечей зажигания: можно ли использовать вместо рекомендованной свечи, допустим, иридиевую или многоэлектродную, и все специалисты как один ответили: нет, производитель запрещает. То же самое касается моторных масел. Есть рекомендации производителя, и он никогда не одобрит отклонения, потому что скажет, что на данном масле мы не проводили испытаний. И если у вас потом что-то случится с мотором, то перед гарантийным ремонтом первым делом будет отбираться проба топлива и масел, и если они не соответствовали требованиям производителя — отказ в гарантии, причем обоснованный. Это нужно иметь в виду.



Но если гарантийные обязательства закончились или этот вопрос не является для вас принципиальным, возможность выбрать более доступную марку масел есть, считает специалист. Главное, учитывать их класс качества (об этом чуть ниже).



— Рассуждать о ценах на импортные масла несколько наивно просто потому, что сейчас продают складские остатки, а завтра может не оказаться даже их, — говорит Михаил Колодочкин. — Поэтому возникает вопрос, можно ли заливать масла, допустим, отечественных производителей. Могу, например, сказать, что в ресурсных тестах «За рулем» масла «Лукойл» ни разу не проваливались: да, возможно, их уровень качества несколько ниже, чем у топовых европейских брендов, но не критично. Мы проводили, например, ресурсный тест, в котором участвовало немецкое и российское масло. Первое обеспечивало больший пробег между сменами масла без существенной потери качества, второе было примерно вдвое дешевле, поэтому требовало дополнительной замены в середине испытательного срока, но в целом также отработало без нареканий. Бюджет получился примерно одинаковый. То есть использовать российское масло можно, просто нужно учитывать его особенности и параметры.

