Цену маслом не испортишь. На сколько подорожало техобслуживание автомобилей и на чем сэкономить

Наши читатели обратили внимание на резкое удорожание моторных масел, а также запчастей, которые используются при обслуживании автомобиля. Поскольку ассортимент материалов и деталей почти безграничен, мы сосредоточились на двух позициях: стоимости моторных масел и автомобильных аккумуляторов. А заодно спросили экспертов, есть ли возможность сэкономить на них без особого ущерба для машины.
Сколько стоят моторные масла в марте 2022 года
Цена масел росла еще в прошлом году, что объяснялось пандемийным кризисом поставок: так, по данным Autodoc.ru, за первую половину 2021 года цена литра масла увеличилась с 250–300 до 400–500 рублей. Сейчас же его розничная стоимость перевалила отметку 1000 рублей за литр, по крайней мере, если ориентироваться на продукцию известных брендов.
Так, например, популярное масло Total Quartz 9000 5W40 в прошлом году стоило около 2300–2500 рублей за 4-литровую канистру, сейчас — более 5000 рублей. Shell Helix Ultra подорожал с 2500–2700 до 6200–7200 рублей (также за 4 литра). Оптовая цена на Mobil Delvac XHP Extra 10w40 возросла с 41–49 тысяч до почти 94 тысяч рублей за 208-литровую бочку.
Подорожание коснулось и продукции российских брендов, например, бюджетные масла Gazprom Super 5W40 в прошлом году стоили от 900 рублей за 4 литра, в этом — около 1600 рублей. Масло «Лукойл» Genesis Armortech 5W40 для иномарок подорожало с 1800 рублей до 3700 рублей в той же таре. Наконец, оптовая стоимость масла «Лукойл» Авангард Экстра 10w40 для дизелей сейчас составляет порядка 50 тысяч рублей за бочку вместо 32 тысяч.
Получается, что стоимость выросла по всей линейке масел, при этом субординация между импортными и российскими брендами сохранилась: последние по-прежнему дешевле. Отсюда следующий вопрос.
Можно ли экономить на масле?
Можно, но с умом, считает эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. Он подчеркивает, что если брать позицию самих автомобильных концернов, то она однозначная: только масла и детали, рекомендованные самим производителем:
— Я недавно задавал представительствам вопросы насчет свечей зажигания: можно ли использовать вместо рекомендованной свечи, допустим, иридиевую или многоэлектродную, и все специалисты как один ответили: нет, производитель запрещает. То же самое касается моторных масел. Есть рекомендации производителя, и он никогда не одобрит отклонения, потому что скажет, что на данном масле мы не проводили испытаний. И если у вас потом что-то случится с мотором, то перед гарантийным ремонтом первым делом будет отбираться проба топлива и масел, и если они не соответствовали требованиям производителя — отказ в гарантии, причем обоснованный. Это нужно иметь в виду.
Но если гарантийные обязательства закончились или этот вопрос не является для вас принципиальным, возможность выбрать более доступную марку масел есть, считает специалист. Главное, учитывать их класс качества (об этом чуть ниже).
— Рассуждать о ценах на импортные масла несколько наивно просто потому, что сейчас продают складские остатки, а завтра может не оказаться даже их, — говорит Михаил Колодочкин. — Поэтому возникает вопрос, можно ли заливать масла, допустим, отечественных производителей. Могу, например, сказать, что в ресурсных тестах «За рулем» масла «Лукойл» ни разу не проваливались: да, возможно, их уровень качества несколько ниже, чем у топовых европейских брендов, но не критично. Мы проводили, например, ресурсный тест, в котором участвовало немецкое и российское масло. Первое обеспечивало больший пробег между сменами масла без существенной потери качества, второе было примерно вдвое дешевле, поэтому требовало дополнительной замены в середине испытательного срока, но в целом также отработало без нареканий. Бюджет получился примерно одинаковый. То есть использовать российское масло можно, просто нужно учитывать его особенности и параметры.
Как правильно выбрать альтернативное моторное масло
Поясним на примере автомобиля Hyundai Solaris 1.6. В инструкции к автомобилю есть раздел, посвященный маслам, где указаны их точные параметры и объемы. Сам производитель рекомендует линейку Shell Helix Ultra, но, в принципе, подходят и другие, если они удовлетворяют указанным в инструкции параметрам.
Многие придают первостепенное значение классу вязкости (SAE), но именно в этом вопросе производитель оставляет большую свободу: для Solaris можно выбирать масла с индексами 20W-50, 15W-40, 10W-30, 0W-20, 5W-20, 5W-30 в зависимости от преимущественных температур использования. Для России наиболее универсальным из перечисленных является класс 10W-30.
С точки зрения надежности двигателя важнее класс масла по системе API, который обозначается двойными буками SA, SB, SC и так далее до SL, SM, SN, SP (от менее совершенных к более совершенным). Правило здесь такое: можно использовать масла с буквами, указанными в инструкции или более поздними, например, для Hyundai Solaris подходят масла класса SM и SN. Класс по API всегда указывается на этикетке масла, например, продукт «Лукойл» Genesis Armortech GC 5W-30 имеет индекс SN, то есть укладывается в требование. Чуть ниже класс API у масла «Лукойл» Genesis Armortech HK 5W-30 (SL), но в инструкции к Solaris есть сноска, что использование таких масел также допустимо. Подходит и масло «Лукойл» Genesis Armortech JP 5W-30, которое к тому же имеет высокий класс по системе ILSAC (GF-5).
Есть также классификация по ACEA, и в инструкцию к Hyundai указан класс A5 (для бензиновых моторов), но под сноской допустимо применение класса A3. Собственно, отличия этих классов относятся больше к экономии топлива и увеличенному межсервисному интервалу и напрямую на надежность не влияют.
Подчеркнем, что эти масла напрямую не рекомендуются самим производителем, но их применение не противоречит требованиям, указанным в инструкции к автомобилю.
Как изменились цены на аккумуляторы в марте 2022 года?
По данным онлайн-прайсов, выросла стоимость как престижных иностранных брендов, так и отечественной продукции. Например, батарея Bosch S5 005 63 A·h подорожала с 6,6 до более чем 10 тысяч рублей, Varta Silver Dynamic D39 63 A·h — с 9 до 16 тысяч, Hyundai Enercel 65 A·h — с 5 до 9 тысяч, а тюменские батареи Tyumen Battery Standart 55 A·h — с 3400 до 6500 рублей.
Можно ли сэкономить на аккумуляторе?
Батареи служат достаточно долго и меняются уже в негарантийный период, а производители, как правило, не накладывают жестких запретов. Вот подробная инструкция по выбору батареи, напомним лишь основные вехи. Аккумуляторы отличаются по размерам, полярности и типу клемм — здесь важно не ошибиться. Гнаться за повышенной емкостью батареи (измеряется в А·ч) обычно бессмысленно, потому что при исправном автомобиле стандартной емкости должно хватать для надежных стартов в мороз. Важнее другой параметр — пусковой ток, который также указывается в характеристиках аккумулятора, но измеряется в разных системах: при сравнении убедитесь, что используете одинаковые методики (подробнее об этом).
При этом гнаться за дешевизной не стоит: среди бюджетных аккумуляторов много тех, что не обеспечивают заявленных характеристик.
На сколько подорожало техобслуживание автомобилей
Косвенно судить об этом можно по новому прайс-листу на плановые ТО для автомобилей Lada: повышение цены составило в районе 15–28%. Так, например, минимальная стоимость ТО-1 для Lada Granta теперь составляет
Будут ли проблемы с запасными частями?
Мы обратились за комментарием в компанию «Автолайн». Директор розничной сети Владимир Бажанов считает, что сложности есть, но они преодолимы:
— Пострадали отрасли, где шло движение продукции через границу, — объясняет он. — Даже если производитель готов отгружать товар, возникает проблема с его доставкой. Однако локальные склады в России по ряду позиций имеют остатки на несколько месяцев, а для популярных групп расходных товаров существуют альтернативные производители. И, скорее всего, период дефицита по основным категориям товаров либо будет достаточно коротким, либо его вообще не будет.
Многие смотрят в сторону Востока: насколько реально заменить часть позиций товарами из Китая?
СЮЖЕТ
— Это реально, но Китай Китаю рознь: там производят как оригинальные детали для поставок на конвейеры автопроизводителей, так и неоригинальные запчасти, и качество может быть разным. Многое зависит от того, на каком заводе производится товар и какие требования к продукции предъявляет заказчик, — говорит Владимир Бажанов.